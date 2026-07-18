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    Dos militares de Estados Unidos murieron en un ataque iraní en Jordania y otro sigue desaparecido

    Las muertes ocurrieron durante un ataque con misiles y drones contra una base militar en Jordania. Es la primera vez desde el comienzo de la guerra que tropas estadounidenses mueren por fuego directo de Irán. Mientras tanto, Teherán endureció su discurso y anunció que suspendió los compromisos asumidos con Washington

    Ejercito de Estados Unidos realiza operaciones de vuelo nocturnas a bordo del USS George H.W. Bush (CVN 77) mientras transitan por el mar Arábigo.

    Ejercito de Estados Unidos realiza operaciones de vuelo nocturnas a bordo del USS George H.W. Bush (CVN 77) mientras transitan por el mar Arábigo.

    FOTO

    U.S. Central Command
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido tras un ataque iraní contra una base militar en Jordania, informó este sábado 18 el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

    Según el ejército estadounidense, los hechos ocurrieron el viernes cuando fuerzas de Estados Unidos (EE.UU.) y sus aliados intentaban repeler una ofensiva con misiles balísticos y drones lanzada por Irán.

    Además, otros cuatro militares fueron trasladados a hospitales en Jordania por heridas sufridas durante el ataque. Todos recibieron el alta poco después, de acuerdo con el comunicado oficial.

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    Las autoridades estadounidenses todavía no difundieron la identidad de los dos soldados fallecidos.

    Las muertes representan las primeras bajas estadounidenses provocadas por fuego directo iraní desde el inicio del conflicto entre ambos países.

    El episodio supone un nuevo aumento de la tensión en Medio Oriente, donde en los últimos días se multiplicaron los ataques cruzados entre Irán, EE.UU. y sus aliados.

    Hasta ahora, Washington había registrado ataques contra sus posiciones en la región, pero no había informado fallecidos como consecuencia directa de acciones militares iraníes durante esta guerra.

    La desaparición de un tercer militar mantiene abierta la incertidumbre sobre el alcance del ataque contra la base ubicada en territorio jordano.

    Irán endurece su postura

    En medio de la escalada, el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, acusó a EE.UU. de incumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambos países en Islamabad.

    En un mensaje difundido por la televisión estatal, sostuvo que la firma del presidente Donald Trump “es inútil” y “carece de valor”, al considerar que Washington rompió los compromisos asumidos.

    También advirtió que Irán y sus aliados darán “lecciones inolvidables” si continúan los ataques estadounidenses contra su territorio.

    Khamenei no apareció en público desde el comienzo de la guerra y el mensaje fue leído por la televisión oficial.

    Teherán suspende el acuerdo y crecen las condenas

    El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que Teherán suspendió la aplicación del memorando firmado con EE.UU. Según dijo, la decisión responde a lo que calificó como reiteradas violaciones del acuerdo por parte de Washington.

    El funcionario aseguró que Irán está concentrado en responder a las operaciones militares estadounidenses y descartó, por ahora, la posibilidad de retomar conversaciones diplomáticas.

    Al mismo tiempo, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Al-Budaiwi, condenó los ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania.

    En un comunicado, sostuvo que los daños causados a infraestructura civil constituyen “crímenes de guerra” y reclamó que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.

    FUENTE:FRANCE24

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