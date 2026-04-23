Maternales ofrecen a padres monitoreo con cámaras como un “diferencial”, pero desde el MEC y el sindicato lo cuestionan

Al menos dos colegios de Montevideo tienen cámaras en sus salas de bebés y de niños de uno y dos años para que los padres puedan ver en sus celulares, a través de una aplicación, qué hacen sus hijos mientras están a cargo de las educadoras.

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Aunque cuenta con el aval de los trabajadores, la transmisión audiovisual despierta críticas por parte del sindicato del sector. Y desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) alertan por los efectos secundarios negativos que reportan investigaciones internacionales.

La posibilidad de ver a sus hijos a distancia “es un diferencial y uno de los motivos por los que llegan” las familias a BBSIM, el maternal de la Scuola Italiana di Montevideo, dijo su directora, Rossana Etcheverry, a Búsqueda . Tu Kinder, un maternal fundado en Pocitos en 2019, destaca en su web que la sala de bebés cuenta con visualización remota.

BBSIM, que está en Carrasco, incursionó en ese servicio hace dos décadas. “Fuimos precursores de este sistema, que tiene como finalidad cubrir la alta vulnerabilidad del bebé y la alta vulnerabilidad del adulto con el bebé”, explicó Etcheverry. “Y a los padres les da la tranquilidad de tener un monitoreo remoto”.

Hace 20 años, los padres veían a sus hijos, sus compañeros y cuidadoras por la pantalla de sus computadoras, y hoy lo hacen a través de una aplicación en sus celulares. Si bien padre y madre son los únicos autorizados a acceder a la transmisión a través de un código, la directora del maternal destacó que “los abuelos aman las cámaras”.

Rossana Etcheverry Rossana Etcheverry, directora de BBSIM. Javier Calvelo / AdhocFotos

Hay una cámara por sala. Más allá de los padres, la directora es la única que accede a las imágenes en vivo, en su caso por su computadora. Etcheverry reconoció que los padres suelen visualizar la transmisión principalmente durante la adaptación de sus hijos al centro, lo que les da “confianza”. Luego, los grupos de “fans” pasan a ser los abuelos, cuyo interés persiste por lo general tras el período de adaptación.

La Scuola Italiana di Montevideo cumple en setiembre 140 años. La transmisión en vivo está tan arraigada en su maternal —fundado hace 28 años— que es parte de su esencia. Este es un sector de la Scuola que “se ha ampliado en base a las cámaras”, dijo la directora. “BBSIM y las cámaras van unidos en el concepto”, agregó, “tanto para padres como para el personal del colegio”.

SIM Réplica de Rómulo y Remo, en la explanada de la Scuola Italiana di Montevideo. Javier Calvelo / AdhocFotos

Al inscribir a sus hijos, los padres deben firmar el consentimiento para habilitar la transmisión, y los docentes dan el suyo al aceptar el cargo, como se explicita en el contrato laboral. El colegio tiene un protocolo para el uso de estas cámaras y su registro, y también para las de videovigilancia ubicadas en pasillos y espacios comunes. Los padres solo acceden a las imágenes en vivo de la sala, sin audio ni posibilidad de rebobinar. Una sola persona del departamento de cómputos del colegio puede acceder al almacenamiento.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) cuestiona el uso de cámaras dentro de las aulas y de los centros educativos en general. Solo acepta su instalación con fines de seguridad en el perímetro del edificio. Sin embargo, el gremio de base de BBSIM y el de la Scuola no han protestado contra la implementación del sistema. Los representantes sindicales no han planteado el asunto en las bipartitas. Las cámaras “les dan tranquilidad a las docentes y al personal que trabaja en BBSIM”, dijo Etcheverry.

Tanto BBSIM como Tu Kinder implementan el método de enseñanza Montessori, un enfoque educativo centrado en el niño que fomenta su autonomía.

Gran hermano

El MEC preside el Consejo Coordinador de Educación de la Primera Infancia. El coordinador del Área de Primera Infancia de la Dirección Nacional de Educación del MEC, Javier Alliaume, advirtió que algunos estudios alertan por posibles perjuicios vinculados a la transmisión en vivo de lo que sucede dentro de centros educativos. De todas maneras, remarcó que la ley no prohíbe esta práctica si cumple con la normativa sobre protección de datos personales y su almacenamiento, y si cuenta con los consentimientos necesarios.

A pesar de que no abunda la producción académica al respecto, Alliaume dijo a Búsqueda que hay algunas investigaciones internacionales que reportan ciertos efectos secundarios que produce saberse filmado y vigilado por cámaras. “Quien se siente vigilado permanentemente, o eventualmente en esta idea de que está viviendo en un Gran Hermano, empieza a condicionar sus acciones. Y ese condicionamiento, según las investigaciones, empieza a inhibir formas positivas de vincularse”, explicó.

