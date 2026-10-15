La Iglesia diseña el estrado del papa León XIV en la tribuna América, a la espera de la evolución de su salud

A pocas semanas del viaje previsto del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, el papa León XIV fue operado para que se le extirpe el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía confirmó el diagnóstico de un tumor maligno de tipo adenocarcinoma pulmonar, tal como sugerían los exámenes preoperatorios.

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Aunque el tumor fue detectado de manera temprana, en la Iglesia católica de Uruguay son poco optimistas de que León XIV pueda cumplir con el cronograma original de su visita a Uruguay y estiman probable que postergue su viaje para otro momento. “Es posible que los médicos no lo dejen venir ahora porque tenga que realizarse algún tratamiento, pero que pueda venir después. Creo que en los próximos días ya se sabrá exactamente si viene o no”, señaló el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, en declaraciones a Telemundo.

Una postura de cautela similar hay también en Argentina, donde, tras sus actividades en Uruguay, el papa tiene previsto continuar su recorrida por Sudamérica, del 8 al 11 de noviembre. Según informó Infobae, desde el gobierno de Javier Milei aseguraron que los preparativos para su visita continúan en marcha, aunque admitieron que “el viaje podría sufrir alteraciones”.

León XIV El papa cancela sus actos hasta el 20 de octubre: ¿está en riesgo el viaje a Latinoamérica por su cirugía?

Más allá de las declaraciones de Sturla, en Uruguay de forma oficial la Iglesia pidió “rezar juntos 3.500.000 Ave Marías, una por cada uruguayo” para pedir por la salud y la pronta recuperación del líder religioso. “Nos unimos así a las comunidades católicas de todo el mundo que están acompañando al papa con su oración”, afirmó la Conferencia Episcopal del Uruguay en un comunicado.

León XIV se encuentra actualmente en una habitación del décimo piso del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, donde fue intervenido quirúrgicamente. Antes de la cirugía, el Vaticano informó que debía permanecer una semana hospitalizado y que sus actividades quedaban suspendidas hasta el 20 de octubre.

Consultada por la AFP, la experta Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, indicó que cuando este tipo de cáncer “se detecta en fases tempranas, tiene un pronóstico muy bueno”. Según el propio León XIV, de 71 años, la lesión le fue detectada durante unas pruebas médicas recientes y los médicos le recomendaron su extracción.

Los preparativos en Uruguay continúan

La gira papal por Sudamérica finaliza en Perú, adonde la agenda prevé su visita del 11 al 17 de noviembre. Tanto los gobiernos de Perú como los de Argentina y Uruguay mantienen, junto con las Iglesias locales, los trabajos previos en organización, logística, seguridad y recaudación .

Aquí, la Conferencia Episcopal del Uruguay designó a AM Producciones para diseñar los tres eventos más concurridos que León XIV tendrá en Uruguay, en las ciudades de Paysandú, Montevideo y Florida, por orden cronológico. Se trata de una de las compañías líderes en producción de espectáculos en Uruguay, a cargo de los conciertos en el país de artistas como Eric Clapton, Liza Minnelli, Lou Reed, Paul McCartney, Rod Stewart, Roger Waters, Shakira y The Rolling Stones.

El papa llegará al parque París Londres de Paysandú el sábado 7 de noviembre cerca de las 9.30 y a las 10.00, desde una de las cabeceras del parque, presidirá la santa misa y pronunciará su homilía. La celebración estará especialmente vinculada al beato Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay.

A las 19.00 del mismo día arribará al Estadio Centenario para una celebración de encuentro, música y oración, según la definió la Iglesia católica. Las puertas se abrirán a las 15.00 y a media tarde comenzará una propuesta artística con música en vivo y distintos artistas invitados, para acompañar la preparación hasta la llegada de León XIV, que tendrá el escenario sobre la tribuna América para dejar abiertas al público tanto las otras tres tribunas como el campo de juego.

El domingo 8 está previsto que cierre su viaje por Uruguay a las 10.30 en la plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, donde celebrará una misa. La elección de Florida para la clausura de la agenda papal pone el foco en uno de los principales centros de peregrinación católica del país, estrechamente vinculado a la devoción mariana.