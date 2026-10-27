El fútbol uruguayo se entusiasma con el proyecto de ley para extender la nacionalidad a los ciudadanos legales

Las federaciones deportivas uruguayas recibieron con optimismo el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo por el cual los ciudadanos legales pueden pasar a ser considerados nacionales uruguayos, igual que los ciudadanos naturales. Esa nueva definición, junto con la habilitación para que los menores de edad accedan a la ciudadanía, puede ampliar el universo de deportistas en condiciones de competir por Uruguay, incluidas las selecciones del fútbol uruguayo .

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“Tenemos información de que hay alrededor de 2.000 deportistas jóvenes que están en condiciones de ser representantes de Uruguay en varios deportes, y si se aprueba esta normativa se podrían incluir todos estos deportistas en las respectivas federaciones”, afirmó a Búsqueda Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según informó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, la iniciativa del Poder Ejecutivo nació de una petición presentada por organizaciones sociales de ciudadanos legales motivadas por los problemas prácticos que causa la interpretación vigente de nacionalidad y ciudadanía, en especial al expedir pasaportes.

Fútbol Uruguayo La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

“Los menores migrantes no pueden obtener la ciudadanía, no tienen identidad uruguaya. Cantan el himno nacional, juran la bandera, pero son siempre extranjeros. No pueden ni siquiera soñar en representar al país en ninguna competición, pues la FIFA y el Comité Olímpico Internacional usan la nacionalidad como criterio para permitir que una persona participe representando a un país”, indica un informe del colectivo Somos Todos Uruguayos, que aboga por el reconocimiento de los ciudadanos legales como nacionales.

A partir de ese y otros reclamos, menos deportivos y más relacionados con el derecho internacional, el gobierno consultó a los catedráticos de derecho constitucional Ruben Correa Freitas y Martín Risso, quienes sugirieron que el Parlamento estableciera por ley que son nacionales tanto los ciudadanos naturales como los legales.

“La regulación constitucional de la nacionalidad y la ciudadanía en el ordenamiento jurídico uruguayo presenta, desde su formulación, ambigüedades técnicas y conceptuales que han generado múltiples interpretaciones divergentes y efectos prácticos de relevante trascendencia jurídica y social. La Constitución de la República distingue entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales sin precisar de forma categórica y unívoca el alcance de la noción de nacionalidad ni establecer expresamente una diferenciación conceptual entre nacionalidad y ciudadanía en los términos en que lo hacen otros ordenamientos constitucionales”, sostiene la argumentación del proyecto de ley, enviado el 9 de octubre al Poder Legislativo.

De acuerdo con el proyecto, la identificación de los ciudadanos legales como nacionales uruguayos permitiría dotar de mayor coherencia al tratamiento de su condición jurídica en documentos oficiales y en las relaciones internacionales, un punto que “adquiere particular relevancia” frente a los problemas prácticos que se han suscitado en materia documental, migratoria y diplomática.

“Esto soluciona un problema real que tienen hoy un conjunto importante de compatriotas que tienen ciudadanía legal y no son reconocidos como nacionales uruguayos. Es un tema de interpretación de la Constitución, una interpretación evolutiva en clave de derechos humanos”, afirmó Díaz en conferencia de prensa. “Es una obligación del Estado uruguayo resolver este tema de una forma justa y con un criterio de igualdad entre ciudadanos naturales y legales”, añadió.

Díaz explicó que el problema se incrementó desde la emisión de pasaportes biométricos, particularmente a partir de los cambios introducidos en la documentación expedida a ciudadanos legales, en los que la consignación de determinados datos vinculados con el lugar de nacimiento provoca dificultades para la identificación internacional de su condición jurídica.

¿Qué establece actualmente la Constitución?

La Constitución de la República distingue en los artículos 74 y 75 dos categorías. La primera describe como ciudadanos naturales a los nacidos en el territorio y los hijos de padre o madre orientales nacidos en el exterior que se avecinen en el país y se inscriban en el Registro Cívico. Respecto a los ciudadanos legales, son aquellos extranjeros de buena conducta con tres años de residencia habitual si tienen familia constituida en el país, o cinco si no la tienen, además de quienes reciban una gracia especial de la Asamblea General.

