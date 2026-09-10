Facultad de Medicina resolvió incorporar contenidos de prevención sobre violencia de género en sus cursos

Un estudiante intentó matar a una compañera en el anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) el martes 1. La respuesta institucional generó la reacción de diversos colectivos. Los estudiantes, en especial las estudiantes, se plantaron. Ocuparon centros, pasaron noches en vela custodiando los edificios y se movilizaron, lo que derivó en una serie de medidas, como la incorporación de contenidos de prevención de violencia de género a los cursos de la Facultad de Medicina.

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“Lastimosamente, tenemos que reconocer que hay situaciones que no las vamos a poder evitar”, dijo la coordinadora de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Universidad de la República, Gabriela Pacci. “Que una persona sienta que tiene el poder de tomar el cuerpo de otra persona, de apropiarse cual si fuera un objeto de propiedad privada de la vida de otra persona, tiene que ver con cómo el sistema patriarcal sigue vigente, firme, y con que hay inseguridades que vivimos las mujeres por ser mujeres”, dijo a Búsqueda . El intento de femicidio, sostuvo, marcó que “hay horrores que también pueden suceder en las aulas de nuestra universidad”.

Pacci integra el grupo de trabajo que conformó el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar para elaborar en dos meses un plan institucional para abordar la violencia basada en género en la universidad. El CDC solicitó además a los consejos y comisiones directivas de sus servicios que “planifiquen las acciones inmediatas a desarrollar” contra la violencia basada en género. En cumplimiento de esta resolución fue que el Consejo de Facultad de Medicina resolvió este miércoles 9 incorporar contenidos de prevención de violencia de género a los cursos y continuar con las jornadas de sensibilización, informaron distintos consejeros a Búsqueda .

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, prevé reunirse este jueves 10 y viernes 11 con todas las unidades académicas de la facultad para coordinar la incorporación de estos contenidos. En la tarde del viernes volverá a reunirse el consejo de esa facultad para definir la puesta en marcha de estas acciones. Y el lunes 14, tras una semana de reflexión y sin cursos, se retomarían las clases en todas las facultades, como resolvió el CDC el martes 8, siempre y cuando se levanten las ocupaciones.

Las actividades curriculares de grado y posgrado se suspendieron desde el sábado 5 hasta el sábado 12 inclusive. El martes 8, el CDC encomendó a los servicios a organizar el regreso a los centros de estudio con “actividades de reencuentro, intercambio y reflexión, y garantizando la posibilidad de participación de estudiantes, docentes y funcionarios y funcionarias técnicos, administrativos y de servicios en esas actividades”.

La coordinadora de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación explicó que uno de los propósitos de la universidad es “propiciar herramientas” para “detectar el riesgo antes”. Pacci asume que docentes y funcionarias no necesariamente saben cómo orientarse ni cómo orientar a sus pares o al estudiantado ante estos riesgos. “No todo el mundo tiene que ser experto en la materia ni tiene que intervenir, pero sí tiene que tener la sensibilidad necesaria y suficiente para decir: ‘Lo que te está pasando, si te parece, lo tenés que canalizar en tal lugar’”. Y ese lugar son los referentes de las instituciones en violencia, los equipos técnicos de las facultades (cuando existen) o la unidad central de Udelar, que ella coordina.

“Hay capacidades institucionales que tienen que ser universales en toda la institución”, acotó. La extensión a toda la comunidad universitaria de la obligatoriedad de la capacitación en la temática de violencia, acoso y discriminación con perspectiva de derechos humanos, violencia basada en género e interseccionalidad es una de las seis dimensiones que el CDC propone incorporar a la revisión de la política institucional. Pacci ejemplifica que el asunto podría ser incorporado a los cursos y podrían implementarse, además, programas de inducción, es decir, que cuando un funcionario ingresa a la administración pública se lo capacite para detectar y canalizar esta problemática. Aclaró que no son las únicas estrategias posibles, sino dos que serán analizadas.

Récord de denuncias en 2025

Durante 2026, la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación recibió 34 denuncias y 135 consultas, informó Pacci a Búsqueda. El año pasado, registró un récord de denuncias: 59.

