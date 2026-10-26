Marine Le Pen promete restaurar el orden al lanzar su campaña presidencial en Francia

Marine Le Pen encabezó este domingo 25 de octubre su primer gran mitin de campaña ante unos 8.500 simpatizantes de su partido, Agrupación Nacional (RN), en Orléans, en el centro de Francia. Según las encuestas, la dirigente de 58 años se beneficia políticamente de la crisis que atraviesa el país.

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“Lo que proponemos para el país no es un regreso al pasado, sino el amanecer de una nueva era”, afirmó entre cánticos de “¡Vamos a ganar!” y “¡Macron dimisión!”.

Le Pen también prometió defender la identidad cultural francesa, desde la lengua y las tradiciones hasta los valores y el modo de vida del país. Sus palabras desataron una ovación entre los asistentes, que agitaban banderas francesas. “Queremos que Francia recupere su fuerza”, añadió.

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Charlene Malingre, una de las asistentes al acto, dijo a la AFP que está cada vez más preocupada por la inseguridad. Con una bufanda que llevaba la inscripción “Marine Presidenta”, afirmó que Le Pen puede sacar a Francia de la situación actual, sobre todo en materia económica, de seguridad y de orden público.

El mitin se celebró en medio de fuertes tensiones sociales y económicas. Más de 400.000 personas volvieron a salir a las calles el sábado para protestar contra el alto costo de la vida y reclamar mejores condiciones para los estudiantes de secundaria. Las marchas transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, bajo un dispositivo de seguridad reforzado tras los actos violentos y saqueos registrados en varias ciudades el fin de semana anterior.

El Ministerio del Interior informó este domingo de 1.314 detenidos durante la jornada del sábado. También reportó 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados.

Los representantes de los estudiantes de secundaria serán recibidos el lunes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, según informó a la AFP Louis Letoublon, representante del colectivo Les Lycéens!.

“Restableceremos nuestras fronteras”

La dirigente ultraderechista acusó al gobierno de centroderecha de Emmanuel Macron de actuar con debilidad ante los disturbios.

“¿Quién puede afirmar que existe un Estado de derecho cuando hordas vienen a saquear e incendiar nuestros edificios?”, preguntó. “Vamos a restablecer el Estado de derecho“, prometió.

Le Pen también anunció que endurecerá las leyes migratorias, tanto en Francia como en el conjunto de la Unión Europea. «Restableceremos nuestras fronteras, una doble frontera, una francesa y otra europea», afirmó. “La nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece”.

La dirigente encabeza los sondeos para suceder a Macron, quien no puede presentarse a un nuevo mandato. Según las encuestas, obtendría hasta el 38% de los votos en la primera vuelta y vencería en la segunda frente a cualquiera de sus posibles rivales.

Su partido se beneficia de la fragmentación del centro político y de las dificultades de las fuerzas tradicionales.

Su principal adversario sería Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, partido de izquierda radical. Según los sondeos, Mélenchon tendría dificultades para captar votos de otros candidatos en una eventual segunda vuelta y sufriría una derrota amplia frente a Le Pen.

Contramanifestaciones

Antes de la intervención de Le Pen, su mano derecha y presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, fue recibido con una ovación.

El discurso del dirigente de 31 años fue interrumpido brevemente por integrantes de una organización estudiantil judía, que desplegaron una pancarta en alusión a la polémica por unos presuntos mensajes antisemitas que Bardella habría escrito cuando era joven. El dirigente lo niega. Por ahora, el escándalo no parece frenar el avance del partido, que se autoproclama “el primer partido de Francia”.

El sábado, miles de manifestantes contrarios a Le Pen y a su formación salieron a las calles de Orléans con consignas antifascistas.

“Si la extrema derecha llega al poder, tememos que la situación empeore”, dijo Antonine Rochet, una profesora de yoga de 35 años.

En caso de ganar las elecciones presidenciales, Le Pen promete endurecer las medidas de seguridad, reforzar el control migratorio y expulsar a extranjeros. También plantea reformar la Constitución mediante un referéndum y no descarta un enfrentamiento político con la Unión Europea.

Con AFP

FUENTE:RFI