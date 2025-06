‘Pionera’, libro de fotografías de Nancy Urrutia, reúne imágenes tomadas desde el fin de la dictadura militar hasta 1994

Conteniendo la emoción, como pedía Cartier-Bresson, la callejera Urrutia había estado también en la puerta de la Jefatura de Policía, en San José y Yi, cuando el último grupo de presas políticas salió en libertad, entre ellas Itté, mientras al Bebe Sendic lo sacaban escondido para que se encontrara con sus hijos a unas cuadras de allí.

Cuatro décadas después, Javier Calvelo, integrante de adhocFOTOS, cooperativa de fotoperiodistas, documentalistas y videógrafos, decidió zambullirse buscando trabajos concretos en el archivo de esta pionera autodidacta —que no había podido asistir a cursos porque trabajaba en la fábrica en el turno de la tarde— y decidió empujar la edición de un libro.

Acto-Dia-de-la-Mujer-1985.jpg Acto del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 1985, en la plaza Fabini de Montevideo Nancy Urrutia / adhocFOTOS / adhocHISTORIA

Un equipo integrado también por los diseñadores Jessica Stebniki Lescano y Martín Tarallo Aznarez consiguió un producto de alta calidad, parcialmente financiado por el Fondo Concursable para la Cultura 2023 del MEC, que tiene 98 fotos en blanco y negro realizadas por Urrutia entre su estreno en 1983 y 1994, año en el cual las militantes y académicas consideran finalizada una etapa de la llamada segunda revolución feminista, considerando la primera cuando se obtuvo el voto femenino y la tercera con las nuevas leyes de derechos en este siglo.

El lector podrá reconocer o conocer la mirada de la fotógrafa de prensa en momentos como el regreso de los niños del exilio, las manifestaciones por los derechos de las mujeres, la campaña por el voto verde para el referéndum contra la “ley de caducidad”, las primeras marchas por los desaparecidos y otras coberturas realizas para Brecha y Cotidiano Mujer, entre otros medios.

El lugar de las mujeres

Calvelo, el editor, contó a Búsqueda que muchas de las fotos seleccionadas son inéditas y fueron incluidas para mostrar también la faceta de Urrutia como retratista. También explicó que buscaron que la creadora de la tipografía fuera una mujer, pero como en Uruguay no hay, la encontraron en Brasil en la figura de Sofía Mohr.

Junto a las imágenes se incluyen dos textos: el de la escritora y profesora de Historia Marisa Silva Schultze y el de la politóloga Niki Johnson, que ubican y valoran la obra de Urrutia, y en un cuadernillo aparte están las fotos en tamaño pequeño junto a un texto explicativo sobre quiénes aparecen en ellas y en qué circunstancias fueron realizadas.

Marcha-Dia-de-la-Mujer-1990.jpg Marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1990, por la avenida 18 de Julio en Montevideo Nancy Urrutia / adhocFOTOS / adhocHISTORIA

Hay muchas fotos representativas de momentos históricos. Por ejemplo, en la que aparecen la profesora Carmen Tornaría, Jorgelina Martínez y la presentadora y actriz Cristina Morán durante la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1985, en la plaza Juan Pedro Fabini (del Entrevero). Otra emblemática: cuando las presidentas de la Comisión Nacional Pro Referéndum, Elisa Delle Piane, María Ester Gatti y Matilde Rodríguez Larreta, se enteran de que se había conseguido el número de firmas necesario para convocar al referéndum contra la “ley de caducidad”, que luego se perdió en 1989.

Entre las mujeres retratadas están la periodista Fany Puyesky, la actriz Dahd Sfeir, las artistas afro Rosa Luna y Lágrima Ríos, la dramaturga, abogada y política Nelly Goitiño y la penalista y exministra Adela Reta.

También aparecen muchas mujeres anónimas y algunas de las pocas fotógrafas: Maga Acosta y Lara, Lilián Castro y Diana Mines. Y la única de Urrutia, hecha por Roberto Fernández Ibáñez en agosto de 1990.

“Como algunos temas musicales —escribió Silva Schultze— estas fotos nos acompañaron. Forman parte, ellas mismas, de nuestras historias. Son las fotos que vimos a la mañana siguiente, cuando los hechos eran eso que habíamos vivido la noche anterior” y, por eso, “tal vez nos ocurra que no sabemos si el recuerdo que tenemos de algunos hechos es realmente nuestro recuerdo o es esa foto que vimos al día siguiente. Así de entrañable”. Para Silva, “estas no son fotos mudas”, porque “hay gritos y tamboriles, hay consignas y bocas abriéndose al futuro” en “una democracia estrenándose”.

Mabel-Lolo-1987.jpg Mabel Lolo el 21 de marzo de 1987 en sede de Adeom, durante una entrevista previa a las elecciones del sindicato de municipales Nancy Urrutia / adhocFOTOS / adhocHISTORIA

Johnson ubica el papel de las mujeres: “En este registro fotográfico, Nancy Urrutia enfoca y realza el lugar de las mujeres uruguayas en la historia del país, a través de luchas y logros individuales, pero sobre todo en las calles y en colectivo. Traza con su lente las raíces del movimiento de mujeres uruguayo, rememorando tiempos de resistencia y explosión de protesta pública protagonizada por mujeres en las avenidas de la capital. Un reflejo, en el espejo del pasado, de las marchas masivas que hoy desbordan la avenida 18 de Julio de Montevideo.”

En la tarea de recuperar los archivos y poner a disposición la obra de fotógrafos veteranos, adhocFOTOS también incluye en su página web un breve video en el que Urrutia cuenta que su experiencia no fue fácil por su condición de mujer. En ese video recuerda: “Con más de uno tuve que ponerme muy firme —que me costaba— y decirle: ‘Me vas a ver acá todas las veces que me contraten porque soy una fotógrafa profesional y no vengo a sacarle el trabajo a nadie’”.