Los hijos de uruguayos que viven en Estados Unidos fueron evaluados el año pasado para integrar las selecciones nacionales de fútbol. AUF

Lo que el texto constitucional no define con precisión es qué es la nacionalidad, y el Poder Ejecutivo resuelve esa duda al establecer que quien obtiene la ciudadanía legal pasa a ser nacional uruguayo desde el mismo día en que recibe la carta de ciudadanía, sin ningún trámite adicional. La carta de ciudadanía es el documento que expide la Corte Electoral para acreditar que un extranjero obtuvo la ciudadanía legal una vez que demostró cumplir los requisitos que fija la Constitución.

Para las federaciones deportivas, el punto más relevante del proyecto es el artículo 2, que se ocupa de los menores de edad. Hoy un niño nacido en el extranjero que se cría en Uruguay no puede ser ciudadano legal: la Ley 8.196, de 1928, exige que quien solicita la carta de ciudadanía acredite tener 18 años cumplidos.

Las reglas de elegibilidad de la FIFA, por ejemplo, indican que tener la nacionalidad no alcanza, por sí solo, para representar a una selección. En términos generales, el jugador debe acreditar un vínculo con el país, ya sea porque nació allí, porque alguno de sus padres o abuelos nació allí o porque residió en ese territorio durante tres años si se instaló antes de cumplir los 10 años y durante cinco años si llegó después.

La nueva propuesta a estudio del Parlamento establece que los menores de 18 años podrán obtener su carta de ciudadanía legal a través de sus representantes legales. Esa ciudadanía quedará suspendida hasta la mayoría de edad, como prevé el numeral 3 del artículo 80 de la Constitución, y al cumplir 18 años el joven deberá ratificarla personalmente. El cambio permitirá a distintas selecciones juveniles ampliar su radio de captación de deportistas.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2025 nacieron 28.842 bebés en Uruguay, frente a 34.838 fallecimientos. Este saldo natural negativo se produce en un contexto de baja natalidad y de creciente presencia de población nacida en el extranjero: según el Instituto Nacional de Estadística, 122.151 personas nacidas fuera del país residían en Uruguay al momento del censo de 2023; el 53% había llegado entre 2012 y 2023. Entre quienes arribaron en ese período predominaban las personas nacidas en Venezuela (15.230), Argentina (12.186) y Cuba (11.338).

La preocupación de la AUF abarca tanto la reducción del número de deportistas como la calidad de su formación. Entre los aspectos que producen inquietud figuran la preparación física de los niños y las metodologías de trabajo que utilizan entrenadores y equipos entre los 6 y los 12 años.

Más allá de los posibles cambios normativos gubernamentales, la AUF puso en marcha algunas iniciativas. En agosto organizó, junto con la Organización Nacional de Fútbol Infantil, una jornada de captación de niños sub-13 que reunió a ocho equipos de cuatro ligas del interior: Salto, Tacuarembó, Trinidad e Interbalnearia.

“La iniciativa buscó acercar el fútbol infantil al camino de las selecciones nacionales y comenzar a visualizar a sus futbolistas desde edades más tempranas. Ese conocimiento anticipado permitirá seguir su evolución y acompañar sus procesos para que, cuando alcancen la edad de incorporarse a la selección sub-15 (la primera que tiene competencias a nivel selección), ya existan un recorrido previo y una mirada más completa sobre cada generación”, indicó la AUF en un comunicado de prensa.

En febrero del año anterior, la asociación había realizado un campamento similar dirigido a jóvenes nacidos entre 2007 y 2012, hijos de uruguayos residentes en el exterior que jugaran al fútbol y quisieran probarse para integrar las selecciones nacionales. Un total de 80 participantes fueron observados por técnicos en Canadá y en los estados estadounidenses de Georgia, Texas y Nueva York.