En los años previos, hubo oleadas, altibajos: en 2019, 51 denuncias; en 2020, 32; en 2021, 57; en 2022, 26; y en 2024, 37.

Una de las denuncias se radicó en diciembre de 2025, cuando un hombre que no integra la comunidad universitaria entró a la Facultad de Psicología e intentó abusar de una estudiante dentro de la institución. “Estamos en shock con lo acontecido”, dijo entonces a Subrayado el rector de la Udelar, Héctor Cancela. Este episodio fue recordado por estudiantes en la mañana del martes 8, en el taller Violencia de Género y Sexual que dieron dos docentes de esa facultad, Alejandra López Gómez y Raquel Galeotti, ambas integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), gremio que en esa jornada organizó otros siete talleres, mientras el gremio estudiantil ocupaba el edificio. La pregunta disparadora del taller fue “cómo percibimos e identificamos indicadores de riesgo”.

Ambas docentes, que integran el programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud, notaron en el taller y en asambleas previas que hay “una interpelación” a la respuesta institucional. En diálogo con Búsqueda, manifestaron que también es notoria la expresión de una necesidad de “un mayor compromiso entre estudiantes y docentes” para afrontar el problema. Percibieron a su vez un aumento en la percepción de posible riesgo en las estudiantes, de la sensación de inseguridad y miedo. López Gómez es profesora grado 5, fundadora y coordinadora del programa, y Galeotti es docente grado 3.

Las docentes, al igual que Pacci, destacaron que la Udelar ha tomado y viene tomando una serie de medidas desde hace años para afrontar el problema —como la puesta en marcha de protocolos—, pero reconocieron, al igual que lo hizo el CDC, que las respuestas han sido insuficientes y que los desafíos persisten y se transforman.

Por su parte, el CDC recordó un hito del proceso para afrontar el problema: la Primera Encuesta sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Udelar, de 2021. Esta registró que 52% de las docentes, 34% de las funcionarias y 43% de las estudiantes dijo haber sufrido algún tipo de violencia por ser mujeres en el ámbito laboral o de estudio. Estos datos están incluidos en el documento titulado Análisis de la respuesta institucional ante el intento de femicidio del día 01/09/2026 en la Udelar, un insumo que remitió a los consejos y comisiones directivas de los servicios universitarios a los efectos de continuar la reflexión institucional.

La necesidad del cuidado entre docentes, estudiantes y funcionarios también estuvo presente en la sesión del martes 8 en el CDC. Katherin Esquivel, representante de la Agremiación de Funcionarios de la Universidad de la República, planteó que en el plenario federal de ese gremio se manifestó el “malestar” con el CDC porque no tuvo en cuenta a los funcionarios “a la hora de discutir” el asunto. Funcionarias participaron de la primera contención de la víctima que sufrió el intento de femicidio. “No fue la primera vez que nos dejan afuera en estas situaciones de violencia”, dijo, y recordó que sucedió lo mismo durante la pandemia y ante una amenaza de bomba. “También somos personas, también trabajamos acá y sostenemos la universidad. Yo soy del interior y hay violencia en todos lados dentro de la universidad. Tenemos que cuidarnos entre todos, cuidar la salud mental de cada uno”, reclamó.

Hubo otros reclamos en la última sesión del CDC. El decano de la Facultad de Veterinaria, José Passarini, expresó en esa instancia su interés en que “esta efervescencia” por el tema “se canalice y no sea algo transitorio, sino que se instale algo permanente”. Manifestó su “miedo” en que “la vorágine diaria” los consuma y que “esto quede en una anécdota”.

Briva, el decano de Medicina, dijo al inicio de la sesión que esa facultad está “en movimiento”, por jornadas de reflexión y análisis “dinamizadas y lideradas” por estudiantes. Remarcó que trabajan con los órdenes en “un plan estratégico” para esa facultad, una institución que “pasó mal y sigue pasando mal”, pero que asumió el compromiso de seguir siendo “un gran lugar para formar gente y trabajar con espacios de convivencia que protejan a todos sus integrantes”.