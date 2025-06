Uruguay debe aumentar sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, ahora que la democracia todavía es “fuerte”

—¿Cuál es el balance de su gestión como embajadora de EE. UU. en Uruguay?

—Es un momento agridulce llegar al fin de mi tiempo aquí, he disfrutado muchísimo mi estadía en Uruguay. Desde el primer día, me he enfocado con mi equipo en el fortalecimiento de nuestra relación, y creo que hemos logrado muchísimo. Nuestras prioridades son el fortalecimiento de la relación económica, la cooperación en el tema seguridad y la inversión en los intercambios y el sistema educativo. Y hemos logrado resultados muy positivos, desde la inversión en la donación de equipamiento americano o las oportunidades para las empresas uruguayas en los Estados Unidos, al área de seguridad. Realizamos, por ejemplo, el memorándum de cooperación con la DEA (la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), y trabajamos en el sistema penitenciario. Además, hemos realizado una inversión de US$ 5 millones en intercambios educativos y culturales como Fulbright o el programa de liderazgo para visitantes internacionales. Entonces, creo que nuestra rendición de cuentas es muy positiva.

—¿Le quedaron temas pendientes?

—Siempre hay más por hacer, siempre. Y estoy segura de que mi equipo, bajo el liderazgo del próximo embajador, va a seguir colaborando con el gobierno uruguayo y consiguiendo resultados aún más productivos. Pero me siento feliz con lo logrado durante este tiempo y creo que estamos en una muy buena trayectoria.

—Cuando llegó a Uruguay decía en una entrevista con Galería que su objetivo era fortalecer el vínculo con Uruguay como un socio clave por sus “instituciones fuertes” en “un vecindario difícil”. ¿Considera que hoy el vínculo es más estrecho entre Estados Unidos y Uruguay?

—Sí, creo que sí. Con la apertura de mercados entre nuestros países, la cooperación en términos de seguridad, el intercambio de participantes en programas o la inversión de fondos para apoyar programas aquí, creo que tenemos una relación muy estrecha y muy positiva. Durante mi estadía firmamos 12 acuerdos. Uruguay entró al acuerdo de Artemis, realizamos el memorándum de cooperación con la DEA, un nuevo acuerdo de Fulbright. Sí, tenemos una relación aún más fuerte.

—¿Cómo puede impactar en ese vínculo el cambio de orientación del gobierno de Estados Unidos?

—Es un momento de cambio por ambos lados, entonces, estamos revisando la relación nueva entre la administración Trump y la administración del presidente Orsi. Pero lo bueno es que nuestro compromiso con los valores democráticos sigue y creo que vamos a seguir fortaleciendo la base muy fuerte que tenemos porque compartimos esos valores.

—Hay proyectos, sin embargo, que quedan por el camino, como por ejemplo la Alianza para el Progreso (APEP, por sus siglas en inglés) que impulsaba Joe Biden. ¿Qué nueva forma pueden tomar los intercambios entre Uruguay y Estados Unidos hacia adelante?

—Sí, hay cosas que están cambiando, pero creo que la prioridad de tener relaciones económicas aún más fuertes sigue. Más allá de si lo llamamos APEP o América Crece 2.0, la intención de enfocarse en una relación económica muy fuerte sigue. Hemos invertido muchísimo, hemos realizado muchísimo, pero hay más por hacer, porque una relación económica estrecha con los Estados Unidos beneficia a ambos países. Tenemos que seguir buscando enlaces aún más fuertes y profundos.

—¿Hay una continuidad en la voluntad de cooperar para mejorar el combate al narcotráfico? El reciente anuncio del pedido de captura del narco Sebastián Marset parece una señal de continuidad pese al cambio de administración.

