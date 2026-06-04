Los jóvenes talentos del Mundial 2026

Cada edición de los Mundiales de fútbol trae “aire nuevo”, representado por jóvenes talentos que proponen una renovación. Fue el caso de Pelé, en la cita de 1958, cuando con 17 años deslumbró al mundo o la aparición de Messi en 2026, días antes de celebrar su 19 aniversario.

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En la edición de México, Estados Unidos y Canadá, la mirada a los más jóvenes se centra en un nombre por encima de todos: el español Lamine Yamal, que en plena competición cumplirá los 19 años (13 de julio).

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El ariete del F.C. Barcelona presenta un currículo envidiable a su corta edad: debutante con su club con 15 años y 87 días, en este tiempo ha sido campeón de Europa con la selección española, además de ganar tres ligas españolas con su equipo, más una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Pero por encima de sus logros, Lamine Yamal está llamado a marcar una era tomando el relevo de los Messi y Cristiano Ronaldo, ambos en el final de sus carreras. Con permiso del francés Kylian Mbappé, el delantero del F.C. Barcelona tiene la oportunidad en tierras norteamericana de consagrarse como la nueva estrella del fútbol.

“Lo bonito del Mundial es que, te guste el fútbol o no te guste el fútbol, estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir”, explica el joven delantero a FIFA.com.

Yamal es sabedor de que está ante una oportunidad única en su carrera por lo que pretende llegar en buena forma a la competición después de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le apartó de los terrenos de juego semanas antes de terminar la Liga española.

“Yo siempre digo que cuando estoy jugando de mi mejor manera empiezo a estar en un estado en el que parece un superhéroe, que todo me sale bien. Que sea más rápido, más fuerte… y noto mucha adrenalina en mi cuerpo y que no puedo parar. Ojalá en el Mundial esté en esa forma”, deseaba el azulgrana.

“Es el momento de Lamine Yamal”, ha señalado Luis de la Fuente, seleccionador español, tras anunciar los 26 futbolistas. “Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven, pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos”.

El Mundial de las nuevas caras

Lamine-Yamal El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, es una de las destacas promesas del Mundial 2026. EFE/Andreu Dalmau

Lamine Yamal, ejemplo de precocidad, contará con otro compañero en la selección española que también puede presumir de juventud: es el caso del defensa Pau Cubarsi (19 años, F. C. Barcelona).

La juventud también es una apuesta en otras muchas selecciones que acuden a la cita de 2026. México contará con un adolescente de 17 años llamado Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) que no para de crecer futbolísticamente y que debutará en un Mundial en su propia casa.

Como en el caso de Yamal, Mora debutó en la Primera División mexicana con apenas 15 años y 10 meses y será el jugador más joven en la historia de México en disputar un Mundial.

“Trato de disfrutar y voy a dar lo mejor si me toca jugar. Es un Mundial en casa y esa es la mejor experiencia que un jugador puede tener, por eso hay que aprovecharlo", ha explicado el joven centrocampista.

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Otros ejemplos de precocidad que se darán en el torneo de México, Estados Unidos y Canadá, que contará con 48 selecciones, son los del alemán Lennart Karl, medio punta el Bayern Múnich de 18 años; el centrocampista suizo Johan Manzambi (20 años, Friburgo) o el defensa croata Luka Vuškovi (Hamburgo, 19 años).

Capítulo aparte merece el delantero brasileño Rayan (Rayan Vitor Simplício Rocha), que se ha colado entre los 26 elegidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti para representar a la “pentacampeona” del mundo.

Criado en las filas del Vasco de Gama, este eléctrico y fornido delantero de 19 años llegó en diciembre de 2025 al Bournemouth y en cinco meses se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Premier League.

El recambio ya está en marcha

Nico-Paz A sus 21 años, Nico Paz se presenta como una de las estrellas de la selección argentina, junto a Messi, Julián Álvarez o Enzo Fernández. EFE/ Adán González

Nico Paz (21 años, Como) será, a pesar de su juventud, una de las estrellas de la selección argentina junto a Messi, Julián Álvarez o Enzo Fernández. En Francia, el nombre del centrocampista Warren Zaire-Emery (20 años, PSG) aparece con fuerza entre los jóvenes más destacados.

El centrocampista ecuatoriano Kendry Páez (19 años, River Plate) es otro de los jóvenes que asoman con fuerza de cara al Mundial, como el delantero Yan Diomande (R. B. Leipzig), que a sus 19 años será uno de los líderes de la selección de Costa de Marfil.

Embed - COMO-JUVENTUS 2-0 | HIGHLIGHTS | Nico Paz breaks Juve with an assist and a goal | SERIE A 2025/26

Más jóvenes, pero con igual proyección, son dos noveles promesas del fútbol africano: el delantero senegalés Ibrahim Mbaye (18 años, PSG) y el ariete egipcio Hamza Abdelkarim (18 años, juvenil del F.C. Barcelona), a quién ya han etiquetado con el “nuevo Salah”.

Ejemplos de precocidad, aunque no superarán al norirlandés Norman Whiteside, cuyo nombre figura en la historia del fútbol como el más joven en participar en una Copa Mundial, la de 1982, con 17 años y 41 días de edad. Pelé lo hizo con 17 años y 239 días, en la edición de 1958.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será testigo de la despedida de grandes futbolistas (Messi, Cristiano Ronaldo, Modric…) y la consagración de jóvenes talentos. Cada cuatro años, unos vienen y otros van.

FUENTE:EFE REPORTAJES