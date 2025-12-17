¡Hola !

Así es el festival de moda de India que fusiona herencia cultural y estética global

La segunda edición de Heritage Door tuvo lugar el 14 de diciembre en la ciudad de Jaipur, al norte del país, y el lugar elegido fue Jantar Mantar, un observatorio astronómico que es patrimonio de la humanidad

La idea del festival Heritage Door es presentar colecciones que evoquen la artesanía y tradición de la India reinterpretadas con estética global.

La idea del festival Heritage Door es presentar colecciones que evoquen la artesanía y tradición de la India reinterpretadas con estética global.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Heritage Door es, más que un fashion­ show, un festival que celebra el patrimonio artístico y la moda inspirada en la herencia cultural india.

Su segunda edición tuvo lugar el 14 de diciembre en la ciudad de Jaipur, al norte del país, y el lugar elegido fue Jantar Mantar, un observatorio astronómico que es patrimonio de la humanidad.

Moda India
El escenario elegido para la segunda edición de Heritage Door fue el observatorio astronómico Jantar Mantar.

El escenario elegido para la segunda edición de Heritage Door fue el observatorio astronómico Jantar Mantar.

La idea de este festival es presentar colecciones de diferentes estilos que evocan la artesanía y tradiciones de la India, reinterpretadas con estéticas globales y modernas dentro de escenarios históricos, con una puesta en escena pensada para resaltar, además de la riqueza del patrimonio local, la creatividad de los diseñadores indios.

Moda India
Una de las propuestas destacadas fue la de Lotus Vicuna, en la que predominaron los colores vibrantes y los bordados artesanales.

Una de las propuestas destacadas fue la de Lotus Vicuna, en la que predominaron los colores vibrantes y los bordados artesanales.

Una de las propuestas destacadas fue la de Lotus Vicuna, una colección que combinó el estilo indio con el urbano y cosmopolita. El común denominador de sus piezas fueron las flores, las paletas de colores fuertes y las formas fluidas, mientras que en todas las colecciones predominaron los bordados artesanales y estampados inspirados en motivos tradicionales.

