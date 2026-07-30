Jared Leto: qué se sabe de las acusaciones de agresión sexual en contra del artista

De acuerdo con lo informado por la cadena BBC, el actor y músico estadounidense Jared Leto fue acusado por conducta sexual delictiva por mujeres en hechos ocurridos cuando ellas eran adolescentes. Según el medio británico, estos acontecimientos habrían ocurrido entre 2002 y 2016. Leto rechaza los cuestionamientos. “Nunca abusé sexualmente a nadie en mi vida”, aseveró

Jared Leto asiste al estreno mundial de Tron: Ares de Disney en el Teatro Chino TCL de Hollywood, California, el 6 de octubre de 2025.

Este miércoles 29 de julio, cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de tener una conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes, según informó un documental de la cadena BBC.

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La pieza audiovisual se titula Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood y será emitida en la noche por la emisora británica. Allí estas mujeres aseguran que fueron agredidas sexualmente por el actor y músico estadounidense.

Estos casos habrían tenido lugar entre 2002 y 2016, cuando el actor de 54 años tenía entre 30 y 40 años. El documental también incluye declaraciones de personas que formaron parte de la banda de Leto.

Según los testimonios de las mujeres, hubo episodios de agresión sexual, violación de menores y lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes por parte del ganador de un Oscar.

Una de ellas incluso dio detalles de su caso, en el que dice haber sufrido un ataque sexual en el baño de un motel cuando ella tenía 17 años; otra apuntó que fue amenazada por el actor a los 19 años luego de quedarse a solas inesperadamente con él en una habitación de hotel.