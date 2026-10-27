Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y viaja a EE.UU. pese a la prohibición judicial tras perder las elecciones

La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes común y diplomático del senador, por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal , que también le prohibió salir del país en el marco de una causa por lavado de dinero.
La noticia sobre el vuelo a EE.UU. fue publicada primero por el sitio brasileño Metropoles, que indica que el destino final es Florida.
La incertidumbre sobre su paradero coincide con una decisión de De Moraes, que el lunes 26 ordenó al legislador entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Según CNN Brasil, la resolución también contempla la cancelación de su pasaporte brasileño. Según la Policía, el plazo para realizar la presentación está vencido y Bolsonaro no cumplió con la orden.
La orden judicial se enmarca en una investigación que involucra al senador y al abogado y empresario Willer Tomaz, por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de divisas.