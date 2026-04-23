Respuesta regional a los desafíos de la época: una zona de libre comercio para América Latina

En las contribuciones realizadas el año pasado se hizo referencia a la crisis del multilateralismo y el rol de la reversión proteccionista del gobierno de Estados Unidos. En este artículo se presenta una propuesta que busca ofrecer una respuesta oportuna y clara de América Latina a estos cambios en el contexto internacional. Se trata de aprovechar la densa red de acuerdos existentes para construir un espacio de integración amplio, sin exclusiones, y con potencial de profundización futura. La ventana de oportunidad abierta por la crisis del multilateralismo y el surgimiento de grandes acuerdos plurilaterales con centro en el este y el sudeste de Asia exige una reacción estratégica de la región.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El sistema multilateral presenta problemas estructurales que requieren cambios. Varios asuntos hay en agenda, entre otros, se pueden mencionar: actualización de la regla del consenso e integración de nuevas provisiones; reforma del sistema de controversias, actualización del trato especial y diferenciado, y la creciente fragmentación de acuerdos preferenciales. Frente a ello, comienza a ganar terreno la idea de un orden de cooperación comercial sin Estados Unidos. Conceptos como MUTO (Minus United States Trade Organization) sugieren que países con visiones compartidas sobre el multilateralismo deberían unir fuerzas 2 . El ex primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong también ha apoyado esta perspectiva 3 . Esta idea ya toma forma con distintas iniciativas. Algunas de ellas muy incipientes, como la Asociación para el Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT-P), lanzada por Nueva Zelanda, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Suiza, que ya ha atraído el interés de varios países, incluyendo algunos latinoamericanos, como Costa Rica, Panamá y Uruguay 4 .

Otras iniciativas más maduras son las que unen acuerdos plurilaterales mayores en una red de relaciones bilaterales liberalizadas. Estos acuerdos agregan provisiones en varias nuevas disciplinas respecto a los acuerdos bilaterales previos que se consolidan en el nuevo acuerdo plurilateral y además agregan nuevas relaciones al mismo. Hay dos casos emblemáticos. El CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), formado por 12 miembros: Canadá, México, Perú, Chile, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunéi, Nueva Zelandia, Australia y Reino Unido. Además, hay casi una decena que aspiran a serlo, entre los que está Uruguay, que ya inició (2025) con Costa Rica el proceso de adhesión (2024). El otro que se destaca es el RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), formado por los 10 países de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) más Australia, Nueva Zelandia, China, Corea y Japón.

En este contexto, interesa aterrizar este tema a la agenda regional. Se plantea aplicar la regla de la nación más favorecida (NMF), incondicional como instrumento para armonizar acuerdos preexistentes en espacios económicos mayores, lo que permitiría profundizar la cooperación sin necesidad de complejas negociaciones bilaterales. Dada la heterogeneidad política y de relaciones internacionales que se enfrentan hoy en América Latina, parece ser una idea a destiempo. Sin embargo, lo que se señala como un obstáculo puede ser una virtud y una oportunidad que alinee en el ámbito comercial a los países de la región. En el nuevo contexto, todos necesitan mercados más seguros y los regionales son candidatos. La idea puede parecer cándida, pero la experiencia comparada revela que procesos similares ya han ocurrido en otras regiones del planeta. Gestionar la heterogeneidad política es el desafío. Todas las tradiciones políticas en la región han sido partícipes del proceso de integración regional; revitalizarlo no las violenta, las fortalece.

América Latina posee una larga trayectoria de intentos de integración. Desde la creación de la Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) y luego la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), la aplicación del principio de NMF estuvo en el centro del debate. Sin embargo, la tensión entre no discriminación y reciprocidad generó conflictos, ya que países terceros se beneficiaban de liberalizaciones sin hacer concesiones5. El Tratado de Montevideo de 1980 (que crea la Aladi) introdujo mayor flexibilidad, permitiendo acuerdos de complementación económica (ACE) y zonas de libre comercio bilaterales o plurilaterales.

