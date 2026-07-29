Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales
La Intendencia Departamental de Rivera y la Secretaría Nacional del Deporte proponen un concurso de cuento breve de temática deportiva, mientras que está abierta la convocatoria de la Intendencia de Río Negro, junto con la provincia argentina de Entre Ríos, para los Premios Funes, enfocados en el rescate de la memoria colectiva de ambas orillas del río Uruguay
Dos convocatorias promueven la escritura y la creatividad desde el interior y para todo el país. Una de ellas es de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y de la Secretaría Nacional del Deporte, que convocan un concurso nacional de cuentos breves de temática deportiva. Los concursantes (uruguayos y extranjeros con residencia mayor a dos años en el país) podrán presentar su obra en dos categorías: hasta 18 años (cumplidos en 2026) y desde 19 años.
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Los textos deben tener un límite de 2.000 caracteres y hay que enviarlos hasta el miércoles 30 de setiembre a las 12 horas al correo: [email protected]y. Se deben incluir en el cuerpo del correo los datos reales del participante. El texto a concursar tendrá título y estará firmado con seudónimo.
El jurado estará compuesto por tres integrantes: uno por la IDR, otro por la Secretaría Nacional del Deporte y el tercero será un escritor propuesto por la Cámara Uruguaya del Libro. El primer premio recibirá $ 40.000, el segundo, $ 30.000 y el tercero, $ 20.000. Los tres premiados obtendrán un diploma y cederán los derechos de sus obras para ser publicadas o utilizadas en eventos deportivos o de futuros concursos.
Las bases se publicarán a la brevedad en la página de la IDR y en las redes sociales del concurso.
Premios Funes
Por primera vez, el departamento de Río Negro y la provincia argentina de Entre Ríos convocan los Premios Funes de Fomento de las Letras y la Memoria Colectiva. En las categorías de cuento y audiovisual, los participantes podrán presentarán obras con “historias, paisajes y memoria del territorio rionegrense y entrerriano”.
El concurso tiene dos categorías. En Narrativa breve, los interesados (mayores de 18 años residentes en cualquier país) podrán presentar un cuento inédito de entre 3 y 8 carillas, con una historia real o ficticia, que tenga como protagonistas a habitantes y paisajes de una u otra orilla del río Uruguay.
El primer premio recibirá US$ 500 y la publicación en una antología digital, además de un diploma. Habrá menciones de honor sin premio.
En la categoría Anécdota filmada, pueden participar mayores y también menores de 18 años, con autorización de sus responsables. Deberán presentar una grabación casera o profesional (con celular, cámara u otro dispositivo) que cuente en hasta cinco minutos una historia real que haya ocurrido en Río Negro o en Entre Ríos. La filmación también podrá incluir testimonios de lugareños y se valorarán especialmente las historias sobre acontecimientos locales, festividades o experiencias con la naturaleza.
El jurado elegirá 10 anécdotas que se transmitirán por el Canal 12 de Fray Bentos y se podrán a consideración popular para elegir la pieza ganadora, que recibirá US$ 200 más un diploma.
La recepción de obras está abierta hasta el 15 de setiembre. Las postulaciones deberán enviarse al correo: [email protected]. Las bases del concurso pueden consultarse en la página de la Intendencia de Río Negro.