    miércoles 11 de febrero de 2026

    El secuestro de Nancy Guthrie: ¿qué revelan las imágenes publicadas por el FBI?

    El FBI difundió imágenes de un sospechoso —sin rostro visible— vinculado a la desaparición de la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, vista por última vez en Arizona hace diez días. El caso ya tiene alcance nacional y fue seguido por el presidente Donald Trump

    otografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona (Estados Unidos).

    otografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona (Estados Unidos).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El FBI publicó nuevas imágenes de un sospechoso con el rostro cubierto, que fue vinculado con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de 84 años de Savannah Guthrie, periodista de NBC.

    Estas piezas fueron obtenidas de “datos residuales ubicados en sistemas internos” que se recuperaron de una cámara de seguridad, detalló Kash Patel, director del FBI.

    En las fotografías se aprecia a este hombre enmascarado con un pasamontañas y guantes, mochila y lo que parece ser una funda de armas. En otra de las imágenes difundidas, el sospechoso mira directamente la cámara.

    Según presunciones del FBI, este hombre armado podría haber “manipulado” la cámara de la puerta principal de la casa de Nancy, en el norte de Arizona, lugar en el que fue vista por última vez hace diez días.

    Patel agregó que junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima trabajan para recuperar “cualquier imagen o video del hogar” que pudiera haberse extraviado o dañado.

    Las recientes fotografías fueron revisadas incluso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una clara muestra de la relevancia mediática que ha tomado este caso dentro del país.

    Quienes compartieron los momentos previos a su desaparición fueron sus familiares, la noche del sábado 31 de enero, luego de cenar en casa de una de sus hijas. La hora apuntó que fue a las 21.48. Ya desde las 01.47 de la madrugada del domingo, la cámara del timbre de la casa fue desconectada. También hubo indicios de que forzaron el ingreso a la vivienda.

    El alguacil local apuntó en su momento que a las 02.12, un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video. Además, 15 minutos después, la aplicación de su marcapasos se desconectó de su teléfono.

    Por su lado, la familia se enteró de la desaparición cuando les advirtieron que no había asistido a la iglesia el domingo siguiente.

    Este lunes se venció un supuesto plazo para que la familia de la periodista abonara seis millones de dólares en bitcoins como rescate, la cual fue exigida en una nota enviada a una televisora local, pero sin dar pruebas de vida.