—Sí, es un área de importancia por ambos lados. Hemos invertido muchísimo en la capacitación de las autoridades uruguayas en términos del control de las fronteras, ciberseguridad, el sistema penitenciario y en el incremento de la presencia enfocada en Uruguay por parte de la DEA. Creo que estos ejemplos reflejan nuestro compromiso de acompañar a Uruguay en esta lucha. Porque es una lucha complicada, difícil, pero tenemos que seguir porque Uruguay es un socio importante. El estado de la democracia de Uruguay es importante para los Estados Unidos, entonces, es directamente de nuestro interés ayudar en el fortalecimiento del funcionamiento del Estado. Otro ejemplo de colaboración que ayuda mucho en esta lucha es la implementación de los escáneres en el puerto. Los escáneres representan la tecnología más innovadora de los Estados Unidos y las cifras y el funcionamiento hoy en día son un ejemplo muy positivo de nuestra colaboración. Estamos muy comprometidos de seguir buscando otras maneras de ayudar en esta lucha.

—En esa línea, una de las estrategias de este gobierno es mejorar el combate al lavado de activos como una manera de evitar que circule el dinero del narcotráfico. Hace unos días, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con cambios a la normativa, ¿cómo ve esas mofidicaciones?

—No he analizado muy estrechamente los cambios propuestos, pero creo que un enfoque aún más fuerte es importante. Es el capítulo más importante para seguir enfocándose, porque hay que cortar el flujo de dinero para apoyar las actividades de los grupos criminales para prevenir que ellos sigan con sus operaciones. Es una área de alta importancia, en la que hemos provisto capacitación y en la que vamos a seguir enfocándonos.

—Planteaba el interés de Estados Unidos en ayudar a que la democracia uruguaya siga firme. ¿Le parece que el estado actual del narcotráfico, del lavado de activos y del crimen organizado puede poner en riesgo al Estado de derecho en Uruguay?

—Siempre hay una amenaza y lo importante es seguir enfrentándolas antes de que amenacen la sobrevivencia del Estado. El estado de la democracia en Uruguay es fuerte, pero lo importante es hacer estas inversiones ahora, asegurar estas prevenciones ahora, antes de que la condición o el funcionamiento del gobierno esté en un estado muy débil. Ahora es el momento de invertir en estas áreas.

—Se han visto en la región ejemplos de cómo la situación de la seguridad y su impacto en las instituciones democráticas puede ponerse muy mal, muy rápido. En sus intercambios con las autoridades locales, ¿nota que hay una adecuada percepción del riesgo? Porque en algunos actores persiste la idea de que eso “en Uruguay no va a pasar”.

—He visto un cambio o una elevación de la importancia de enfocarse en este tema. Cuando llegué estaba más la idea de que “aquí no pasa nada”, y eso ha cambiado. Creo que hay un reconocimiento de que las amenazas que hay son verdaderas y se está poniendo más atención en estos temas hoy en día.

—¿En qué áreas específicas le parece que hay espacio para mejorar?

—Siempre hay áreas que merecen más fondos, más atención. Es difícil porque hay muchas prioridades y en la priorización hay trade-offs. Nunca hay recursos suficientes para solucionar (todos) los problemas de hoy. Pero lo que (se necesita) es un enfoque, una priorización de atención y una resolución, un compromiso para enfrentar las dificultades, las amenazas que existen y para realizar soluciones duraderas que mejoren el ámbito de seguridad para todos los uruguayos.

—Cuando se anunció la suspensión de parte de los fondos que destina Estados Unidos a ayuda internacional, la Embajada informó a Búsqueda que estaba revisando los programas y las prioridades en Uruguay para realinear los recursos a la nueva orientación del gobierno. ¿En qué cambios se tradujo esa nueva orientación?

—Mucho tuvo que ver con cambios de lenguaje vinculados con los programas de diversidad. Además, tuvimos que asegurar que todos los programas tengan un vínculo con las prioridades articuladas por parte de nuestra administración para que EE. UU. sea más seguro y más próspero.