La Aladi alberga una red densa de acuerdos. En el cuadro se resumen los aranceles ad valorem promedio simple para todas las relaciones bilaterales de los países de la Aladi. El análisis del arancel aplicado entre los 13 países miembros revela un elevado grado de liberalización intrarregional. El arancel promedio se sitúa en torno al 2,5%, frente a un NMF medio cercano al 9%, lo que implica que alrededor del 72%-73% de la protección arancelaria multilateral ha sido desmantelada en la región (ver cuadro). Si se pondera por flujos comerciales, aproximadamente el 85% del comercio intrarregional ya circula libre de aranceles (Villano y Vaillant, 2026). Sin embargo, persisten asimetrías: mientras el núcleo sudamericano (Mercosur, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador) presenta aranceles cercanos a cero en la mayoría de sus relaciones bilaterales, países como Panamá, Cuba y, en menor medida, México mantienen vínculos con menor profundidad de liberalización, operando aún en parte bajo el régimen NMF. Habría que integrar también las zonas de libre comercio con los países de Centroamérica y República Dominicana.

Screenshot 2026-04-20 at 12.17.50AM

Propuesta: una zona de libre comercio latinoamericana vía NMF incondicional

Ante la crisis del multilateralismo y la oportunidad de fortalecer la posición regional, se propone un método simple, basado en la convicción política más que en negociaciones complejas, aprovechando el acervo de décadas de acuerdos. A continuación se explica en qué consiste la propuesta.

Establecer una zona de libre comercio (ZLC) en América Latina aplicando el criterio de NMF incondicional respecto de los aranceles en las relaciones intrarregionales. Es decir, extender automáticamente las preferencias arancelarias máximas (arancel cero) ya existentes entre varios países a todos los miembros del nuevo acuerdo plurilateral.

Requisitos de ingreso transparentes: El acuerdo estaría abierto a todos los países latinoamericanos que acrediten un número mínimo de ZLC bilaterales preexistentes con los miembros de la Aladi (umbral a definir) y que garanticen transparencia en su política comercial, utilizando la nomenclatura arancelaria común Naladisa.

Régimen de origen en dos etapas: en una primera fase, se mantendrían las reglas de origen bilaterales vigentes, pero se adoptaría una regla de acumulación diagonal flexible 6 . Esto permitiría que un país exportador utilice insumos originarios de otros países de la región y el producto final siga calificando como originario en el país de destino, fomentando cadenas regionales de valor. Idealmente, se avanzaría hacia un sistema de origen único.

. Esto permitiría que un país exportador utilice insumos originarios de otros países de la región y el producto final siga calificando como originario en el país de destino, fomentando cadenas regionales de valor. Idealmente, se avanzaría hacia un sistema de origen único. Una vez en funcionamiento, el acuerdo debería continuar profundizándose, utilizando nuevamente la NMF como guía para armonizar reglas. Una oportunidad concreta sería converger en las reglas de origen con la Unión Europea (UE), dado que todos los países de la región tienen acuerdos con ese bloque: si un bien es considerado originario para la UE, debería serlo automáticamente para todos los miembros del acuerdo latinoamericano. Posteriormente se podrían ir agregando nuevas provisiones de acuerdo a las posibilidades de las oportunidades comerciales, en particular, en el sector servicios.

1 Este artículo resume una contribución para un libro que conmemora los 20 años del Cindes (Centro de Estudos de Integração em Desenvolvimento) a ser publicado próximamente en Brasil, editado por Sandra Rios y Pedro da Motta Veiga. Villano, Sebastián y Vaillant, Marcel 2026. “Una Zona de Libre Comercio en América Latina la oportunidad es ahora”.

2 Ver Krugger, Anne, 2025. “Trump’s Tariff Chaos Could Reverse 80 Years of Economic Progress” (https://www1.project-syndicate.org/commentary/international-community-must-unite-against-american-protectionism-by-anne-o-krueger-2025-04).

3 Ver la entrevista al ex primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, 'World Minus America': Why Singapore's Leader Thinks This Is The Future Of Global Trade, in the 69th Economic Society of Singapore Dinner, July 2025 (https://www.youtube.com/watch?v=8LIfvFgFQ4c).

4 Ver resultados de última reunión de los ministros de comercio el pasado 18 de noviembre de 2025 en Singapur https://www.hinrichfoundation.com/research/article/ftas/rest-of-world-prepares-for-future-of-trade.

5 Ver Magariños, G., Vieira M y Ons, C, 1973: “La cláusula de la nación más favorecida y el principio de reciprocidad en el sistema de la ALAC”, Aladi, Intal.

6 Esta propuesta para el caso de las relaciones entre América latina y la Unión Europea está en el trabajo de Estevadeordal, Cornejo y Talvi (2025). “Hacia un espacio económico integrado en América Latina”. Policy Papers, Instituto Elcano, Madrid (https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/hacia-un-espacio-economico-integrado-ue-america-latina/)