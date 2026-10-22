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    Francia detecta el primer caso del virus Shamonda en humanos en un paciente inmunodeprimido fallecido

    El único caso humano del virus Shamonda fue el de un paciente inmunodeprimido que murió a inicios de octubre. El ECDC investiga si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se infectó; las autoridades aseguran que no existe riesgo para la salud pública

    Una habitación vacía en la unidad de cuidados intensivos de un hospital próximo a Lyon, el 8 de setiembre de 2021 junto a la ciudad francesa.

    Una habitación vacía en la unidad de cuidados intensivos de un hospital próximo a Lyon, el 8 de setiembre de 2021 junto a la ciudad francesa.

    FOTO

    Jeff Pachoud / AFP/Archivos
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las autoridades sanitarias de Francia informaron de la detección del primer caso del virus Shamonda en humanos, en un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido.

    El enfermo falleció en Lyon a principios de octubre, mientras recibía tratamiento por una enfermedad que lo hacía más susceptible a las infecciones que la población general, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

    Hasta este jueves, se desconocía que el Shamonda, conocido por afectar al ganado, podía infectar también a los humanos. El ECDC explicó en un comunicado que aún se investiga “si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo adquirió la infección”.

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    Los médicos consideran "muy probable" que las complicaciones cerebrales que derivaron en la muerte hayan sido causadas por el virus, según informes de la prensa local. Un funcionario del Ministerio de Salud francés señaló que la muerte fue un hecho excepcional que puede explicarse por el deteriorado estado de salud del paciente.

    Aunque no se ha revelado oficialmente el perfil de la víctima, el periódico local Le Progrès la identificó como un hombre de 60 años, residente de Lyon.

    Sin peligro para la salud pública

    El Ministerio de Salud francés descartó que exista un riesgo para la salud pública de la población general tras informar del caso de Shamonda en Lyon. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que “se trata de un caso aislado en humanos y es poco probable que provoque una mayor propagación en este momento”.

    La OMS trabaja con las autoridades francesas, que están recabando información para comprender mejor las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública, informó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Las investigaciones apuntan a que la infección se produjo a través de la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde el virus circuló entre el ganado a principios de este año.

    El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) emitió este jueves un comunicado en el que explicó que “está siguiendo de cerca la situación”. La entidad informó de esfuerzos “para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo adicional a los Estados miembros para identificar cualquier otro caso potencial”.

    Este organismo, con sede en Estocolmo, mantiene estrecho contacto sobre la situación con la Comisión Europea (CE) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

    Shamonda no figura en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). Por lo tanto, los países no están obligados a notificar los casos.

    El patógeno tampoco se menciona en el marco jurídico de la Unión Europea en materia de sanidad animal, lo que significa que no está sujeta a la vigilancia obligatoria específica de enfermedades de la UE.

    ¿Qué se sabe del virus Shamonda?

    La infección por Shamonda se transmite a través de mosquitos picadores principalmente al ganado vacuno, aunque también se ha detectado en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

    Entre los efectos que produce en el ganado están la diarrea, debilidad, pérdida de apetito y, con menos frecuencia, fiebre, según informaron las autoridades sanitarias francesas.

    La Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria también le atribuye casos de abortos y malformaciones congénitas en terneros, corderos y cabritos recién nacidos.

    Además, un estudio realizado en nueve explotaciones lecheras francesas reveló que la producción de leche disminuyó hasta en un 75 % en las vacas afectadas.

    La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) explicó que el impacto a largo plazo de las variantes europeas sigue siendo incierto.

    Identificada en Nigeria a mediados de la década de 1960, la enfermedad de Shamonda se confirmó por primera vez en Europa a finales de julio tras una serie de pruebas genómicas en ganado enfermo en el sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

    Desde entonces, 14 naciones europeas han identificado el virus en ganado, según el boletín semanal de vigilancia de la sanidad animal de Francia, que menciona también a Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Jersey (Reino Unido).

    El ECDC detalló que “los insectos picadores están generalmente más activos desde la primavera hasta el otoño, con patrones estacionales que varían según la especie, la ubicación y el clima”, lo que implica una previsible reducción del número de estos insectos en los próximos meses “debido al descenso de las temperaturas”.

    Con información de EFE, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

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