Francia detecta el primer caso del virus Shamonda en humanos en un paciente inmunodeprimido fallecido

Las autoridades sanitarias de Francia informaron de la detección del primer caso del virus Shamonda en humanos, en un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido.

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El enfermo falleció en Lyon a principios de octubre, mientras recibía tratamiento por una enfermedad que lo hacía más susceptible a las infecciones que la población general, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Hasta este jueves, se desconocía que el Shamonda, conocido por afectar al ganado, podía infectar también a los humanos. El ECDC explicó en un comunicado que aún se investiga “si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo adquirió la infección”.

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Los médicos consideran "muy probable" que las complicaciones cerebrales que derivaron en la muerte hayan sido causadas por el virus, según informes de la prensa local. Un funcionario del Ministerio de Salud francés señaló que la muerte fue un hecho excepcional que puede explicarse por el deteriorado estado de salud del paciente.

#France has reported the first documented case of a human infection with #Shamonda virus, a virus only previously detected in animals. The patient was immunocompromised, which made them more vulnerable to infection and severe disease, and unfortunately died. My heartfelt condolences to their loved ones. Shamonda virus primarily affects animals such as cattle, sheep, goats and horses. The virus is thought to spread between animals by the bites of a midge, which is a small fly-like insect. Further studies are needed to fully understand transmission. The French patient was in an area where the Shamonda virus was circulating in animals and where Culicoides midges were also present. @WHO is in contact with French authorities who are collecting information to better understand the source of infection in the first human patient, possible routes of transmission and any potential risk to public health.

Aunque no se ha revelado oficialmente el perfil de la víctima, el periódico local Le Progrès la identificó como un hombre de 60 años, residente de Lyon.

Sin peligro para la salud pública

El Ministerio de Salud francés descartó que exista un riesgo para la salud pública de la población general tras informar del caso de Shamonda en Lyon. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que “se trata de un caso aislado en humanos y es poco probable que provoque una mayor propagación en este momento”.

La OMS trabaja con las autoridades francesas, que están recabando información para comprender mejor las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública, informó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las investigaciones apuntan a que la infección se produjo a través de la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde el virus circuló entre el ganado a principios de este año.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) emitió este jueves un comunicado en el que explicó que “está siguiendo de cerca la situación”. La entidad informó de esfuerzos “para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo adicional a los Estados miembros para identificar cualquier otro caso potencial”.

Este organismo, con sede en Estocolmo, mantiene estrecho contacto sobre la situación con la Comisión Europea (CE) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Shamonda no figura en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). Por lo tanto, los países no están obligados a notificar los casos.

El patógeno tampoco se menciona en el marco jurídico de la Unión Europea en materia de sanidad animal, lo que significa que no está sujeta a la vigilancia obligatoria específica de enfermedades de la UE.

¿Qué se sabe del virus Shamonda?

La infección por Shamonda se transmite a través de mosquitos picadores principalmente al ganado vacuno, aunque también se ha detectado en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

Entre los efectos que produce en el ganado están la diarrea, debilidad, pérdida de apetito y, con menos frecuencia, fiebre, según informaron las autoridades sanitarias francesas.

La Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria también le atribuye casos de abortos y malformaciones congénitas en terneros, corderos y cabritos recién nacidos.

Además, un estudio realizado en nueve explotaciones lecheras francesas reveló que la producción de leche disminuyó hasta en un 75 % en las vacas afectadas.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) explicó que el impacto a largo plazo de las variantes europeas sigue siendo incierto.

Identificada en Nigeria a mediados de la década de 1960, la enfermedad de Shamonda se confirmó por primera vez en Europa a finales de julio tras una serie de pruebas genómicas en ganado enfermo en el sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

Desde entonces, 14 naciones europeas han identificado el virus en ganado, según el boletín semanal de vigilancia de la sanidad animal de Francia, que menciona también a Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Jersey (Reino Unido).

El ECDC detalló que “los insectos picadores están generalmente más activos desde la primavera hasta el otoño, con patrones estacionales que varían según la especie, la ubicación y el clima”, lo que implica una previsible reducción del número de estos insectos en los próximos meses “debido al descenso de las temperaturas”.

Con información de EFE, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24