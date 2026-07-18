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    La infraestructura civil: ¿el renovado blanco de la guerra entre Estados Unidos e Irán?

    Teherán anunció que atacó objetivos de EE.UU. en Kuwait, Qatar, Baréin y Omán, y acusó a Washington de bombardear un aeropuerto y dos puentes en Irán. Medios estatales iraníes informaron al menos ocho muertos. La escalada ocurre apenas un mes después del acuerdo para poner fin a la guerra

    Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom)

    Las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom)

    FOTO

    EFE/ CENTCOM
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Estados Unidos (EE.UU.) e Irán intercambiaron ataques con drones y misiles luego de que Teherán anunciara que había atacado blancos estadounidenses en toda la región, en la mayor escalada desde que ambos enemigos reanudaron su conflicto.

    Un mes después de que las dos partes acordaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a su guerra, Irán acusó a las fuerzas estadounidenses de atacar infraestructura civil, incluidos un aeropuerto, una estación de tren y dos puentes.

    Los medios estatales iraníes reportaron al menos ocho muertos y 20 heridos.

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    Esto señaló una aparente expansión de los ataques estadounidenses con foco en la infraestructura iraní, que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había amenazado previamente con atacar, aunque no hubo comentarios inmediatos de funcionarios estadounidenses.

    La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques mortales de EE.UU. e Israel contra Irán, que respondió cerrando en la práctica el estrecho de Ormuz y lanzando ataques contra Israel e intereses estadounidenses en todo el Golfo.

    El comandante de la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Mousavi, afirmó que “los ataques efectivos y selectivos desde todo Irán contra el enemigo continuarán” hasta que EE.UU. ponga fin a su operación contra las instalaciones costeras iraníes en el sur y en los alrededores del estrecho.

    David Khalfa, especialista en Medio Oriente del centro de estudios Fundación Jean-Jaurès, con sede en París, dijo a la AFP que los ataques de ambas partes mostraban "el creciente rango de infraestructura estratégica que está siendo arrastrada al conflicto".

    “La paradoja es que, mientras el conflicto sigue escalando, ninguna de las partes tiene un interés estratégico en permitir que esta dinámica continúe. Sin embargo, ambas perciben cualquier compromiso como una forma de capitulación”, señaló.

    “Castigar al agresor”

    El Ministerio de Energía de Irán instó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad y apagar los aires acondicionados en las horas pico, incluso mientras las temperaturas se disparaban en algunas zonas, después de que la red eléctrica quedara bajo presión por lo que describió como ataques estadounidenses contra instalaciones energéticas.

    Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron puentes durante la noche del jueves al viernes en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, según informó la televisión estatal iraní. Los ataques golpearon Bandar Khamir, una ciudad en la costa iraní sobre el estrecho de Ormuz.

    Los ataques contra los puentes viales y ferroviarios parecían destinados a aislar a Bandar Abbas, el principal puerto de Irán, de las rutas que conducen hacia la región central del país y de allí a Teherán, la capital.

    El Ejército iraní había amenazado con atacar infraestructura en toda la región en caso de ataques contra la suya, y este viernes lanzó ofensivas generalizadas en lo que pareció ser el mayor intercambio de fuego desde la firma del acuerdo el mes pasado.

    En Kuwait, donde Teherán dijo haber atacado sitios militares estadounidenses este viernes, el Ministerio de Electricidad informó que un ataque iraní dañó una planta de energía y agua e instó a los usuarios a racionar el consumo eléctrico.

    El Ejército kuwaití indicó que varios soldados resultaron heridos cuando drones iraníes atacaron varias de sus bases y campamentos.

    La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado sistemas de radar y aeronaves militares estadounidenses en Qatar para “castigar al agresor”, mientras que Doha aseguró haber interceptado un ataque con misiles.

    Abu Baker, un residente sudanés en Qatar, contó que estaba por irse a dormir cuando escuchó las alertas aéreas, con la esperanza de que la intercepción ocurriera mar adentro.

    La Guardia iraní también afirmó haber atacado dos sitios de radar estadounidenses en Omán y la base militar de Al-Tanf en Siria. Una fuente militar siria negó que se hubiera producido tal ataque y las fuerzas estadounidenses señalaron que se habían retirado de esa base a principios de este año.

    Llamados a retomar las negociaciones

    El Ejército de Jordania informó que derribó tres misiles iraníes, mientras que las fuerzas kurdas en Irak indicaron que la coalición liderada por EE.UU. derribó varios drones sobre Erbil.

    En Bahrein, Teherán atacó helicópteros y aviones estadounidenses en una base aérea, según reportaron los medios estatales iraníes, mientras la nación insular instaba a sus ciudadanos a refugiarse.

    La batalla por el estratégico estrecho de Ormuz reavivó la guerra, con Teherán y Washington intercambiando fuego durante seis días consecutivos.

    El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el país desde que se reanudaron los combates.

    Teherán reclama el control sobre Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio mundial de petróleo y gas que estaba abierta al libre tránsito antes de la guerra.

    Los mediadores han intentado que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones, y China y Pakistán pidieron a EE.UU. e Irán que cesen los combates y retomen el diálogo.

    Como parte de la escalada más amplia, EE.UU. también reimpuso su bloqueo a los puertos iraníes.

    Los ataques contra embarcaciones en la vía marítima han continuado. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó este viernes que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán durante la noche.

    FUENTE:FRANCE24

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