El Ministerio del Interior comprará un sistema para predecir el riesgo de violencia de género sobre una mujer

El Ministerio del Interior anunció la compra de nueva tecnología contra la violencia de género. Se trata de una herramienta que analiza datos y estadísticas para predecir el nivel de amenaza que corre una mujer de ser agredida luego de presentar una denuncia. El mecanismo está basado en un modelo desarrollado en España.

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“Estamos trabajando en un sistema de valoración de riesgo para violencia doméstica y de género contra parejas y exparejas que combina una serie de variables de información de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para actuar en forma anticipada a que se genere la violencia”, explicó el ministro del Interior, Carlos Negro.

Negro acudió el jueves 3 a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde repasó su gestión y las modificaciones legislativas que su cartera propone para la Rendición de Cuentas. En una sesión caliente entre dirigentes del oficialismo y la oposición, el ministro volvió a mencionar la violencia de género como uno de los ejes de su gestión. “Arribamos en marzo de 2025 y encontramos un Uruguay con una criminalidad compleja, sofisticada, y que estaba enfrentando desafíos muy importantes, con una violencia de género de tipo estructural, enquistada ya en la sociedad uruguaya”, sostuvo.

En julio El Observador informó que entre los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior para 2026 en el marco de la Rendición de Cuentas estaba la incorporación de un sistema de valoración de riesgo.

Las palabras de Negro en el Parlamento se dieron horas después de que un estudiante entrara a un salón de la Facultad de Medicina, donde se dictaba una clase, y atacara con un cuchillo a una compañera de 19 años . La joven sufrió heridas graves, entre ellas, lesiones en el rostro, pero quedó fuera de peligro. El agresor fue reducido dentro de la institución y, luego, detenido. La Policía y la Fiscalía investigan el hecho como intento de femicidio. El caso provocó especial repercusión porque excompañeros del agresor dijeron que ya había tenido comportamientos de acoso y violencia hacia mujeres, incluso durante su etapa liceal. También trascendieron denuncias de conductas sexuales inapropiadas y expresiones violentas previas.

Estudiantes y mujeres se movilizaron frente a la Facultad de Medicina tras el intento de femicidio de una estudiante ocurrido dentro de la institución.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el caso y dijo que un episodio de esas características era un “hecho aislado”, lo que motivó críticas desde distintos sectores políticos y entre estudiantes y colectivos vinculados a la lucha contra la violencia de género. El viernes 4, un día después de sus declaraciones, Orsi volvió a hablar para aclarar que “la violencia de género no es ningún hecho aislado”.

¿Cómo funciona la nueva tecnología que sumará el Ministerio del Interior?

El sistema anunciado por Negro tiene similitudes con VioGén, una herramienta empleada desde 2007 por el Ministerio del Interior de España para la gestión, la valoración y el seguimiento de los casos de violencia de género. Cuando una persona denuncia una situación de violencia de género, las fuerzas de seguridad, la Justicia, las instituciones penitenciarias y los servicios asistenciales incorporan al sistema toda la información disponible con la que cuentan y van acumulando sobre el caso y sus protagonistas, con el fin de que en última instancia se evalúe el riesgo de que la víctima pueda sufrir una nueva agresión.

“A partir de dicha información, el sistema determina un nivel de riesgo, validado por un especialista, al que se asocian medidas específicas de protección y seguimiento policial dirigidas a la víctima y, en su caso, a sus hijas e hijos menores de edad u otras personas dependientes”, explica el Ministerio del Interior de España.

Carlos Negro acudió la semana pasada al Parlamento para hablar sobre cambios legales que el Ministerio del Interior prevé realizar en la Rendición de Cuentas. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Una de las principales funciones de VioGén es la Valoración Policial del Riesgo, una herramienta que estima, mediante procedimientos basados en evidencia empírica, la probabilidad de que se produzca una nueva agresión contra la víctima, con el objetivo de determinar la adopción de medidas de protección proporcionales. Con los datos recabados en la denuncia, durante la entrevista con la víctima y contrastados con otras fuentes como vecinos, testigos, familiares o informes técnicos (partes médicos, inspección técnico-ocular, informes de servicios sociales, etcétera), se asigna un nivel al caso: bajo, medio, alto o extremo.

A partir de esa valoración se determina la intensidad de la protección policial: en el riesgo bajo se mantienen el seguimiento y el contacto con la víctima; en el medio se intensifican la vigilancia y las medidas de protección; en el alto se pueden establecer vigilancias específicas sobre la víctima, su entorno y el agresor; y en el extremo, ante una amenaza grave e inminente, la protección puede ser permanente, con presencia policial y control intensivo del agresor, incluso mediante vigilancia de los centros escolares de los hijos. El nivel de riesgo se reevalúa periódicamente para determinar si deben mantenerse, intensificarse o modificarse las medidas de protección.

“La evaluación se fundamenta en el análisis conjunto de factores de riesgo y de protección asociados estadísticamente a la reincidencia violenta, especialmente a la violencia grave o letal. Siguiendo modelos de evaluación de carácter epidemiológico, estos indicadores actúan como marcadores de riesgo y no como elementos causales o determinantes por sí mismos”, sostiene el Ministerio del Interior español.

Actualmente, en Uruguay funciona dentro del Ministerio del Interior la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe), responsable de dar cumplimiento a las órdenes judiciales que disponen el ingreso al sistema de monitoreo electrónico en todos aquellos casos considerados de alto riesgo en situaciones de violencia doméstica y violencia basada en género, en todo el país. Desde la sede del Centro de Comando Unificado se realiza el monitoreo de los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, que concentran más del 60% de los casos a nivel nacional.

El Ministerio del Interior ya utiliza dispositivos electrónicos para monitorear casos de violencia de género y evalúa incorporar nueva tecnología. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Las alertas del sistema se producen en tiempo real, pero desde la Dimoe se realiza un análisis de factores de riesgo como hora, lugar y perfiles de los usuarios, lo que permite determinar el tipo de respuesta necesaria. Para ello, se mantiene contacto directo con las personas monitoreadas mediante dispositivos rastreadores y se coordina la intervención policial en el lugar si es necesario.

Además, este año la Dimoe sumó la herramienta tecnológica Élida 360, que permite a las víctimas activar una alerta de riesgo y comunicarse directamente con el servicio de emergencia 9-1-1. El 9-1-1 recibe la alerta y activa el protocolo de respuesta. El operador accede de inmediato a los datos personales de la víctima, su geolocalización, la información del agresor —incluida su fotografía— y los contactos de confianza registrados. La alerta queda vinculada automáticamente con la denuncia y las medidas cautelares vigentes, lo que permite contar con la información necesaria para una respuesta rápida.

Élida 360 no es una línea de atención abierta al público: está destinada a mujeres víctimas de violencia doméstica y violencia basada en género que ya se encuentran dentro del sistema de atención y cuentan con una medida judicial de protección. Desde su implementación, la tecnología cuenta con 113 casos activos en Montevideo.