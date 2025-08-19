  • Cotizaciones
    La “reina de la ketamina”, sospechosa de causar la muerte de Matthew Perry, se declara culpable

    La mujer sospechosa de vender la ketamina que mató a la estrella de "Friends", Matthew Perry, pronto se declarará culpable, anunció el lunes el Departamento de Justicia estadounidense

    Composición fotográfica: Matthew Perry y Jasveen Sangha

    Composición fotográfica: Matthew Perry y Jasveen Sangha

    FOTO

    People / Getty / Shutterstock
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Conocida en algunos círculos de Hollywood como la “Reina de la Ketamina”, Jasveen Sangha, de 42 años, “se espera que se declare formalmente culpable en las próximas semanas”, dijo la oficina del fiscal federal de California en un comunicado.

    Actualmente en prisión preventiva, la mujer británico-estadounidense enfrenta hasta 65 años de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad, que incluye varios cargos, incluida la distribución de ketamina que resultó en muerte.

    Leé además

    Un manifestante sostiene una pancarta mientras otros bloquean una carretera durante una protesta antigubernamental que exige un acuerdo para liberar a los israelíes detenidos en la Franja de Gaza por militantes de Hamás
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israelíes se manifiestan en todo el país pidiendo el fin de la guerra en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes

    Por RFI
    Container de Estados Unidos vs. de China como representación de la guerra comercial entre las dos principales potencias económicas
    Video
    Tecnología

    China y EE. UU.: dos gigantes en choque se disputan el futuro de la innovación

    Por France 24

    “Ella asume la responsabilidad de sus actos”, declaró a la AFP su abogado, Mark Geragos.

    Su declaración de culpabilidad debería evitarle un juicio por jurado y llevar a la fiscalía a retirar algunos de los cargos presentados inicialmente por los fiscales.

    La muerte de Matthew Perry, encontrado inconsciente en su jacuzzi en octubre de 2023, conmocionó a los fans de Friends y provocó una avalancha de homenajes en Hollywood.

    El actor, que interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie, había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción.

    Estaba tomando ketamina bajo supervisión como parte de sesiones de terapia para la depresión. Sin embargo, la anestesia legal a veces se usa indebidamente con fines estimulantes o eufóricos, y recayó en la adicción en el otoño de 2023, según la investigación.

    “Honrar cualquier orden”

    Además de la Sra. Sangha, otras cuatro personas están siendo procesadas por su participación en su muerte: el asistente personal del actor, un intermediario y dos médicos acusados de explotar deliberadamente su adicción llamándolo “imbécil”, según mensajes de texto.

    Todos ya han aceptado declararse culpables, y el presunto traficante es el último en hacerlo.

    En este drama, su perfil de chica fiestera y jet-set, publicando imágenes en Instagram de sus lujosos viajes, a veces en jets privados, y sus llamativas joyas, ha estado en el centro de atención desde el principio.

    Según la investigación, vendió decenas de dosis de ketamina a Matthew Perry, en botellas sin marcar.

    También le ofreció una muestra para que probara la mercancía antes de comprarla. Y el último lote que le dio venía con un pequeño regalo: piruletas de ketamina.

    Según la fiscalía, el traficante intentó encubrir inmediatamente la muerte de la estrella de Friends. “Borra todos nuestros mensajes”, le ordenó a su intermediario.

    Durante una revisión en su domicilio, los investigadores encontraron 80 frascos de ketamina, metanfetamina, cocaína, botellas de Xanax y otras drogas obtenidas ilegalmente.

    En lo que respecta a la ketamina, se jactaba de poder “cumplir cualquier pedido”, según la investigación, gracias a sus conexiones con un “chef” y un “científico”.

    Embed - Cinco personas acusadas por la muerte del actor Matthew Perry

    “Alta gama y celebridades”

    “Solo atiende a clientes de alto nivel y famosos”, escribió el intermediario procesado al asistente personal de Matthew Perry. “Si no fuera bueno, perdería su negocio”.

    Un auténtico fenómeno cultural, Friends se emitió entre 1994 y 2004 y catapultó a la fama a Matthew Perry. La serie influyó en toda una generación de espectadores, narrando las aventuras de un grupo de felices amigos en la ciudad de Nueva York.

    Pero entre bastidores, el actor ocultó durante mucho tiempo un malestar tras su jovial personaje de Chandler. Había luchado durante mucho tiempo contra su adicción a los medicamentos recetados y al alcohol.

    En sus memorias de 2022, dijo que se sometió a 65 sesiones de abstinencia y gastó más de 9 millones de dólares.

    También se sometió a varias cirugías relacionadas con sus problemas de adicción a las drogas, incluida una operación de colon de siete horas en 2018, llegando incluso a decir: “Debería estar muerto”.

    En una aparición televisiva poco antes de su muerte, el actor sorprendió a la audiencia al admitir haber sufrido ansiedad severa “todas las noches” mientras filmaba Friends.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

