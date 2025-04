La situación de Argentina y Brasil, según Oddone, y una frontera que “preocupa mucho”

Uruguay y el gobierno recién instalado deben moverse en un escenario doblemente “restrictivo”. En lo interno, por la situación fiscal, que no es “grave” pero sí “frágil”. En lo externo, “porque hay proteccionismo, porque las tasas (de interés) son caras, porque los precios de los commodities” no “ayudan, porque la región todavía está inestable y frágil y, además, porque el principal socio en bienes, que es Brasil, tiene una distorsión de precios relativos importante con Uruguay. Claramente, no se trata de un escenario favorable, como no lo ha venido siendo, diría yo, desde 2015 o 2016 en adelante. Ha habido un escenario restrictivo, con oscilaciones; algunos momentos mejores y también algunos momentos trágicos, como el episodio de la pandemia”, describió el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al comparecer la semana pasada ante los integrantes de las comisiones de Hacienda de Diputados y del Senado.