Heide Fulton 1.jpg Embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton Mauricio Zina/Adhoc Fotos

—¿Ha recibido preocupación por parte de las autoridades uruguayas por programas que hoy estén desfinanciados, como los que atienden a refugiados y a migrantes en Uruguay liderados por Acnur?

—Sí, en el sentido de que sin este tipo de colaboración a veces es difícil porque el gobierno tiene muchas prioridades. Pero los fondos para apoyar el programa (de Acnur) fueron renovados. La atención a los migrantes siempre ha sido una prioridad por parte del gobierno uruguayo, considerando su respeto y defensa de los derechos humanos. Y hemos proveído fondos para ayudar en esta línea; la pausa fue difícil, pero lo bueno es que hemos renovado estos fondos y Uruguay sigue como líder en el buen tratamiento de los migrantes que llegan a este país.

—Cuando Estados Unidos informó sobre la imposición de aranceles a productos extranjeros, el equipo del Ministerio de Economía se reunió con usted para conversar sobre el impacto de la medida en Uruguay. ¿Siguió monitoreando el tema? ¿Se volvió a reunir con las autoridades?

—Como el ministro (Gabriel) Oddone expresó, Uruguay tuvo una respuesta muy pragmática. En el sentido de que tuvo su tiempo para entender los cambios que los Estados Unidos estaban haciendo para buscar oportunidades y dialogar con la USTR (la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos). Ellos han mantenido un diálogo y Uruguay va a seguir buscando maneras para encontrar soluciones y seguir mejorando las oportunidades para los productores uruguayos. Como el ministro ha mencionado, en este momento Uruguay tiene una tasa de aranceles de 10%, el nivel más básico. Entonces, no es bueno, pero no es tan malo, especialmente en comparación con otros países. Siempre Uruguay ha tenido que considerar sus ventajas competitivas con otros países para buscar las oportunidades más ventajosas para sus productores. Entonces, sigue con esa línea. Lo importante es que el diálogo siga.

—Para Estados Unidos es una prioridad contrarrestar el avance de China en la región. ¿La estrategia de imponer tarifas a los socios o alienar a ciertos aliados regionales es una buena manera de contrarrestar la influencia de China?

—Estados Unidos sigue enfocado en el fortalecimiento de la relación económica. Sí, el cambio con los aranceles es un impedimento, una polémica que tenemos que considerar y manejar. Uruguay, como un país exportador, tiene que mantener relaciones buenas con todos sus mercados y China representa un mercado grande para Uruguay. Pero, al mismo tiempo, Estados Unidos es un buen mercado para Uruguay y lo importante es que ofrecemos una propuesta de valor en términos de nuestras relaciones y nuestros mercados, y seguimos buscando maneras de fortalecer estas oportunidades porque creo que hay muchas opciones que ofrecen valor para los productores y los socios uruguayos.

—¿Va a seguir trabajando en la administración Trump?

—Sí.

—¿Qué le parecen los cambios que ha desplegado Estados Unidos en materia de política exterior? Hay analistas que dicen que están alienando a Estados Unidos de sus socios tradicionales. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

—He trabajado 27 años en mi carrera como diplomática y en todo este tiempo hemos tenido momentos más positivos y más difíciles, dependiendo del tema del momento. Desde mi perspectiva, lo importante es que siempre hay oportunidades y elementos positivos en las relaciones y siempre hay dificultades o impedimentos que tienes que saltar. Por mi parte, voy a seguir buscando maneras de fortalecer relaciones y promover entendimiento porque creo que podemos alcanzar soluciones. Pero es un trabajo que sigue.

—En años anteriores, la embajada izó la bandera LGTB en su sede diplomática durante el Mes de la Diversidad. ¿Lo harán este año?

—No. Una de las órdenes ejecutivas expresamente prohibió el uso de este tipo de símbolos y de cualquier otra bandera; solo podemos (exhibir) la bandera de Estados Unidos.