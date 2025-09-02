Trump dice que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque de Estados Unidos contra un barco con drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , publicó un video que muestra una lancha rápida abierta, con varias personas a bordo, navegando antes de explotar en una bola de fuego.

La acción marca una escalada potencialmente significativa en las tensiones entre Caracas y Washington, después de que EE.UU. desplegara buques de guerra en el sur del Caribe en lo que presenta como una operación contra el narcotráfico .

Estados Unidos El gobierno de Trump confirma un “ataque letal” contra un “barco con drogas” procedente de Venezuela

El presidente estadounidense anunció inicialmente desde la Casa Blanca que las fuerzas de su país habían “derribado un barco… un barco que transportaba drogas, muchas drogas” , sin ofrecer más detalles.

Más tarde, Trump compartió en su red social Truth Social un comunicado sobre el ataque, acompañado del video en blanco y negro del barco explotando. “Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente", afirmó Trump.

“El ataque ocurrió mientras los miembros del grupo se encontraban en aguas internacionales transportando drogas ilegales con destino a Estados Unidos, y resultó en la muerte de 11 personas. Ninguna fuerza estadounidense sufrió bajas”, agregó el mandatario.

Trump señaló que el Tren de Aragua, grupo venezolano al que ha vinculado con la migración irregular, estaba “operando bajo el control de Nicolás Maduro”. EE.UU. había designado a la pandilla como organización terrorista a principios de este año.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, concluyó Trump en su publicación.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió continuar utilizando “todo el poder” de EE.UU. para “erradicar” los cárteles de la droga. “Trump ha sido muy claro en que enfrentará y eliminará a estos grupos, sin importar desde dónde operen”, aseguró Rubio a la prensa, antes de viajar a México.

Embed - ¿Por qué Nicolás Maduro considera necesario defender a Venezuela de Estados Unidos?

Maduro, por su parte, calificó el despliegue estadounidense como una amenaza para Venezuela y declaró un estado de “máxima preparación” para defender al país ante cualquier acción militar. El anuncio del ataque del martes se produce en medio de días de creciente tensión, con Caracas solicitando incluso la intervención de la ONU para exigir el cese del despliegue militar en el Caribe.

Washington, por su parte, ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, cuya reelección en 2018 y 2024 no fue reconocida por Estados Unidos ni por gran parte de la comunidad internacional, en medio de denuncias de fraude y represión electoral.

Analistas consultados por la AFP coinciden en que el despliegue de buques de guerra estadounidenses busca incrementar la presión sobre el líder venezolano, a quien Trump ha señalado repetidamente como objetivo de su política de máxima presión, que incluye sanciones y un embargo petrolero.

Con AFP

FUENTE:RFI