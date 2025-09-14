Venezolanos acuden al llamado de adiestramiento de Nicolás Maduro ante "amenazas latente” de Estados Unidos

Tras el despliegue de la mayor operación estadounidense en la región para combatir el llamado “narcoterrorismo”, Caracas se prepara ante un posible conflicto militar, reforzando entrenamientos y medidas de defensa.
Los venezolanos responden al llamado del presidente Nicolás Maduro y aprenden a montar y disparar armas, en medio de lo que el gobierno describe como la “amenaza latente” que representa la presencia de Estados Unidos en el Caribe
El pasado 13 de setiembre, las autoridades venezolanas denunciaron la interceptación de un barco pesquero en su territorio, un hecho que aumenta la tensión en la zona y refuerza la narrativa oficial sobre riesgos externos.
FUENTE:FRANCE24