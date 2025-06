Intendencia de Montevideo defiende beneficios urbanos y sociales del proyecto de centro comercial en Sayago

La Intendencia de Montevideo (IM) aprobó en mayo la construcción de un nuevo centro comercial en el barrio Sayago, en el predio de la ex planta de Cementos Artigas, ubicado entre Avenida Garzón y la vía del Ferrocarril Central. El emprendimiento —que implicará una inversión cercana a los US$ 200 millones y estará a cargo de la misma sociedad que impulsó el Nuevocentro Shopping— no solo será un polo comercial, sino también una operación urbana de gran escala que implicará la creación de nuevas calles, un parque público de 1,3 hectáreas, más de 1.000 viviendas y diversos equipamientos para servicios sociales.