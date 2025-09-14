  • Cotizaciones
    Venezolanos acuden al llamado de adiestramiento de Nicolás Maduro ante "amenazas latente” de Estados Unidos

    Los venezolanos responden al llamado del presidente Nicolás Maduro y aprenden a montar y disparar armas, en medio de lo que el gobierno describe como la “amenaza latente” que representa la presencia de Estados Unidos en el Caribe

    Venezolanos acuden al llamado de adiestramiento de Maduro ante “amenazas” de Estados Unidos.

    Venezolanos acuden al llamado de adiestramiento de Maduro ante “amenazas” de Estados Unidos.

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Tras el despliegue de la mayor operación estadounidense en la región para combatir el llamado “narcoterrorismo”, Caracas se prepara ante un posible conflicto militar, reforzando entrenamientos y medidas de defensa.

    El pasado 13 de setiembre, las autoridades venezolanas denunciaron la interceptación de un barco pesquero en su territorio, un hecho que aumenta la tensión en la zona y refuerza la narrativa oficial sobre riesgos externos.

    Embed - Venezuela: Gobierno entrena milicias ante "amenaza estadounidense" en el Caribe • FRANCE 24 Español

    FUENTE:FRANCE24

