El logro de Milei es haber ajustado sin estallido social: ¿y si no ir a votar es la nueva forma de manifestarse?

La Argentina es un territorio extenso. Lo cotidiano en la Ciudad de Buenos Aires no es replicable ni en el norte ni en el sur. Pero hay algo que iguala a los ciudadanos de aquí y allá. Este ajuste de Milei, sumado a un discurso diario cargado de violencia, no tiene —todavía— manifestación social contundente. Milei logra gobernar con apriete sin estallido social. Y aquí sabemos de estallidos sociales. El último, anclado en la memoria de al menos dos generaciones, fue el de 2001. A las clases medias les confiscaron los ahorros que tenían en el banco. Las clases bajas, que venían postergadas, se alimentaban en comedores barriales. Aquella vez reventó todo porque se dio, de manera natural, una intersección: “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

Pero ahora hay calma. O… Espera. El día de su asunción, Milei avisó que gobernaría “para los argentinos de bien” que estuvieran dispuestos “a beber el mal trago”. Dijo que íbamos a “pasarla mal” al tiempo que auguró un porvenir que no estaba tan lejos. Lo cierto es que ese futuro todavía no ha llegado. ¿Es paciencia social u otra cosa?

La inflación bajó y permite planificar a mediano plazo. Una odontóloga mantiene el precio de su consulta al menos tres meses. Un plomero no varía de forma abrupta el valor de su trabajo porque los insumos que necesita puede comprarlos a precios más o menos estables. Una peluquera puede sostener el monto de un corte porque los productos con los que hace tratamientos más complejos no aumentaron de precio de un mes a otro, sino cada dos o cuatro. Son oficios comunes, de personas que trabajan por su cuenta. Para los trabajadores registrados, en cambio, la situación es diferente. La Secretaría de Trabajo suspendió las paritarias (que más que aumentar el salario lo empatan con la inflación) y, salvo que el empleador acceda a un ajuste, los empleados cobran lo mismo que hace dos años.

Aumento de la medicina privada

Lo que no paró de aumentar en la era Milei es la medicina privada, por ejemplo. Ni el servicio de internet, telefonía y televisión por cable. Tampoco, los servicios básicos de un hogar, la luz, el agua y el gas. Ni el boleto de transporte público. Entonces la odontóloga, el plomero y la peluquera en algún momento tienen que cobrar más su tiempo, su mano de obra. Y los trabajadores registrados aguantan, recortan —salen menos, optan por productos de segunda marca, comparten internet con el vecino, piden un Uber con cordura, porque ya es un lujo— o suman un trabajo extra. ¿Es paciencia o es cansancio? ¿Estamos exhaustos o todavía creemos que la prosperidad está acá no más?

Ya arrancó la campaña legislativa. Este año se renueva buena parte del Congreso, un Congreso —en el que La Libertad Avanza es minoría— que aun con trabas acompañó al gobierno. El calendario electoral lo inauguró Santa Fe. Siguieron Jujuy, Salta, Chaco, San Luis, Ciudad de Buenos Aires y Misiones. La participación ciudadana en las elecciones viene en baja desde 2023. Es cierto que en las intermedias siempre hay un declive. No se eligen cargos ejecutivos, sino legisladores provinciales, concejales, diputados y senadores. Pero el voto es obligatorio y en la Argentina ir a las urnas tiene un sentido extra luego de la dictadura. Sin embargo, en las provincias la concurrencia fue menor al 65% en promedio. En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos con mayor cantidad de votantes, fue del 50%. Si luego de diciembre de 2001, la gente metía en el sobre una feta de salame en señal de protesta, ahora ni siquiera va.

Para La Libertad Avanza estas elecciones son cruciales, tendrán un mapa actualizado de su poderío. No les convenía que la Justicia sacara de la cancha política a Cristina Fernández de Kirchner, que anunció su candidatura a legisladora bonaerense hace poco. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y no podrá postularse. Hay una marca silenciosa en la abstención popular. El sacrificio está siendo difícil de llevar. Quizás no ir a las urnas sea la nueva forma de protestar.