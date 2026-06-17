Trump amenaza a Irán con nuevos ataques “sobre sus cabezas” si no hay acuerdo

“No, no es definitivo. Es un memorando de entendimiento”, dijo este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G7, al referirse al acuerdo que está previsto firmar en Suiza el próximo viernes.
El presidente estadounidense advirtió a Irán que estaba dispuesto a reanudar la acción militar si Teherán no cumplía con sus obligaciones, dos días antes de la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra entre los dos países
“No, no es definitivo. Es un memorando de entendimiento”, dijo este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G7, al referirse al acuerdo que está previsto firmar en Suiza el próximo viernes.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
“Si no me gusta, volveremos a dispararles”, agregó junto al presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi. Luego redobló la advertencia. “Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas directamente sobre sus cabezas”.
“Porque se portaron mal durante 47 años”, añadió en referencia a la República Islámica de Irán, surgida tras la revolución de 1979 que derrocó al sha, entonces aliado de Washington.
La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando una serie de ataques aéreos mató al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y a otros altos funcionarios del régimen.
Según lo previsto, tras la firma del memorando en Suiza comenzarán las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto. Las conversaciones se extenderán durante 60 días con el objetivo de definir los términos finales del entendimiento.
Con AFP
FUENTE:FRANCE24