La construcción del vínculo en los primeros meses y años de vida y el sostén cotidiano y afectivo se dan sobre todo a través del cuerpo. “Lo corporal positivamente juega mucho”, sintetizó Alliaume, que es formador de maestras, en el Consejo de Formación en Educación, y de educadoras de primera infancia, en el Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. La literatura coincide en que los gestos de disponibilidad y cercanía corporal, cuando son bien intencionados, resultan saludables para el desarrollo del bebé y el niño. Algunos de los estudios a los que alude reportan que al saberse filmadas “se empiezan a producir distanciamientos corporales” entre bebés y educadoras “frente al miedo de que alguien pueda malinterpretar un beso, una caricia, un contacto corporal que a priori uno no tiene por qué pensar que es negativo, sino más bien lo contrario”. Este temor se asocia a que alguien esté mirando, esté grabando, después vea la grabación y malinterprete los movimientos.

Scuola Sala de bebés de la Scuola Italiana di Montevideo. Javier Calvelo / AdhocFotos

Investigaciones realizadas en Israel, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos dan cuenta de que por este temor se producen ciertos cambios. Por ejemplo, algunos estudios refieren a la forma en que las educadoras higienizan a bebés y niños cuando saben que están siendo filmadas. Y esos cambios, remarcó el jerarca, no son positivos. También se reporta que cuando los padres les reprochan conductas que vieron a distancia, gracias a las cámaras, hay impactos similares en la forma en que los niños actúan y viven en instituciones educativas frente a esta vigilancia.

Alliaume entiende el miedo de padres y directivos de centros educativos ante eventuales abusos y maltratos, pero considera que existen otras herramientas que permiten evitar el uso de métodos como la transmisión remota de video, al que considera “invasivo”. Menciona, por ejemplo, las aulas de puertas abiertas y el trabajo en duplas —que habilita el control de pares— y con equipos multidisciplinarios. “¿No deberíamos explotar eso, que además nos reporta otro montón de beneficios, en vez de ir por la lógica de la filmación e introyectar el panóptico, como nos diría Michel Foucault?”, se preguntó.

Abrir las puertas de las instituciones y las salas a los padres también “disuade fantasmas y miedos”. Con la filmación, alertó, “se convalida el miedo y se refuerza la idea de la sospecha”.

Resistencia gremial

La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), que integra la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, ha avanzado en la elaboración de guías sobre videovigilancia y en la resolución de casos concretos.

En su resolución 58 del año 2021 establece de qué manera debe tratarse la información obtenida de cámaras de videovigilancia según el ámbito en que se haga el registro. “Se podrán utilizar cámaras en instituciones educativas primarias y secundarias siempre que sean subsidiarias” de los sistemas de control, “y solo cuando no existan otros medios menos lesivos de la intimidad de las personas, dando cumplimiento además a las restantes condiciones establecidas en la presente resolución”, estableció la unidad.

Por su parte, el sindicato de enseñanza privada advierte que la Ley de Protección de Datos Personales (18.331), del año 2008, estipuló que la regularización de las cámaras en el ámbito laboral es obligatoria. Sin embargo, centros públicos y privados han evadido esta obligación, lo que ha motivado denuncias de gremios de base ante Sintep.

La secretaria de Asuntos Laborales de Sintep, Claudia Lártiga, dijo a Búsqueda que el sindicato no permite el uso de cámaras dentro de las aulas ni aquellas que apunten hacia salones o salas de profesores, sino solo las perimetrales. En los últimos años, el sindicato convocó a reuniones bipartitas por falta de registro de sistemas ante la URCDP o por la colocación de cámaras dentro de los centros educativos. Los reclamos se han planteado por trabajadores agremiados de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), institutos, clubes de niños y colegios. Por lo general, las instituciones las retiran, pero cuando no lo hacen solicitan una tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la mayoría de los casos, se ha resuelto su retiro, dijo Lártiga.

Un artículo titulado Cámaras de videovigilancia en el ámbito educativo publicado en la página del sindicato en 2018 recuerda que el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia expresa que “todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida” y a que “no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona”. El gremio planteó entonces la necesidad de “dar un profundo debate ético sobre la videovigilancia y pensar si de verdad existen garantías reales de que el tratamiento de los datos recabados por las cámaras respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes” para los que trabajan los educadores.

El texto también alerta que “en tiempos” en que se pretende “desprofesionalizar” la tarea docente, “atentando contra la libertad de cátedra”, es necesaria “la reflexión acerca de los sistemas que amparados en la creciente demanda de seguridad no son más que mero control” del trabajo y “un modo abusivo del poder de las patronales”. El planteo sindical sigue vigente.