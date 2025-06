¿Legitimadas al fin?

El calendario de exposiciones internacionales bulle de artistas mujeres: Tarsila do Amaral en el Guggenheim de Bilbao, Rachel Ruysch en el Fine Arts de Boston, Gabriele Münter en el Thyssen Bornemisza, Hilma af Klint en el Moma de Nueva York, Huguette Caland en el Reina Sofía, Frida Kahlo en el Art Institute de Chicago, Agnès Varda en el Carnavalet de París, Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria de Madrid, Lee Miller en la Tate Britain de Londres y la lista podría seguir. Hay italianas, alemanas y brasileñas, libanesas, americanas y portuguesas; las hay barrocas, surrealistas y expresionistas, abstractas y figurativas, contemporáneas y de tiempos pasados. Una avalancha que parece indicar que va quedando en el olvido la vieja idea de que la presencia de las artistas mujeres era tan solo una respuesta a las demandas de corrección política. Por el contrario, las señales apuntan a que ya no son las coladas de la fiesta, ahora están en la fiesta, en suelo firme y propio, en tierras ganadas a talento y perseverancia. Digamos, a pulso.

Hablar de arte y de mujeres artistas en la década de los 70 implicaba tocar territorios extremadamente sensibles. Era una suerte de guerra de trincheras, se avanzaba y se retrocedía sin cesar y la disputa por alcanzar una línea de frontera hacía que ambos bandos se volvieran cada vez más extremos y agresivos. Los museos históricos, el Louvre, el Prado, los Uffizi, se mantenían firmes en sus argumentaciones. Las mujeres artistas no se exhibían porque eran casi inexistentes en los períodos temporales de sus colecciones o, en su caso, no alcanzaban el nivel que legitimara la osadía. Con lógica, la posición de los museos de arte moderno era menos tajante ante la inocultable presencia femenina en las corrientes de vanguardia del siglo XX. No obstante, eran excepciones que se contaban con los dedos de la mano; basta pensar que Georgia O’Keeffe fue la primera en tener una retrospectiva en el Moma de Nueva York en 1946 y Sonia Delaunay fue la primera en tener la suya recién en 1967 en el Museo de Arte Moderno de París. Incluso antes, en 1964, Delaunay se había convertido en la primera mujer que vio su obra colgada en el Louvre, aunque la distinción fue paralela y simultánea a la donación que hizo de 114 obras (¿quid pro quo?).