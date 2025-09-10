  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Nicolás Maduro vuelve a adelantar al 1° de octubre el inicio de la Navidad en Venezuela

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que adelantará por decreto el inicio de la Navidad para el 1° de octubre, en momentos en que su gobierno acusa a Estados Unidos de “amenazar” al país con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe

    Nicolás Maduro.

    Nicolás Maduro.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, que por ejemplo en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

    Al “decretar” la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender “el derecho a la felicidad” de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

    Leé además

    Una persona camina frente a un mural con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).
    Video
    Venezuela

    Venezolanos siguen con su rutina pese a la escalada verbal entre Trump y Maduro

    Por France 24
    el pueblo venezolano de pescadores de donde se afirma que salio la lancha fulminada por trump
    Video
    Venezuela

    El pueblo venezolano de pescadores de donde se afirma que salió la lancha fulminada por Trump

    Por France 24

    “Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (...) desde el 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, dijo durante su programa semanal Con Maduro +.

    Embed

    “Otra vez este año la Navidad arranca el 1° de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas...”, dijo.

    Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” en 2020. En agosto, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario izquierdista.

    Maduro asegura que adelantar la Navidad “es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría”.

    “Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría”, afirma.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

    Martinelli sobre el doble filicidio: en el Ministerio del Interior “no tenían idea dónde estaban parados”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El ministro Gabriel Oddone. 

    Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global.
    Video

    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global

    Por France 24