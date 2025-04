Antes de seguir me gustaría detenerme en algo que no me resulta menor. La persona elegida, la periodista Ana Inés Martínez, debe quedar fuera de esta discusión, a mi modo de ver. Al fin y al cabo ella termina siendo víctima de una decisión que nunca debió haberse tomado y que, como se tomó mal, ahora hay que deshacer. No lo digo yo, lo dice el propio Frente Amplio en su pedido a Zunino de que revea la contratación. Cuando digo “revea” en realidad quiero decir “anule” o “deshaga”. A la periodista se le ofreció un trabajo hasta el fin de esta gestión y ella lo aceptó. Hay quienes cuestionan eso, pero no me paro en ese lugar. Es una trabajadora como cualquiera. No se me escapa que es una figura pública y mediática y que eso hace crecer el ruido. Y que si la persona elegida para ese cargo se llamaba María Gómez o Susana López quizás nadie se hubiera enterado. Nada de eso se me escapa. Pero quiero creer que a Zunino tampoco. Él debió saber que esta contratación, que además tiene un salario nominal de casi 190.000 pesos, iba a romper los ojos. ¿Nadie se lo dijo? ¿Pensó que nadie la iba a objetar? ¿Pensó que era oportuno, cuando las intendencias están en el ojo público por distintas irregularidades o delitos, que una contratación de este tipo no iba a ser cuestionada? No estoy comparando esto con un delito, por favor. La literalidad imperante me obliga a aclararlo.