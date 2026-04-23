Organismos públicos continúan contratando publicidad y suscripciones a empresas embargadas identificadas como “diario La República”

Pese a que está fuera de circulación, el Estado uruguayo continúa pagando avisos, suscripciones y espacios publicitarios a una serie de empresas que son identificadas por los propios organismos como “diario La República”. También obtienen fondos del Estado empresas derivadas de ese medio, que en 2019 decidió presentarse a concurso voluntario por insolvencia.

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En agosto de 2021, la empresa Reg S.A., razón social de La República, cerró definitivamente y algunos de sus trabajadores fueron contratados por un nuevo emprendimiento, R-Multimedio S.A.S., con el exgerente digital de la anterior empresa, Juan Carlos Blanco Sommaruga, como administrador. El nombre del proyecto periodístico pasó a ser Diario La R, y la dirección, Cerrito 673. Se trata de un portal web que ofrece su contenido de forma gratuita, además de una versión en formato “diario” en pdf, también sin costo. Tras sufrir un hackeo en su cuenta de Facebook, la nueva fanpage tiene 71 seguidores, mientras que su cuenta de X tiene 124.000 y la de Instagram 17.800.

En junio de 2022, la firma recibió su primera acción de embargo por un juicio ejecutivo tributario impulsado por el Banco de Previsión Social, por $ 3,5 millones. Sería el primero de muchos que se iniciaron contra el medio, y no solo el BPS, sino también el Banco República (BROU) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de otros vinculados a demandas laborales. El medio luce en su portada banners publicitarios del BROU.

Mientras R-Multimedio S.A.S. solo obtuvo cuatro contratos adjudicados por organismos públicos entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, por publicidades o pedidos de impresión de ejemplares, paralelamente, tres empresas vinculadas a La República —Walfur S.A., Diario 5 Dedos S.A.S. y Grupo Sol del Plata S.A.S.— vendieron suscripciones, publicidad, suplementos y otros avisos por más de $ 4,7 millones al Estado.

Las contrataciones de avisos que realizó la Cámara de Senadores a medios de prensa entre 2021 y 2025 sirven para ilustrar la situación. En 2021 las publicidades oficiales contratadas por el Senado fueron adjudicadas a El País, Dolsur S.A. (El Observador) y Walfur S.A. En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda , la Cámara identifica a esta última empresa como “La República”; recibió en 2021 tres pagos por avisos fúnebres por un total de $ 13.872. El año siguiente el dinero recibido por avisos fúnebres fue de $ 23.120, mientras que en 2023 recibió $ 4.624 por un aviso.

Ese año, además de El País y Dolsur S.A., comienza a aparecer en la lista de medios que reciben pauta oficial Diario 5 Dedos S.A.S., que en 2023 sumó publicidades por $ 37.043. En 2024 Diario 5 Dedos S.A.S. recibió por publicidades $ 18.496, pero luego deja de aparecer. Ese mismo año se incorpora entre las empresas beneficiarias el Grupo Sol del Plata S.A.S., que es contratado por $ 56.324 en 2024 y por $ 109.948 en 2025.

El informe del Senado indica, nuevamente, que los avisos asignados a esta última empresa (Grupo Sol del Plata) se publican en el “diario La República”.

Una empresa embargada y a la vez contratada por el Estado

El 31 de agosto de 2021, más de dos años después de que Reg S.A. pasara a concurso voluntario, el juez Alejandro González declaró desierto el llamado. En una nota publicada días después por Montevideo Portal, el magistrado dijo que el multimedio tenía deudas y su único activo era la marca, porque no quedaban otros bienes a nombre de las sociedades anónimas que lo componían.

Pero en ese procedimiento judicial, según reportó Montevideo Portal, un periodista se presentó al concurso de acreedores aduciendo que La República le debía dinero, y denunció en un escrito que el diario utilizó a las empresas Walfur S.A. y Pintelco S.A. para contratar con el Estado, “en flagrante perjuicio a los acreedores de la masa”.

Pese al concurso desierto de Reg S.A., Walfur S.A. siguió operando y recibiendo dinero del Estado. El representante inscripto por esa empresa ante la Dirección Nacional de Registros era ya, desde 2018, Néstor Molina Díaz, quien venía ejerciendo como director de La República. En agosto de 2019, junto con otros jerarcas del diario, se reunió con el entonces presidente Tabaré Vázquez, en un encuentro destacado por el portal de Presidencia.

Entre 2022 y 2024, Walfur S.A. —cuya dirección declarada también era Cerrito 673— fue objeto de compras y contrataciones públicas, principalmente de avisos publicitarios, por $ 1,8 millones, muchas de las cuales aparecen en documentos oficiales como compras a “La República”. Las contrataciones no se detuvieron el 26 de setiembre de 2022, cuando la empresa y su representante, Molina Díaz, fueron demandados por el Banco República por una deuda de US$ 28.600. Incluso después de que la Justicia trabara un embargo genérico contra la firma y su representante, el 12 de junio de 2023, Walfur S.A. recibió dos contratos del Ministerio de Ambiente.

