Alexis Guynot de Boismenu: "Tenemos un deber de festejar la vida"

Desde 2023 es presidente de la Asociación Uruguaya de Polo. La selección jugó la Coronation Cup en Inglaterra y obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué factores influyeron en el ascenso del polo nacional? Varios factores, pero el gran quiebre fue que los caballos pudieran entrar nuevamente en régimen de misión temporaria. En los años 90, los extranjeros que jugaban acá venían con sus caballos, luego eso se cortó, entonces tenían que hacer trámites de exportación de caballos, y obviamente eso generaba un costo enorme. Entonces se trabajó para abrir la frontera en régimen de admisión temporaria y ahora los caballos vienen a competir a Uruguay, están un máximo de 90 días y regresan a Argentina. Es como si vinieras con tu perro, tu mascota. En la asociación venimos trabajando desde hace ya muchos años para hacer el polo más profesional y pegar un salto. Además, gracias a la gestión de (David) Pelón Stirling nos invitaron a jugar la Coronation Cup y obtuvimos ese tercer puesto en el Mundial, cuando nunca antes habíamos clasificado a las finales. La selección se preparó mucho y ahora se ven los resultados, estamos en los mejores años del polo de Uruguay.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Y ahora el mejor polo del mundo en Punta del Este… Sí, los mejores jinetes y los mejores caballos del mundo; eso te levanta el nivel de juego, atrae a los patrones, que son los que ponen plata para jugar y tienen sus estructuras y son los que invierten. En Maldonado hay 14 canchas y se están construyendo varias. Como consecuencia, (Adolfo) Cambiaso y (Eduardo) Costantini están juntos en un emprendimiento de polo. El polo es noticia y nos posiciona en el mundo.

¿Cómo divide su vida entre la abogacía y el polo? La actividad gremial del polo me lleva muchísimo tiempo porque todo es muy a pulmón. Pero en el estudio tengo un equipo espectacular, me bancan muchísimo. Trabajo a distancia y voy varias veces a Montevideo.

¿Cuál es la rutina en el campo de su familia en Río Negro? Mucho asado, charla, familia y polo. En las vacaciones jugamos polo en el club de Río Negro. Mi abuelo, mi padre, mi tío y mis hermanos siempre jugaron, algunos profesionalmente. Yo me metí un poco tarde porque navegaba.

Llegó a correr en mundiales de optimist, ¿por qué dejó? Empecé con optimist y corrí dos mundiales. Estuve en el top 10 del mundo, en el octavo puesto, y Nacho (Ignacio) Gercar en el 7. Después corrí en snipe un par de mundiales hasta que me saturó porque me lo tomé tan en serio que ya no podía seguir con los entrenamientos. Iba a correr a Francia y había calma, entonces tenía que adelgazar, después iba a Japón y había viento, entonces tenía que engordar. Los viernes cuando salía del colegio iba a Buenos Aires, navegaba y volvía el domingo. Fue muy sacrificado, no podía salir de noche, me perdía los bailes, pero también fue espectacular porque conocí el mundo.

Tiene cinco hijos, Violeta, Mía, Justina, Juan Justo y Alexis, ¿prefiere que se dediquen al polo o a la náutica? Que hagan lo que les guste. Ninguna de las chicas juega polo pero Justi, la mayor, oficia de secretaria de la asociación. Y Juan Justo, el de 14, arrancó a jugar pero es fanático del rugby. Después a Alexis, el de 10, le gusta muchísimo el fútbol y el polo. Quiero que adopten un deporte y que lo practiquen sin pensar en ser el número uno. Cero estrés.

¿Cómo conoció a su esposa, Gochi Páez? En una Semana Santa en Young, la vi en la fiesta del polo en el Río Negro Polo Club y me flechó. Nos casamos por civil en 2001, antes (de la caída) de las Torres (Gemelas), y por religioso después de las torres. Pensábamos que se terminaba el mundo y había que apurarse.

¿Cómo se lleva con su padre, Carlitos Paéz? Más que un suegro, es un amigo. Y a medida que fue pasando el tiempo lo reafirmo más.

¿Qué es La Gocharda? Nuestra chacra, que armamos en pandemia con Gochi y los chicos. Nuestro sueño era tener un lugar propio cerca de Montevideo, pero los chicos no querían porque pensaban que no iban a volver a Young, que es su lugar, su segunda casa. Ahora estamos pensando en irnos a vivir ahí y los chicos están felices porque tenemos caballos y podemos practicar.

En Punta del Este, los espectadores del polo se visten informalmente, ¿y en el Guards Polo Club, en Windsor, por la Coronation Cup? Fui a la Coronation y al Mundial. Fue impresionante, lástima que no estuvo la reina Isabel y que Pelón Stirling no pudo jugar. Allá hay un protocolo totalmente distinto, fuimos de smoking. Me pareció muy divertido porque nunca me había puesto un smoking, lo tuve que alquilar.

El año pasado el embajador de Francia Jean Paul Seytre lo condecoró con la insignia de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola, ¿qué sintió? Creo que fue más un reconocimiento a mi familia que a mí. El embajador tuvo el gesto de reconocer a mi familia por lo que hizo por la raza francesa charolais. Mi abuelo comenzó a criarla en Uruguay, esa raza era su pasión y, la verdad, es espectacular como raza carnicera.

¿Festeja su cumpleaños? Sí, me encanta festejar, aunque no me gusta la organización, me estresa un poco. Pero a Gochi le encanta. Me encanta festejar la vida, me parece superimportante, y más con las cosas que pasan, enfermedades, situaciones familiares jodidas. Creo que tenemos un deber de festejar la vida.