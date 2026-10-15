  • Cotizaciones
    jueves 15 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Iglesia diseña el estrado del papa León XIV en la tribuna América, a la espera de la evolución de su salud

    Las tres principales actividades del papa en Uruguay son organizadas por la productora que trajo a Paul McCartney y The Rolling Stones; en la Iglesia son cautos respecto a su llegada

    León XIV tendrá su evento principal en Montevideo en el Estadio Centenario.

    León XIV tendrá su evento principal en Montevideo en el Estadio Centenario.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    A pocas semanas del viaje previsto del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, el papa León XIV fue operado para que se le extirpe el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía confirmó el diagnóstico de un tumor maligno de tipo adenocarcinoma pulmonar, tal como sugerían los exámenes preoperatorios.

    Aunque el tumor fue detectado de manera temprana, en la Iglesia católica de Uruguay son poco optimistas de que León XIV pueda cumplir con el cronograma original de su visita a Uruguay y estiman probable que postergue su viaje para otro momento. “Es posible que los médicos no lo dejen venir ahora porque tenga que realizarse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Creo que en los próximos días ya se sabrá exactamente si viene o no”, señaló el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, en declaraciones a Telemundo.

    Una postura de cautela similar hay también en Argentina, donde, tras sus actividades en Uruguay, el papa tiene previsto continuar su recorrida por Sudamérica, del 8 al 11 de noviembre. Según informó Infobae, desde el gobierno de Javier Milei aseguraron que los preparativos para su visita continúan en marcha, aunque admitieron que “el viaje podría sufrir alteraciones”.

    Leé además

    Profesionales de los medios de comunicación trabajan en el exterior del Hospital Universitario Gemelli, en Roma, el 14 de octubre de 2026; allí se recupera el papa León XIV tras someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.
    León XIV

    El papa León XIV pasó una noche "tranquila" tras ser operado de un cáncer de pulmón

    Por RFI
    el papa cancela sus actos hasta el 20 de octubre: ¿esta en riesgo el viaje a latinoamerica por su cirugia?
    León XIV

    El papa cancela sus actos hasta el 20 de octubre: ¿está en riesgo el viaje a Latinoamérica por su cirugía?

    Por France 24

    Más allá de las declaraciones de Sturla, en Uruguay de forma oficial la Iglesia pidió “rezar juntos 3.500.000 Ave Marías, una por cada uruguayo” para pedir por la salud y la pronta recuperación del líder religioso. “Nos unimos así a las comunidades católicas de todo el mundo que están acompañando al papa con su oración”, afirmó la Conferencia Episcopal del Uruguay en un comunicado.

    León XIV se encuentra actualmente en una habitación del décimo piso del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, donde fue intervenido quirúrgicamente. Antes de la cirugía, el Vaticano informó que debía permanecer una semana hospitalizado y que sus actividades quedaban suspendidas hasta el 20 de octubre.

    Consultada por la AFP, la experta Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, indicó que cuando este tipo de cáncer “se detecta en fases tempranas, tiene un pronóstico muy bueno”. Según el propio León XIV, de 71 años, la lesión le fue detectada durante unas pruebas médicas recientes y los médicos le recomendaron su extracción.

    Los preparativos en Uruguay continúan

    La gira papal por Sudamérica finaliza en Perú, adonde la agenda prevé su visita del 11 al 17 de noviembre. Tanto los gobiernos de Perú como los de Argentina y Uruguay mantienen, junto con las Iglesias locales, los trabajos previos en organización, logística, seguridad y recaudación .

    Aquí, la Conferencia Episcopal del Uruguay designó a AM Producciones para diseñar los tres eventos más concurridos que León XIV tendrá en Uruguay, en las ciudades de Paysandú, Montevideo y Florida, por orden cronológico. Se trata de una de las compañías líderes en producción de espectáculos en Uruguay, a cargo de los conciertos en el país de artistas como Eric Clapton, Liza Minnelli, Lou Reed, Paul McCartney, Rod Stewart, Roger Waters, Shakira y The Rolling Stones.

    El papa llegará al parque París Londres de Paysandú el sábado 7 de noviembre cerca de las 9.30 y a las 10.00, desde una de las cabeceras del parque, presidirá la santa misa y pronunciará su homilía. La celebración estará especialmente vinculada al beato Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay.

    A las 19.00 del mismo día arribará al Estadio Centenario para una celebración de encuentro, música y oración, según la definió la Iglesia católica. Las puertas se abrirán a las 15.00 y a media tarde comenzará una propuesta artística con música en vivo y distintos artistas invitados, para acompañar la preparación hasta la llegada de León XIV, que tendrá el escenario sobre la tribuna América para dejar abiertas al público tanto las otras tres tribunas como el campo de juego.

    El domingo 8 está previsto que cierre su viaje por Uruguay a las 10.30 en la plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, donde celebrará una misa. La elección de Florida para la clausura de la agenda papal pone el foco en uno de los principales centros de peregrinación católica del país, estrechamente vinculado a la devoción mariana.

    Selección semanal
    Inversiones

    El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

    Por Redacción Búsqueda
    Perros sueltos

    Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

    Por Lucas Farías
    Finanzas públicas

    DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa