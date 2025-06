La solución y el problema

Es probable que algunos vivan los tropezones de un gobierno como victorias propias. Quizá no personales, pero sí para el propio partido. Y esa batalla, que en abstracto no tiene por qué ser algo malo, se vuelve problemática cuando se trata de asuntos del mundo real. ¿Por qué? Porque las políticas dejan de ser una cuestión teórica cuando se encarnan en las personas concretas que las reciben y eso suele tener efectos muy poderosos en la vida de esas personas. O en el fin de esas vidas.

Por poner un ejemplo, la internación compulsiva —que en abstracto podría resumirse como una batalla entre dos lógicas, la de la autonomía individual y la de dónde traza el límite el Estado a la hora de intervenir— se convierte en una cuestión de vida o muerte cuando se trata de lidiar con un clima extremo como el de estos días. Lo que en tiempos cálidos podría ser un debate puramente ideológico o teórico, se convierte en un cúmulo de decisiones que se toman o no. Y esas decisiones no tomadas pueden llegar a medirse en vidas que se pierden. El debate debería quedar en un segundo plano. Porque para poder ejercer esa autonomía individual, que es uno de los ejes ideológicos del tema, hacen falta una serie de condiciones que, en el caso de las personas en situación de calle, muchas veces no se cumplen.

Por eso, en cuestiones esenciales que hacen a situaciones de vida o muerte, los dispositivos que disponga el Estado no pueden (no deberían) estar sometidos a los vaivenes de la opinión. Y menos a los vaivenes del oportunismo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho mejor que hacer lo que se rechazó cuando se lo llamaba “internación compulsiva” es tener una política al respecto que se sostenga más allá de los cambios de gobierno. Una política de Estado, de esas que hacen los países serios. Se puede seguir debatiendo el nombre y los límites de lo que se hace, pero hay que hacerlo.

Uruguay tiene un déficit importante respecto al hacer y un superávit que asusta en lo que refiere al especular. Especialmente cuando los asuntos públicos se ven anclados en los parámetros que les impone la lógica partidaria. Ahí la cosa se convierte en un ping-pong retórico cuyo fin no es solucionar una situación concreta (eso también, pero no es ni el centro ni la prioridad), sino mostrarle al mundo cuán equivocados están los otros respecto a ese tema en particular.

Por supuesto, detrás de las políticas laten siempre ideologías, sensibilidades. Pero mirando la trayectoria de esas políticas a lo largo del tiempo, cómo han evolucionado sus parámetros con los distintos cambios de gobierno, ¿es tan inmensa la distancia entre lo hecho por unos y otros? La distancia mayor no parece estar entre hacer lo mismo con un nombre distinto (a veces con un perfil y una intensidad distintas), sino entre hacer y no hacer. Las abstracciones son muy interesantes en el debate académico y hasta en la charla en X. Pero son un lujo inadmisible cuando se trata de políticas públicas que refieren a vidas concretas.