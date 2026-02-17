  • Cotizaciones
    Nancy Guthrie, el caso que conmociona a Estados Unidos: una súplica y el ADN que comienza a dar pistas

    Nuevos hallazgos comienzan a acercar a las autoridades a establecer la identidad de la persona que se cree tendría en su poder a la madre de la periodista Savannah Guthrie, Nancy, como coincidencias en muestras de ADN y origen de la indumentaria usada en el video de seguridad conocido días después del presunto secuestro. Mientras tanto, la presentadora de 'Today' intenta convencer al perpetrador de que tome la decisión correcta

    Fotografía de periodistas y equipos afuera de la casa de Nancy Guthrie, en Catalina Foothills (Az, EE.UU.).

    Fotografía de periodistas y equipos afuera de la casa de Nancy Guthrie, en Catalina Foothills (Az, EE.UU.).

    FOTO

    EFE/ María León
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un guante hallado a unos 3,2 km de la casa de la desaparecida Nancy Guthrie contiene ADN que podría coincidir con los que usaba la persona enmascarada que aparece en los videos de seguridad revelados el 10 de febrero.

    Las autoridades también tienen nuevas pistas sobre los movimientos del sospechoso antes del secuestro de la mujer de 84 años.

    La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció en un comunicado que esperaba concluir este 16 de febrero la búsqueda en su base nacional de datos y obtener una coincidencia, a fin de establecer la identidad de la persona captada en el video de seguridad.

    El proceso, que dura unas 24 horas, implica comparar las muestras obtenidas de los guantes con las que están almacenadas en el Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS), y que fueron tomadas de individuos y escenas del crimen a nivel nacional en otras investigaciones.

    Los nuevos guantes fueron encontrados en un campo cercano a la residencia de Guthrie en Tucson, Arizona, y el material genético hallado en ellos no pertenece ni a la víctima ni a nadie del círculo con el que ella se relaciona regularmente.

    Adicionalmente, el sheriff del condado de Pima, donde reside la mujer, Chris Nanos, reveló en una entrevista con CBS News que están conduciendo investigaciones para determinar dónde fueron adquiridos los artículos que el sospechoso muestra en el video de seguridad.

    Nanos precisó que se cree que la indumentaria fue comprada en Walmart, pues la mochila de excursionista marca Ozark que se observa en la grabación se vende exclusivamente en esa cadena de tiendas.

    El sheriff precisó que los investigadores han estado revisando videos de vigilancia de los Walmarts locales, pero todavía se desconoce si los artículos fueron comprados en línea o de forma presencial.

    El doble de recompensa, y aún sin respuestas

    El FBI notificó el 12 de febrero que duplicaba el monto ofrecido como recompensa para quienes ofrezcan información que conduzca a la ubicación de Guthrie, que ahora será de 100.000 dólares.

    Lo cierto es que se ha avanzado muy poco en la recopilación de indicios, más allá de las visitas de oficiales a casas cercanas de la residencia de Guthrie para analizar más imágenes de vigilancia, y las características generales del presunto perpetrador: un hombre de aproximadamente 1,75 m y complexión media.

    Tampoco hay teorías claras sobre la motivación del perpetrador, más allá de dos confusas notas de rescate, una de las cuales incluye dos plazos, pero no información de contacto ni detalles para un futuro encuentro que permita concretar la transacción para la liberación.

    Todas las notas fueron enviadas a diferentes medios de comunicación, la primera a tres diferentes medios, pero la que se despachó a la cadena local KOLD es completamente diferente en contenido, como reveló a NBC News la directora de noticias de la emisora, Jessica Bobula.

    En la primera nota, la evidencia que se da de que el remitente ha estado en contacto con Guthrie es que esta lleva un reloj digital Apple.

    Investigadores han advertido que en una fotografía que la muestra en un evento público junto a su famosa hija se puede observar claramente que usa este accesorio, por lo que advierten que no es una prueba lo suficientemente sólida.

    “Cualquiera que esté sentado en Katmandú podría pulsar Google y ver esas imágenes y exigir bitcoin”, le dijo Jim Cavanaugh, un analista policial, a NBC News.

    La preocupación de autoridades y familiares crece porque se trata de una mujer con problemas de movilidad y padecimientos de salud que obligan a tratamientos muy estrictos.

    Súplica por lo correcto

    La presentadora Savannah Guthrie ha publicado un nuevo video en el que suplica al perpetrador que deje en libertad a su madre.

    “A quien la tenga o sepa dónde está: nunca es demasiado tarde, y no estás perdido ni solo”, dice la periodista del programa Today, cuando la desaparición de su madre entra en la tercera semana.

    “Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y aquí estamos”, agregó Guthrie, quien también aseguró que “aún tenemos esperanza”.

    La desaparición de Guthrie ha capturado gran atención mediática. Incluso el presidente Donald Trump ha mostrado su solidaridad con la familia, y este 16 de febrero le declaró en una entrevista telefónica al New York Post que pedirá la pena de muerte para los perpetradores si la mujer es asesinada.

    Con AP, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    // Leer el objeto desde localStorage