El 7 de julio de 2024, según consta en el expediente judicial, se pidió el embargo de las cuentas bancarias de Molina en ScotiaBank y BROU, mientras que en setiembre del año pasado, la firma volvió a recibir un juicio ejecutivo por embargo, esta vez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por 10 unidades reajustables (actualmente unos $ 19.000). Este monto, explicaron fuentes del ministerio, equivale a lo que suele imponerse por una multa de la Dirección Nacional de Trabajo o de la Inspección Nacional de Trabajo.

Hoy la empresa sigue apareciendo “activa” en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), aunque, según información de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, tiene una calificación de “5” en su deuda, lo que es considerada como “irrecuperable”.

En una columna publicada en el propio Diario La R en 2024, Blanco Sommaruga asegura que Walfur S.A. en realidad es propiedad de Alberto Sorondo (en efecto, fue su primer presidente), y era utilizada por este y por Yuri Buntich, primer administrador de R-Multimedio S.A.S., en una suerte de operativa financiera para movilizar dinero hacia Argentina con facturas de publicidad adulteradas.

Un diario local de Maldonado con publicidad de la Intendencia de Montevideo

Para el 1 de setiembre de 2020 ya estaba fundada la empresa Diario 5 Dedos S.A.S., con Jeanette Perdomo como administradora y Molina Díaz como socio administrador. Perdomo ocupó el cargo de directora de un diario local de Maldonado llamado con ese nombre, 5 Dedos, que fue anunciado en la cuenta de Facebook del Diario La R. En paralelo, otra firma con un nombre muy similar, 5 Dedos S.A.S., asocia a Molina Díaz con Blanco Sommaruga, aunque esta última no está registrada en el RUPE.

Blanco Sommaruga aseguró a Búsqueda que nunca tuvo relación con la empresa Diario 5 Dedos S.A.S., aunque su nombre figura en un embargo trabado a esta firma en diciembre de 2025 por $ 697.129, en el marco de un juicio laboral impulsado por el periodista Federico Cerdeña.

A partir de agosto de 2022, la historia del Diario 5 Dedos S.A.S. empieza a parecerse a la de Walfur S.A., y comienzan a sucederse pedidos de embargo tras demandas laborales. El 23 de agosto de ese año, la Justicia dispone el primer embargo por $ 142.496.

No obstante, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, la empresa es destinataria de un total de 49 adjudicaciones del Estado, por un total de $ 1,4 millones. De los contratos por publicidad y suscripciones surge que el diario 5 Dedos no actuó solo como un periódico local, al menos para los organismos estatales: por ejemplo, el 17 de mayo de 2024, la Comisión Administrativa del Parlamento seleccionó a esta empresa, junto con El País, para la “publicación en 2 diarios de circulación nacional y diario oficial de 3 llamados a concurso según resoluciones” y le pagó $ 19.590. La Intendencia de Montevideo contrató a Diario 5 Dedos S.A.S. varias veces y la Junta Departamental capitalina la contrató el 12 de enero de 2024 para la “publicación anual de avisos fúnebres en el diario La República”. Pese a que el RUPE no informa de más ventas desde ese año, esta firma también continúa apareciendo “activa”.

Una empresa con un “quincenario” propio y relaciones con R Multimedio

El 12 de abril de 2024 se constituye la firma Grupo Sol del Plata S.A.S., que tiene como administradora a Virginia Paola Granatis, cuyo nombre coincide con la autoría de varias notas firmadas en el Diario La R. Esta empresa, según aseguró Blanco Sommaruga a Búsqueda, tiene un acuerdo para conseguir contratos publicitarios al Diario La R, con quien además tiene un intercambio de contenidos. Actualmente no tiene ningún embargo, según los archivos de la Dirección General de Registros.

Grupo Sol del Plata S.A.S. publica en línea un quincenario llamado El Explorador y tiene varios periodistas en común con el Diario La R. No es un medio masivo: tiene 21 seguidores en Facebook, 99 en X y 264 en Instagram. Pese a esto, la firma obtuvo 27 adjudicaciones por $ 1,4 millones entre el 25 de julio de 2024 y el 6 de abril de 2026. La última corresponde a una “suscripción” por $ 13.140, contratada por la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, a pesar de que los contenidos de El Explorador son gratuitos.

El ítem de esa y otras adjudicaciones públicas nuevamente identifican al Grupo Sol del Plata como “La República” o “ex-República”, como figura en la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública al Banco Central del Uruguay a la que accedió Búsqueda. Ambas empresas tienen vínculos que parecen ir más allá de un acuerdo con un staff de periodistas en común. El bot (asistente automático) que está en la página de El Explorador se identifica como Diario la R, mientras que el teléfono que aparece en la página de este último medio es el de un apartamento en Buceo que figura como domicilio de Granatis en los documentos de la empresa proporcionados por la Dirección General de Registros. Blanco Sommaruga admitió a Búsqueda que vive en esa propiedad.