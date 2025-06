Eduardo Viera cuestionó la información “sesgada”, el “acoso” de Sebastián Da Silva y el horror en política

“Se han dicho muchas cosas de mí y no voy a dar explicaciones a todas las idioteces que se han dicho en la prensa”. Así comenzó su exposición el presidente renunciante del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, en una jornada de discusión sobre el ente estatal ante los cuestionamientos recientes, que organizaron la Asociación de Funcionarios del mismo (Afinco) y la Sociedad de Fomento Rural de Guaviyú, el viernes 6 en Paysandú.

Luego, Viera señaló: “Me indignó ver presentaciones (sobre el INC) de algunos economistas que son muy dañinas”, porque “en la ciudad se sabe muy poco de Colonización”, y con eso se hace “daño en la opinión pública”.

Acusó que “hay escritorios rurales muy fuertes detrás de sus programas, y muchos funcionan porque esa gente pone plata”, y “siempre entrevistan a la misma persona o gente que opina lo mismo, o algún colono que tuvo algún problema (con el INC) y está descontento”. Y se quejó de que “las buenas historias que hay de Colonización y las opiniones favorables no aparecen (en la prensa), y así es difícil pelear”.

“Empezaron hablando como que éramos poco menos que tarados comprando un campo que (antes) lo iba a comprar un privado, que no es ningún dormido”, y que “si lo compraba esa persona era un buen negocio, pero si lo compraba Colonización era espantoso”, fustigó.

Sebastian-Da-Silva.jpg Sebastián Da Silva en el Palacio Legislativo en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

Viera también se refirió a la reciente comparecencia en la Cámara de Senadores, en la que se registró un áspero cruce con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien preside la Comisión de Ganadería.

En esa reunión Viera –quien renunció a la presidencia del ente, pero se mantiene en el cargo hasta que se designe a quien lo sucederá–, acusó a ese legislador blanco de hacer este asunto “algo mediático” y de “argentinizar”.

Da Silva le respondió con el calificativo de “paisano atrevido”, al que “acaban de echar de Colonización por estar violando la Constitución”, en alusión a Viera, quien es colono y productor lechero en el departamento de San José.

“El lunes (2 de junio), en la Comisión de Ganadería, viví la instancia más espantosa, vi lo más horrible de la política”, porque “vi senadores con una responsabilidad y gente grande de edad que querían que esto no salga adelante”, señaló Viera en Paysandú, donde hace 80 años se realizó el Congreso de Colonización, en el que se sentaron las bases de la ley que creó ese ente.

Y allí sostuvo: “quien presidió la comisión (Da Silva) nos acosó durante ocho horas, le faltó el respeto a una veintena de personas que fuimos a esa comisión”. “A veces los políticos le palmean el hombro a los productores” y, sin embargo, “qué poco les importamos”, cuestionó.

Legalidad

Con el objetivo de “analizar la conveniencia y oportunidad” de la compra de la estancia María Dolores, en Florida, de 4.400 hectáreas, por US$ 32,5 millones, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del INC comparecieron el lunes 2 a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores.

El titular del MGAP, Alfredo Fratti, se refirió a la “legalidad” de esa adquisición, que fue resuelta por el directorio del INC “por mayoría”. “Esa acta fue elevada al MGAP, que dice que está ajustado a la legalidad, porque quienes votaron en esa oportunidad tenían la venia del Senado, por unanimidad”, sostuvo.

En cuanto a la oportunidad, dijo que “no hay una mejor”, porque “hay un compromiso electoral de dedicar unas 25.000 hectáreas a la lechería”.

El INC está “cuestionado desde su fundación, hay gente que cree que no debe existir, y otros creemos que sí”, y que eso “tiene mucho que ver” con la compra o no de tierras, afirmó.

Y recordó que “a fines de la década de los noventa, o principio de los 2000, cuando llegamos a la Federación Rural, en los corrillos se hablaba de que había que cerrar Colonización, que era un gasto innecesario, que tenía un muy mal funcionamiento”.

Al defender la compra del campo floridense, Fratti argumentó que “se precisa más gente produciendo leche”. “Estamos en un país que pierde tambos todos los días, y tampoco se ha parado (esa situación)”, dijo.

Afirmó que “increíblemente, en Colonización aumenta el número de lecheros con respecto a las otras actividades”, al contrario de lo que ocurre en el país.

Luego, el titular del MGAP repasó el texto de una carta enviada al presidente de la República, Yamanú Orsi, por el diputado del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, al respecto.

En la misiva propone que se establezca un centro de formación técnica de la Universidad Tecnológica (UTEC), con una oferta educativa orientada a áreas claves del desarrollo rural y la producción agropecuaria.