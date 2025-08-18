Israelíes se manifiestan en todo el país pidiendo el fin de la guerra en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes

Las protestas se producen más de una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara los planes para capturar la ciudad de Gaza , luego de 22 meses de guerra que han creado terribles condiciones humanitarias en el territorio palestino.

La guerra se desencadenó por el ataque del grupo militante palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual 251 personas fueron tomadas como rehenes.

Cuarenta y nueve cautivos permanecen en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército israelí, están muertos.

Una enorme bandera israelí cubierta con retratos de los cautivos restantes fue desplegada en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv este domingo 17, que durante mucho tiempo ha sido un foco de protestas durante la guerra.

Los manifestantes también bloquearon carreteras, incluida la autopista que une Tel Aviv y Jerusalén, donde prendieron fuego a neumáticos, según imágenes de medios locales.

La policía israelí dijo que más de 30 manifestantes fueron arrestados por alterar el orden público.

Los organizadores también convocaron a una huelga general para el domingo, el primer día de la semana en Israel.

“Creo que es hora de poner fin a la guerra. Es hora de liberar a todos los rehenes. Y es hora de ayudar a Israel a recuperarse y avanzar hacia un Oriente Medio más estable”, dijo Doron Wilfand, un guía turístico de 54 años, en un mitin en Jerusalén.

Nentanyahu criticó a los manifestantes y afirmó que sus acciones “no solo endurecen la posición de Hamás y prolongan la liberación de nuestros rehenes, sino que también garantizan que los horrores del 7 de octubre se repitan”.

“Cerrar el país”

El grupo de campaña Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo en un comunicado que los manifestantes “paralizarían el país hoy (domingo) con un llamado claro: Traigan de regreso a los 50 rehenes, pongan fin a la guerra”.

Entre sus víctimas se incluye un soldado muerto en una guerra de 2014, cuyos restos están en poder de Hamás.

Vídeos recientes publicados por Hamás y su aliado, la Jihad Islámica, que muestran a dos cautivos débiles y demacrados han aumentado la preocupación por el destino de los rehenes.

“Si no los traemos de vuelta ahora, los perderemos para siempre”, dijo el foro.

Egipto dijo en los últimos días que los mediadores estaban liderando un renovado esfuerzo para asegurar una tregua de 60 días que incluiría la liberación de rehenes, después de que la última ronda de conversaciones en Qatar terminara sin un avance.

Israel-Manifestantes La gente canta y levanta pancartas durante una manifestación organizada por familiares y amigos de israelíes secuestrados por militantes palestinos en la Franja de Gaza desde 2023, pidiendo acciones para asegurar su liberación en la llamada “Plaza de los Rehenes” en Tel Aviv el 16 de agosto de 2025 AFP

Algunos miembros del gobierno israelí que se oponen a cualquier acuerdo con Hamás criticaron las manifestaciones del domingo.

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, denunció “una campaña perversa y dañina que juega en manos de Hamás” y pide “rendición”.

El ministro de Cultura, Miki Zohar, del partido Likud de Netanyahu, dijo en X que bloquear carreteras y perturbar la vida cotidiana era “una recompensa al enemigo”.

Benny Gantz, líder de la oposición, condenó al gobierno por “atacar a las familias de los rehenes” y “asumir la responsabilidad del cautiverio de sus hijos a manos de Hamás durante casi dos años”.

Imágenes de AFPTV mostraron a manifestantes en una manifestación en Beeri, un kibutz cerca de la frontera con Gaza que fue una de las comunidades más afectadas por el ataque de Hamas, y los medios israelíes informaron sobre protestas en numerosos lugares del país.

Advertencias de hambruna

Los planes israelíes de expandir la guerra a la ciudad de Gaza y a los campos de refugiados cercanos han provocado protestas internacionales y oposición interna.

La Radio del Ejército de Israel informó el domingo que el jefe militar Eyal Zamir tenía previsto revisar los “planes para conquistar la ciudad de Gaza” en una reunión más tarde ese mismo día.

Según el informe, los residentes serían evacuados antes de que las tropas rodeen la ciudad y finalmente la tomen, comenzando “en las próximas semanas”.

Decenas de miles de soldados de reserva serían llamados a filas para la misión, añadió el informe.

Israel dijo el sábado que se estaba preparando “para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección”.

Expertos respaldados por la ONU han advertido sobre una hambruna generalizada que se está desarrollando en el territorio, donde Israel ha reducido drásticamente la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar.

La agencia de defensa civil de Gaza dijo que el fuego israelí mató el domingo al menos a siete palestinos que esperaban para recoger ayuda alimentaria cerca de dos sitios.

El ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 61.944 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, que Naciones Unidas considera fiables.

(Con agencias de noticias)

FUENTE:RFI