El Poder Ejecutivo reactiva la reforma del Estadio Centenario, que será un poco más costosa de lo previsto

En la cena, Alonso planteó que la renovación del Centenario —el ítem casi excluyente de las inversiones totales que Uruguay debe realizar para hospedar un partido de la fase de grupos— será de US$ 170 millones, alrededor de US$ 10 millones más de los US$ 160 millones previstos en un inicio. Orsi afirmó que “si bien es una cifra alta, no es tanto”, y que el país “está en condiciones de afrontarla”, aunque con “la mayor participación privada posible”.