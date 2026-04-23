Reforma del sistema de protección social instala debate sobre una “estatización” de las AFAP

Tras unos nueve meses de deliberaciones y de un proceso de síntesis, el Poder Ejecutivo presentará la semana próxima los resultados del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social para, luego, empezar a tomar y proponer medidas que, en algunos casos, ya anticipan controversias.
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Este ámbito, lanzado en julio del año pasado bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tuvo como ejes temáticos el sistema de cuidados, la protección a la infancia, la protección a los trabajadores y las jubilaciones y pensiones. El gobierno dio participación a todos los partidos políticos —aunque solo intervino Cabildo Abierto—, además de a representantes de diversas organizaciones sociales. Un documento final que se presentará el próximo martes 28 sintetizará los acuerdos logrados y expondrá los matices.
En el gobierno hay conformidad, ya que las reformas que deberían emerger de allí mejorarán el sistema de protección social, en particular de sectores más vulnerables de la población. Desde el punto de vista fiscal, se entiende que el costo de las transformaciones no es significativo y se concentra en mayores transferencias sociales, dijo a Búsqueda una fuente oficial.
Como un avance significativo, el informante destacó que habrá una convalidación del sistema “multipilar” de la seguridad social, incluido el del ahorro individual vigente desde 1996, pero modificando el rol de las administradoras de fondos previsionales (AFAP). La intención del Poder Ejecutivo es acotar la actuación de esas empresas exclusivamente a la gestión de los portafolios de inversión con el dinero de los trabajadores, con lo cual se reducen costos comerciales actuales. Se prevé que las AFAP participen en “licitaciones” mediante las cuales se ofrecerá la gestión de los aportes previsionales efectuados con posterioridad a esta reforma; esto “baja las barreras de entrada” a otros eventuales participantes en el rol de gestores de las inversiones, alegó otra fuente.
La “desvinculación de las AFAP de la administración directa” de los ahorros jubilatorios es uno de los puntos que, desde el PIT-CNT, se considera un “avance” surgido del diálogo.
Un grupo de organizaciones empresariales elabora un comunicado que explicitará acuerdos y discrepancias con las propuestas que el Comité Ejecutivo del Diálogo Social elevará al Poder Ejecutivo. Existe “bastante preocupación” en torno a las medidas que se plantean para el sistema de previsión social y el pilar de las AFAP porque, dicen, pueden dañar la “institucionalidad” del país y afectar las posibilidades de atracción de inversiones desde el exterior, recabó Búsqueda.
Medidas que “dinamitan”
Basada en los trascendidos de prensa sobre el documento final, la asociación que agrupa a las tres AFAP privadas expresó preocupación ayer, miércoles 22. “La propuesta reemplaza ese esquema por un organismo estatal único. Es, por definición, una estatización”, cuestionó.
El director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, declaró a Búsqueda que la “estatización de las cuentas de las AFAP” no es “algo menor, como se piensa en parte del gobierno, porque tiene consecuencias generales muy negativas. Tampoco se puede considerar una conquista, como dijeron los impulsores del Diálogo Social, porque no genera efecto positivo alguno para algún grupo particular” y, por el contrario, con esta reforma “todos pierden”.
“Alguien tiene que poner freno a impulsos ideológicos que, sin ningún fundamento racional ni emocional, dinamitan el futuro del país”, alertó ese economista.