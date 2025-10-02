Tiempo inestable

Los Estados Unidos tienen un presidente proteiforme, que no pasa día sin sorprendernos y darnos pie a que lo sigamos con cuidado para no chocarnos en el camino con él, como le pasó a la difunta reina Elizabeth II, a la que, en una visita de Estado, se le puso adelante en la salida de un palacio y la pobre anciana tuvo que esquivarlo para no tropezar con su voluminosa humanidad.

Uno de los más sufridos interlocutores que tiene Trump casi diariamente es Jeff Ironballs, su sicólogo personal, con quien suele, no digamos discutir (porque Trump no discute con nadie) sino conversar, intercambiar comentarios (y no ideas, porque las de él no las intercambia con nadie).

Un contacto que tenemos en la Casa Blanca (lo cuento en secreto, no vayan a decir nada) es Tito Elcafe Tero, un mozo uruguayo que le sirve café al presidente, quien nos pasó una grabación de una de sus charlas con Ironballs, registrada con su celular, que dejó grabando una vez que le llevó café y después volvió a buscarlo aludiendo que se lo había olvidado. Aclaro que el Tito no corre riesgo de deportación por su calidad de inmigrante porque tiene todas las tarjetas (la verde y todas las otras), es ciudadano legal estadounidense, votó por Trump, no solo esta vez, sino también la anterior, y además fue uno de los invasores del Congreso cuando Trump mandó a la turba a romper todo. Era el que llevaba una piel de oso como manta por los hombros y un sombrero con unas guampas de toro, cosa que su esposa nunca le perdonó porque jura haberle sido fiel desde siempre. En fija que se acuerdan de esa imagen, que dio la vuelta al mundo.

La grabación arranca cuando el sicólogo le recuerda a Trump que él había prometido que, si ganaba las elecciones, en tres días terminaba con las guerras de Ucrania y Gaza porque él tenía unos planes de paz que nadie podía rechazar. Pero después fue variando los temas muy a la usanza del encumbrado interlocutor, que es un experto en saltos ornamentales ideológicos y políticos.

—Oye, Jeff —le dice Trump—, mis planes pueden haberse retrasado un poco, pero ves que todo marcha sobre ruedas, las guerras están por terminar, y gracias a mis propuestas que nadie puede rechazar, como lo demuestra…

—Oye, Donald —le dice el terapeuta (que es el único que le lleva la contra en algunos temas, porque otra que podría llevarle la contra es Melania, pero esta hace años que duerme en el piso de abajo)—, tú te crees que todo lo que haces funciona, y habrás visto que Putin sigue bombardeando Ucrania, la guerra en Gaza…

—Para esta ya tenemos un plan de paz, que lo aceptó hasta el Bibi Netanyahu, falta que Hamás lo acepte y eso va a ser…

—No te ilusiones, Donald —replicó Jeff—. A Putin lo sacaste del fondo de una cueva, le pusiste un caminero rojo y lo recibiste como un rey en Alaska, y él después te hizo pito catalán y se fue a tomar whisky con Xi Jinping y el gordito Kim, y se sigue riendo de tus planes que…

—Sí, flor de vivo el chino, pero ya lo castigué con el 50% de arancel para todas las porquerías que exporta a los Estados Unidos y…

—¿Y sirvió para algo? —inquirió Jeff.

—No, no sirvió para nada con ese chino bandido, pero a los europeos les corrió un frío por la espalda y, como estos burros no ayudan nada, desde octubre les encajé el 100% de arancel para los medicamentos, ¡tomá! La semana que viene vas a comprar una aspirina francesa en Los Ángeles y en vez de un dólar te va a costar dos dólares, ¿sabés lo que les va a doler a los europeos que todas sus remedios cuesten el doble acá? ¡Se van a desesperar!

—Los que van a insultar en todos los idiomas son los consumidores americanos, que ya no van a poder tener ni dolores de cabeza —dijo Jeff, pero Trump ya tenía la respuesta lista.

—Escuchame —le dijo a Jeff—, todos los fabricantes de remedios van a invertir miles de millones de dólares en plantas industriales, y dentro de 20 años los precios de los medicamentos van a bajar y además serán todos “made in USA”, que es lo importante, y ya me tenés medio lleno con tu actitud contraria a todo lo que a mí se me ocurre para salvar al mundo de los comunistas como Petro y Pedro Sánchez, y a Maduro lo vamos a limpiar, vamos a destruir todas las bases de narcotraficantes en América y en el mundo, expulsaremos de los Estados Unidos a cualquiera que no sea americano del norte, y en Afganistán vamos a instalar un resort tipo Miami, ¿viste? Y los talibanes van a ser los mozos de los hoteles cinco estrellas, y a las afganas, que son lindísimas, las vamos a desvestir de las porquerías esas que les ponen encima y las vamos a contratar como bailarinas de strip tease en los bares nocturnos de Kabul, verás el éxito que va a tener, Putin va a ir a veranear ahí con Xi Jinping, que se va hacer amigo, pero las lanchas torpederas esas que tenemos en el Caribe, cuando despachen a Maduro, van a ir por Fidel Castro, ese dictador comunista sangriento que hace como 80 años que manda en Cuba…

—Pero…

—Pero nada, y a los narcos esos que atacaron a la fiscal Ferrero en Uruguay también los vamos a limpiar, y ese apellido Ferrero, ¿de qué origen es? ¿Es español? Bueno, entonces le ponemos un arancel de 50% a los jamones ibéricos que importan en Uruguay, para que aprendan a defender a su fiscal, y a los comunistas españoles que le mandan los chorizos colorados y el aceite de oliva… y… Jeff, ¿adónde vas?

Jeff Ironballs ya se alejaba en silencio cuando se escuchó la voz de Trump en la grabación, que decía “bueno, volvé mañana y seguimos charlando, tengo algunas otras novedades que te van a sorprender…”.