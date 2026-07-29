Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales

Dos convocatorias promueven la escritura y la creatividad desde el interior y para todo el país. Una de ellas es de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y de la Secretaría Nacional del Deporte, que convocan un concurso nacional de cuentos breves de temática deportiva. Los concursantes (uruguayos y extranjeros con residencia mayor a dos años en el país) podrán presentar su obra en dos categorías: hasta 18 años (cumplidos en 2026) y desde 19 años.

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Los textos deben tener un límite de 2.000 caracteres y hay que enviarlos hasta el miércoles 30 de setiembre a las 12 horas al correo: [email protected] y. Se deben incluir en el cuerpo del correo los datos reales del participante. El texto a concursar tendrá título y estará firmado con seudónimo.

El jurado estará compuesto por tres integrantes: uno por la IDR, otro por la Secretaría Nacional del Deporte y el tercero será un escritor propuesto por la Cámara Uruguaya del Libro. El primer premio recibirá $ 40.000, el segundo, $ 30.000 y el tercero, $ 20.000. Los tres premiados obtendrán un diploma y cederán los derechos de sus obras para ser publicadas o utilizadas en eventos deportivos o de futuros concursos.

Las bases se publicarán a la brevedad en la página de la IDR y en las redes sociales del concurso.

Por primera vez, el departamento de Río Negro y la provincia argentina de Entre Ríos convocan los Premios Funes de Fomento de las Letras y la Memoria Colectiva. En las categorías de cuento y audiovisual, los participantes podrán presentarán obras con “historias, paisajes y memoria del territorio rionegrense y entrerriano”.

El concurso tiene dos categorías. En Narrativa breve, los interesados (mayores de 18 años residentes en cualquier país) podrán presentar un cuento inédito de entre 3 y 8 carillas, con una historia real o ficticia, que tenga como protagonistas a habitantes y paisajes de una u otra orilla del río Uruguay.

El primer premio recibirá US$ 500 y la publicación en una antología digital, además de un diploma. Habrá menciones de honor sin premio.

En la categoría Anécdota filmada, pueden participar mayores y también menores de 18 años, con autorización de sus responsables. Deberán presentar una grabación casera o profesional (con celular, cámara u otro dispositivo) que cuente en hasta cinco minutos una historia real que haya ocurrido en Río Negro o en Entre Ríos. La filmación también podrá incluir testimonios de lugareños y se valorarán especialmente las historias sobre acontecimientos locales, festividades o experiencias con la naturaleza.

El jurado elegirá 10 anécdotas que se transmitirán por el Canal 12 de Fray Bentos y se podrán a consideración popular para elegir la pieza ganadora, que recibirá US$ 200 más un diploma.

La recepción de obras está abierta hasta el 15 de setiembre. Las postulaciones deberán enviarse al correo: [email protected]. Las bases del concurso pueden consultarse en la página de la Intendencia de Río Negro.