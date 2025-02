Antonio Ripoll: “Si fuese pariente de Valeria Ripoll, también debería ser pariente de Fidel Castro y Shakira”

Por una palabra de cinco letras: memes. El carpincho es el bicho silvestre más “memeizado” de todo el mundo. Mucho ayudó la salida de TikTok, que crea memes nuevos sin esfuerzo prácticamente. Acá en Uruguay tenemos la suerte de tener el carpincho en nuestra fauna autóctona. Lo tenemos hasta en nuestra moneda de dos pesos. Es una especie protegida que no se puede cazar, y hay criaderos porque hay intriga por los carpinchos. Tenemos dos instituciones habilitadas para la reproducción de carpinchos para la tenencia regulada. Sin embargo, la gente debe tener en cuenta que no es ni un perrito ni un gatito ni un pajarito. La domesticación de un animal es un proceso que toma mucho tiempo. Y el carpincho es un bicho salvaje. Hay que respetarlos y entenderlos muy muy bien. Un carpincho equivale a 120 ratas en peso, así que imaginate la fuerza que tienen.

Soy omnívoro. Estoy a favor del vegetarianismo y de bajar mi consumo de carne una vez que esté seguro de que eso no comprometerá mi salud ni mi economía; pero creo que utilizarlo como una regla absoluta para determinar cómo es toda una persona, basándose en juicios personales, ya es cuestionable. Somos primates, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, los orangutanes. El chimpancé es un animal que practica hasta el canibalismo. Nuestra especie es naturalmente omnívora. Creo que no está bien forzar nada ni prejuzgar a la gente. Podés ser vegetariano, pero no podés esperar que todo el mundo lo sea. No se puede inculcar el cambio de una manera discriminativa.

Mientras no esté listo y no tenga las cosas que se necesitan, me voy a abstener de tener mascotas. En estos tiempos mi prioridad es trabajar y alcanzar mis metas personales y profesionales públicas. Quiero viajar, filmar más. Alguien que quiere viajar mucho difícilmente puede tener una mascota.

Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?

El aguará guazú es mi animal espiritual. Tiene un montonazo de cosas con las cuales me siento más identificado que con cualquier animal. Es bastante solitario, pero no del todo. Es un bicho pacífico, nomádico. No es exigente, le gusta comer de todo un poco, no le gustan los problemas, prefiere evitarlos. Y además es flacucho y larguirucho, como yo.

Durante el rodaje de Bichero­, el documental de National Geographic­, superaste tu miedo al agua. Desde entonces, ¿te tirás al agua más seguido?

He tenido un vínculo complicado con el agua porque se genera una respuesta involuntaria cuando me entra agua salada o con cloro en los ojos, que se me cierran y no se me abren. Como soy muy audiovisual, el perder la noción de lo que veo me asusta. Además, por mi complexión no tengo mucha resistencia y el miedo a hundirme es muy fuerte. Sin embargo, con una máscara puesta, pudiendo ver qué hay abajo, se me relaja la respiración y hasta me cuesta hundirme, me transformo en un globo con extremidades. Ahora, cada vez que tengo la oportunidad, me voy a hacer snorkeling.

En la época electoral te confundían con el hijo de Valeria Ripoll.

Lo siguen haciendo. Mi apellido viene por parte de padre, no de madre. Siguiendo esa lógica, si fuese pariente de Valeria Ripoll, también debería ser pariente de Fidel Castro, porque ese es mi segundo apellido, o uno de los familiares de Shakira.

¿Qué música escuchás?

Durante mi infancia escuchaba un montón de rap norteamericano. Después empecé a experimentar un poco más de pop hits, música uruguaya tradicional, bandas de rock uruguayas, británicas, australianas: los Beatles, Linkin Park, AC/DC, música electrónica como Marshmello, Avicii, Deadmau5. Últimamente mis géneros favoritos son el rock, la música tradicional uruguaya y el rap.

¿Sos de tener muchos amigos, o pocos pero buenos?

Una cosa es el círculo íntimo y otra los vínculos que se generan dentro de tu campo de trabajo, dentro de tus pasiones. Yo no sé qué sería de mí de no ser por ese grupito que me hice en el Harwood School, cuando por primera vez en mi vida pude sentirme como uno más de la clase.

¿Salís a bailar?

El año pasado me atreví por primera vez a ir a un boliche. Por supuesto, con mis amigos más cercanos. Las aglomeraciones excesivas no las he disfrutado mucho que digamos. Durante el cumpleaños de uno de mis amigos del alma, me dijeron: vamos al boliche, ¿te copa? Y pensé: ¿voy a mantenerme con esta desconfianza de tiempos pasados, o voy a animarme a experimentar un poco más? Fui, ¡y la pasé bomba! Fue la primera pero no será la última vez que vaya a un boliche.

¿Tenés pareja?

De momento no estoy en ninguna relación amorosa. No me cierro tampoco, pero todo a su debido tiempo. Me encantaría encontrar una media naranja en la cual me pueda apoyar en las buenas y en las malas, compartir experiencias. Tal vez bichear juntos, en el caso de que compartamos la misma pasión, que, si bien es algo que admito que me podría flechar un poco, no es una característica obligatoria. Básicamente, en cuanto a la personalidad, lo que me copa es alguien curioso, respetuoso, de mente abierta y que quiera conocer a Antonio Ripoll Castro, no al Bichero.