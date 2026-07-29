  • Cotizaciones
    miércoles 29 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las intendencias de Rivera y Río Negro convocan concursos de cuentos e historias locales

    La Intendencia Departamental de Rivera y la Secretaría Nacional del Deporte proponen un concurso de cuento breve de temática deportiva, mientras que está abierta la convocatoria de la Intendencia de Río Negro, junto con la provincia argentina de Entre Ríos, para los Premios Funes, enfocados en el rescate de la memoria colectiva de ambas orillas del río Uruguay

    javier-calvelo

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Dos convocatorias promueven la escritura y la creatividad desde el interior y para todo el país. Una de ellas es de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y de la Secretaría Nacional del Deporte, que convocan un concurso nacional de cuentos breves de temática deportiva. Los concursantes (uruguayos y extranjeros con residencia mayor a dos años en el país) podrán presentar su obra en dos categorías: hasta 18 años (cumplidos en 2026) y desde 19 años.

    Los textos deben tener un límite de 2.000 caracteres y hay que enviarlos hasta el miércoles 30 de setiembre a las 12 horas al correo: [email protected]y. Se deben incluir en el cuerpo del correo los datos reales del participante. El texto a concursar tendrá título y estará firmado con seudónimo.

    El jurado estará compuesto por tres integrantes: uno por la IDR, otro por la Secretaría Nacional del Deporte y el tercero será un escritor propuesto por la Cámara Uruguaya del Libro. El primer premio recibirá $ 40.000, el segundo, $ 30.000 y el tercero, $ 20.000. Los tres premiados obtendrán un diploma y cederán los derechos de sus obras para ser publicadas o utilizadas en eventos deportivos o de futuros concursos.

    Leé además

    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Walter Tournier durante la firma de convenio entre la IM y el equipo de Pueblo Chico.
    Cine

    La paciente arremetida de Walter Tournier: una muestra repasa su obra, mientras prepara su nueva película

    Por Pablo Staricco

    Las bases se publicarán a la brevedad en la página de la IDR y en las redes sociales del concurso.

    Premios Funes

    Por primera vez, el departamento de Río Negro y la provincia argentina de Entre Ríos convocan los Premios Funes de Fomento de las Letras y la Memoria Colectiva. En las categorías de cuento y audiovisual, los participantes podrán presentarán obras con “historias, paisajes y memoria del territorio rionegrense y entrerriano”.

    El concurso tiene dos categorías. En Narrativa breve, los interesados (mayores de 18 años residentes en cualquier país) podrán presentar un cuento inédito de entre 3 y 8 carillas, con una historia real o ficticia, que tenga como protagonistas a habitantes y paisajes de una u otra orilla del río Uruguay.

    El primer premio recibirá US$ 500 y la publicación en una antología digital, además de un diploma. Habrá menciones de honor sin premio.

    En la categoría Anécdota filmada, pueden participar mayores y también menores de 18 años, con autorización de sus responsables. Deberán presentar una grabación casera o profesional (con celular, cámara u otro dispositivo) que cuente en hasta cinco minutos una historia real que haya ocurrido en Río Negro o en Entre Ríos. La filmación también podrá incluir testimonios de lugareños y se valorarán especialmente las historias sobre acontecimientos locales, festividades o experiencias con la naturaleza.

    El jurado elegirá 10 anécdotas que se transmitirán por el Canal 12 de Fray Bentos y se podrán a consideración popular para elegir la pieza ganadora, que recibirá US$ 200 más un diploma.

    La recepción de obras está abierta hasta el 15 de setiembre. Las postulaciones deberán enviarse al correo: [email protected]. Las bases del concurso pueden consultarse en la página de la Intendencia de Río Negro.

    Selección semanal
    Entrevista

    Carlos Enciso ve “asimetrías” e “inequidad” en el respaldo del gobierno central a intendencias fuera de la zona metropolitana

    Por Federico Castillo
    Transporte

    ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

    Por Ana Morales
    Seguridad Pública

    Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del tribunal de la ciudad de Alexandria, Virginia, donde Sebastián Marset es juzgado en Estados Unidos. 

    “Sebastián Marset no le debe nada a Estados Unidos” y el caso en su contra es “débil”, sostiene su abogado

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    El escenario que más se acerca al promedio nacional, con rendimientos de entre 1.200 y 1.500 kilos por hectárea, arrojó una pérdida de US$ 350 por hectárea, según estimaciones de la consultora Cuatro Hojas.

    La sequía de 2025-2026 dejó pérdidas de hasta US$ 550 por hectárea en soja

    Por Ruben Silvera