Estados Unidos e Irán firman un acuerdo de 14 puntos para poner fin a la guerra

El acuerdo ya estaría firmado de forma digital, según lo informa el medio Axios y aunque los textos que publican Irán y Estados Unidos son un poco diferentes.

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Con la firma, el estrecho de Ormuz será reabierto “al instante” y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado “de inmediato”, indicó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador.

El acuerdo fue suscrito por el mandatario Donald Trump este miércoles durante una cena con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. “Lo acabo de firmar”, dijo Trump a los periodistas a su salida del palacio. Poco después un funcionario de la Casa Blanca publicó un video en el que se le ve rubricar el acuerdo al lado de Macron, al tiempo que levanta el pulgar y sonríe.

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Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m

El texto fue firmado también por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores de ese país, Esmaïl Baghaï.

14 puntos

El acuerdo está compuesto por 14 puntos que incluyen la terminación de operaciones militares entre los actores y también en Líbano, un punto de contingencia con Israel.

Ambas partes se comprometen a lograr un acuerdo final en 60 días. Washington terminará con el bloqueo naval en 30 días e Irán abrirá el estrecho de Ormuz por 60 días, mientras se logra un acuerdo final y se define con Omán la administración del estrecho en el futuro.

Estados Unidos desarrollará un plan con socios en la región para la reconstrucción de Irán, equivalente a 300 mil millones de dólares. Además, levantará todas las sanciones a Teherán incluyendo a su petróleo y el acceso a mercados internacionales si se cumple lo pactado, mientras que Irán se compromete a no desarrollar, ni procurar armas nucleares.

Para que esto se cumpla se creará un mecanismo de monitoreo que sirva también para lograr un acuerdo final que sería aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que este memorando de entendimiento se firmará en Suiza este viernes por el vicepresidente JD Vance.

Embed - Los puntos principales del memorando de entendimiento firmado por EE. UU. e Irán • FRANCE 24

Reacciones

El secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de “gran victoria” para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés. También instó al gobierno libanés a poner fin a las negociaciones directas con Israel emprendidas desde abril bajo los auspicios de Washington. El presidente libanés, Joseph Aoun, había asegurado anteriormente que este proceso es "independiente" del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En una declaración conjunta, los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) celebraron el acuerdo como "una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas".

China, por su parte, consideró “esencial” que “todas las partes” apliquen escrupulosamente este acuerdo y eviten las “injerencias” externas, durante una conversación telefónica entre su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y su homólogo iraní, Abás Araqchi, según Pekín.

El jefe de la diplomacia china, cuyo país depende en gran medida de las importaciones de petróleo del Golfo, insistió en la necesidad de que la navegación en el estrecho de Ormuz sea “gestionada adecuadamente, respondiendo con prudencia a las profundas preocupaciones de la comunidad internacional”.

Con Cristóbal Vásquez, nuestro corresponsal en Washington, y AFP

FUENTE:RFI