Hambre en Uruguay: inseguridad alimentaria en menores de seis años cayó cuatro puntos porcentuales

El gobierno sumó este lunes un nuevo “gol” de su gestión, según destacó el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en el marco de una jornada sobre el derecho a la alimentación organizada por su cartera, junto con los ministerios de Ganadería y de Salud Pública.

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Los últimos datos sobre seguridad alimentaria en Uruguay, que fueron anunciados por la directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar, “confirman una tendencia a la baja”, con la caída más pronunciada en la población de cero a seis años.

La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares bajó de 13,2% a 12,4% en el último año, mientras que los hogares en situación grave —cuando las personas “pasan hambre”— pasaron de representar el 1,9% al 1,5%, indicó Melgar. Añadió que la inseguridad alimentaria en menores de seis años mostró una baja de 4,1 puntos porcentuales (pasó de 18,9% a 14,8% en un año). “Es la baja interanual más pronunciada para este grupo” desde que se empezó a medir en 2022, destacó.

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Se trata de datos primarios que surgen de la Encuesta Continua de Hogares, que desde 2022 incorporó un módulo sobre inseguridad alimentaria, utilizando como referencia la escala FIES (escala de experiencia de inseguridad alimentaria, por su sigla en inglés) desarrollada por la FAO para evaluar la posibilidad de acceso a alimentos suficientes y seguros de las familias. El informe completo, con datos sobre regiones, división por género, ingresos y otras características, será divulgado a mediados de noviembre.

“No es aceptable vivir en un país que produce alimentos de calidad y que haya personas que pasan hambre”, dijo Melgar. “Estamos hablando de inseguridad alimentaria, hablamos de hambre. Son datos muy sensibles, pero es importante notar que los resultados acompañan las políticas”, añadió la jerarca en rueda de prensa. “El foco que hemos puesto como gobierno nacional en mejorar la vida de los niños y las niñas va por buen camino”, destacó.

El Parlamento y el gobierno trabajan en una ley que asegure el derecho a la alimentación

“Uno no puede gritar goles y no hacer referencia a lo que falta, pero tampoco podemos dejar de decir las cosas en las que estamos avanzando. Y este gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi se puso desde el primer día como un objetivo central trabajar sobre la pobreza de los niños, niñas y adolescentes, y ese objetivo lo estamos cumpliendo”, afirmó Civila durante la inauguración de la jornada este lunes 26 en la Torre Ejecutiva.

El ministro destacó que la caída en las cifras de inseguridad alimentaria se suma a la baja en las cifras de pobreza que fueron anunciadas este mes por el gobierno. El porcentaje de uruguayos bajo la línea de pobreza descendió de 16,6% en 2025 a 14,8% en el primer semestre de 2026. Los datos sobre inseguridad alimentaria “fuera de contexto capaz no digan demasiado, pero en el contexto de todos los demás datos que estamos recibiendo en estos días, nos dicen que vamos en el camino correcto”, dijo Civila.

Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, durante la Jornada Nacional de Alimentación el lunes 26 de octubre. Manuel Tort/Presidencia de la República

Durante la jornada, en la que participaron también los viceministros de Ganadería, Matías Carámbula, y de Salud Pública, Leonel Briozzo, y el senador Sebastián Sabini, hubo coincidencia en la necesidad de que Uruguay cuente con una ley que asegure el derecho a la alimentación, que no está garantizado de forma explícita en la Constitución.

“Estamos en un proceso de discusión para establecer una ley marco, como tienen muchos países de América, que reconozca no solo el derecho a la alimentación, sino que establezca cuáles son las políticas públicas para asegurar este derecho”, dijo Sabini, que preside la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación del Parlamento. “Esperamos antes del fin del año que viene tener una propuesta para hacerle al Parlamento y que pueda discutir en profundidad este tema”, añadió.

Carámbula, por su parte, hizo énfasis en que es necesario que haya un cambio “conceptual” que implique dejar de ver el alimento como “una mercancía” y pasar a verlo como un derecho: “El alimento no es mercancía, y ese es un cambio conceptual importante que tiene que reconocer esta nueva ley”.