El uso de inteligencia artificial en la universidad, un dilema global que estalló en Facultad de Psicología

El reclamo fue analizado el martes 3 de junio en la comisión de carrera, asesora del Consejo de Facultad de Psicología, el que prevé abordar el asunto el próximo lunes 9. El consejo es presidido por el decano y está integrado por cinco representantes del orden docente, tres del estudiantil y otros tres del de egresados. Más allá de la resolución sobre los parciales ya dados, si se anulan o se modifica su peso en la calificación final, Irrazábal y profesores coinciden en que el quid de la cuestión está en que el incremento de la matrícula no ha sido acompañado por el correspondiente aumento presupuestal. “Mientras que la Udelar en la primera mitad de los 2000 empieza un crecimiento ascendente en su población, duplicándose, nosotros nos triplicamos”, dijo el decano a Búsqueda .

El problema fue advertido por los docentes en febrero, en una carta enviada al decanato. En marzo, en señal de protesta, dieron clases en el patio y en la calle Tristán Narvaja. El decano coincidió: “Lo central acá es sin lugar a dudas modificar la relación presupuestal en cuanto a la cantidad de docentes y estudiantes que tenemos”. En la misma línea que lo dicho por Córdoba, Irrazábal aseguró en diálogo con Búsqueda que “la inteligencia artificial o cualquier otro recurso no es bueno ni malo”, sino que “es un recurso interesante” para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y agregó: “El problema acá está en el tipo de prueba que instalás y en qué condiciones. Si vos realizás una prueba que sea de lecto-comprensión y, por ejemplo, hay algún párrafo en un texto específico que claramente define lo que se pregunta, la inteligencia artificial puede detectarlo y muy rápidamente lo contestás. Pero, si elaborás un texto analítico, diagnóstico, que requiere estrategia, por ejemplo, intervención clínica, es más difícil”.

El debate se da con dos frentes abiertos como telón de fondo: por un lado, la Asamblea General del Claustro (AGC) inicia el 18 de junio el proceso de elección del rector de la Universidad de la República y, por otro, el Poder Ejecutivo está preparando su proyecto de Ley de Presupuesto, que regirá por cinco años, el que deberá presentar al Parlamento antes de setiembre.

De norte a sur

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario trasciende su empleo para responder pruebas virtuales y también las fronteras del país. Los profesores usan ChatGPT y algunos estudiantes no están contentos se titula un artículo publicado por New York Times el 14 de mayo. “Los estudiantes lo consideran hipócrita. Una estudiante de último año de la Universidad Northeastern exigió la devolución de su matrícula”, que fue de US$ 8.000. “Pero los profesores afirman que las herramientas de inteligencia artificial generativa les ayudan a ser mejores en su trabajo”, agrega la nota, para la que dan su testimonio varios profesores y universitarios.

En Uruguay, la expansión del uso de la inteligencia artificial encuentra a las universidades en situaciones dispares. El rector de la Universidad Católica de Uruguay, Julio Fernández, dijo a Búsqueda que “el gran desafío” es cómo se evalúa “con el acceso generalizado que hay a inteligencia artificial”, y destacó que “en primer lugar” lo que hay que hacer es “aprender a usar” la herramienta. Esta universidad inauguró hace siete años un centro de capacitación de competencias docentes llamado Ludus, donde se imparten “orientaciones de cómo usar la inteligencia artificial” en el ámbito educativo, entre otros insumos.

En la Católica no hay parciales ni exámenes que se realicen de forma virtual, sino que allí se propone una “evaluación continua”. Lo permiten la relación entre la cantidad de estudiantes de esa institución, casi 7.000, y la cifra de docentes.

A inicios de este año, el rector de la Católica mantuvo una reunión con los profesores de la Licenciatura en Comunicación en la que planteó que “la evaluación tiene que cambiar”, porque “hasta hace cinco años uno ponía hincapié en el uso de la sintaxis o en la ortografía”, pero “eso hoy lo hace todo la inteligencia artificial”, por lo que es necesario “ir a cosas mucho más profundas”, ya que “lo permite la tecnología”. Entregar “un trabajo que no sea comprensible es inadmisible”, debido a que hoy se le puede pedir a la inteligencia artificial “que te lo aclare”. Para Fernández, “hay que adaptar las evaluaciones a la nueva realidad” y priorizar en la ponderación “las ideas, la creatividad, las interacciones y el espíritu crítico”.

Alfabetización

Ceibal aprobó y difundió el año pasado un manifiesto sobre inteligencia artificial cuyo primer punto plantea que “es fundamental que tanto autoridades de la educación como docentes y estudiantes adquieran conocimientos básicos” de esta herramienta, “competencias para hacer uso de ella y para potenciar el pensamiento”. En esa línea, lanzó también Inteligencia Artificial desde Cero, un curso virtual de 15 horas de duración diseñado para proporcionar a la ciudadanía en general una perspectiva integral de este instrumento, “acercando conceptos básicos y promoviendo la reflexión para abordar las oportunidades y los riesgos que implica el crecimiento de estas tecnologías”. Ceibal ofrece además cursos por internet y talleres presenciales dirigidos a la comunidad docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Por otra parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, presentó el 26 de marzo EduIA Lab, el primer laboratorio regional de inteligencia artificial en educación, el que funciona también bajo la órbita de Ceibal.

La gerenta de Gestión de la Innovación de Ceibal, Isabel Amigo, dijo a Búsqueda que el foco está en la alfabetización en inteligencia artificial. Cada año ha crecido la cantidad de estudiantes que forman parte del programa optativo llamado Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que se imparte en cuarto, quinto y sexto de Primaria. Amigo informó que hoy el 95% de las escuelas tienen este programa, que llega al 65% de las escuelas rurales y que la meta es universalizarlo.

El último punto del manifiesto de Ceibal invita a “tomadores de decisiones, a líderes de la educación nacionales e internacionales y a toda la comunidad educativa a trabajar juntos en consensos para que el desarrollo de la inteligencia artificial contribuya a una sociedad más justa y equitativa”. De todas maneras, Amigo respondió que ni Ceibal ni EduIA Lab han sido consultados por Udelar ni por Facultad de Psicología sobre el uso de inteligencia artificial en parciales virtuales.