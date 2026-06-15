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    Trump afirma que el acuerdo con Irán ya está firmado y se conocerá en los próximos días

    El presidente de Estados Unidos afirmó que el entendimiento con Teherán ya cuenta con una firma digital y que el documento se conocerá tras la ceremonia oficial prevista para el viernes en Suiza. El anuncio generó críticas en Israel

    Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron (no aparece en la imagen) en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. La 52.ª Cumbre del G7 se celebra en Evian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. (Francia)

    Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron (no aparece en la imagen) en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. La 52.ª Cumbre del G7 se celebra en Evian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026. (Francia)

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    EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Donald Trump aseguró este lunes que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán ya está firmado y anunció que el texto será divulgado “muy pronto”, una vez que se realice la ceremonia oficial prevista para el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

    El presidente estadounidense hizo la declaración al llegar a la cumbre del G7 que se celebra en Francia. Según explicó, el entendimiento ya cuenta con una firma digital, aunque la rúbrica formal se concretará en los próximos días. Trump indicó además que no sabe si asistirá personalmente al acto en Ginebra, pero confirmó la presencia del vicepresidente J.D. Vance.

    “El acuerdo está firmado. Y el estrecho ya está parcialmente abierto. El viernes estará completamente abierto”, afirmó el mandatario ante periodistas.

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    Trump también sostuvo que los buques petroleros comenzaron a salir nuevamente por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de crudo. A través de Truth Social señaló que varias embarcaciones ya navegan por una vía que describió como segura.

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    El anuncio llega en medio de tensiones por la situación en Líbano. Aunque Washington impulsa el entendimiento con Teherán, Israel reiteró que no retirará sus tropas del territorio libanés. En las últimas horas, un nuevo ataque israelí dejó al menos una persona muerta.

    Tanto Hezbolá como el gobierno iraní remarcaron que el cese de las operaciones militares israelíes en suelo libanés es una condición importante para que el acuerdo pueda avanzar sin obstáculos.

    Las reacciones en Israel fueron mayoritariamente críticas. Dirigentes de distintos sectores políticos consideraron que el preacuerdo representa un revés para los intereses israelíes y responsabilizaron al primer ministro Benjamin Netanyahu.

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    El ex primer ministro Ehud Barak afirmó que Israel está pagando "“el precio de la arrogancia y la ceguera de Netanyahu” y cuestionó los intentos del líder israelí de influir sobre Trump.

    Por su parte, el líder opositor Yair Lapid calificó el entendimiento como uno de los mayores fracasos de la política exterior y de seguridad de Israel, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sostuvo que el acuerdo “no garantiza nuestra seguridad”.

    En la misma línea, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, describió el pacto como “un mal acuerdo para Israel y para el mundo libre”.

    Desde Europa, el canciller alemán Friedrich Merz evaluó que el preacuerdo entre Washington y Teherán podría contribuir a estabilizar la economía internacional. También señaló que los compromisos alcanzados deberían extenderse a la situación en Líbano y consideró que existe una oportunidad diplomática para avanzar en conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

    FUENTE:FRANCE24

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