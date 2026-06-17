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    Trump amenaza a Irán con nuevos ataques “sobre sus cabezas” si no hay acuerdo

    El presidente estadounidense advirtió a Irán que estaba dispuesto a reanudar la acción militar si Teherán no cumplía con sus obligaciones, dos días antes de la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra entre los dos países

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una sesión de trabajo en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/YOAN VALAT
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “No, no es definitivo. Es un memorando de entendimiento”, dijo este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G7, al referirse al acuerdo que está previsto firmar en Suiza el próximo viernes.

    “Si no me gusta, volveremos a dispararles”, agregó junto al presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi. Luego redobló la advertencia. “Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas directamente sobre sus cabezas”.

    Embed - Reapertura de Ormuz: líderes en la cumbre del G7 a la expectativa por acuerdo entre Irán y EE. UU.

    “Porque se portaron mal durante 47 años”, añadió en referencia a la República Islámica de Irán, surgida tras la revolución de 1979 que derrocó al sha, entonces aliado de Washington.

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    Según lo previsto, tras la firma del memorando en Suiza comenzarán las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. Las conversaciones se extenderán durante 60 días con el objetivo de definir los términos finales del entendimiento.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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