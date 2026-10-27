  • Cotizaciones
    martes 27 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y viaja a EE.UU. pese a la prohibición judicial tras perder las elecciones

    El senador brasileño viaja a la Florida pese a la orden judicial que le prohibía salir de Brasil tras su derrota electoral frente a Lula da Silva

    Flávio Bolsonaro, el 19 de mayo, en Brasilia.

    Flávio Bolsonaro, el 19 de mayo, en Brasilia.

    FOTO

    Sergio Lima / AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes común y diplomático del senador, por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal , que también le prohibió salir del país en el marco de una causa por lavado de dinero.

    La noticia sobre el vuelo a EE.UU. fue publicada primero por el sitio brasileño Metropoles, que indica que el destino final es Florida.

    Leé además

    Simpatizante de Flávio Bolsonaro en un acto de campaña electoral.
    Video
    Brasil

    Argentina niega el ingreso de Flávio Bolsonaro mientras Brasil investiga si salió del país
    Flávio Bolsonaro tras perder el balotaje presidencial frente a Lula, domingo 25 de octubre de 2026.
    Video
    Brasil

    Investigan si Flávio Bolsonaro intentó salir de Brasil por la frontera con Argentina

    La incertidumbre sobre su paradero coincide con una decisión de De Moraes, que el lunes 26 ordenó al legislador entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Según CNN Brasil, la resolución también contempla la cancelación de su pasaporte brasileño. Según la Policía, el plazo para realizar la presentación está vencido y Bolsonaro no cumplió con la orden.

    La orden judicial se enmarca en una investigación que involucra al senador y al abogado y empresario Willer Tomaz, por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de divisas.

    Noticia en desarrollo...

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Sindicalismo

    Tras un período de lista única, el sindicato de la seguridad social dirimió sus elecciones en un escenario de paridad

    Por Martín Mocoroa
    Empresas públicas

    Reclamo de negociación planteado por el sindicato dividió al oficialismo en el Directorio de UTE

    Por Agustina Gómez
    Movilidad

    Colectivo critica la reforma del transporte metropolitano: “Se enfoca en la venta de boletos y no en el espacio público”

    Por Lucía Cuberos
    Oficialismo

    Congreso del Frente Amplio dio cuenta del “descontento” de militantes, pero definió “defensa” del gobierno

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Entrenamiento de la categoría sub-20 de Uruguay, realizado en setiembre en el Complejo Celeste, donde se entrenan las distintas selecciones del fútbol uruguayo.

    El fútbol uruguayo se entusiasma con el proyecto de ley para extender la nacionalidad a los ciudadanos legales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Flávio Bolsonaro, el 19 de mayo, en Brasilia.
    Video

    Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y viaja a EE.UU. pese a la prohibición judicial tras perder las elecciones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Elvio Gandolfo en el Palacio Taranco al recibir la medalla Delmira Agustini en 2022. 

    El escritor Elvio Gandolfo será premiado por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina

    Por Redacción Búsqueda
    Grupo de trabajo llegó a un acuerdo para cambiar sistema de adopción.

    Modificarán el Código de la Niñez para evitar las adopciones fallidas por reclamos de familiares o devoluciones

    Por Paula Barquet