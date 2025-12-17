Vivir el verano al ritmo de Garzón

Garzón nunca funcionó como un destino de paso. Quienes se acercan hasta este rincón del departamento de Maldonado lo hacen buscando algo más que una actividad puntual: quizá una forma particular de pasar el tiempo, una escala distinta o un paisaje donde el arte, la mesa y la conversación se cruzan sin apuro. Con esa premisa como punto de partida nace Latitud Garzón , una iniciativa colectiva que articula galerías, espacios culturales, comercios y proyectos gastronómicos del pueblo con el objetivo de sostener el flujo de visitantes durante toda la temporada estival.

Latitud Garzón se proyecta como una plataforma cultural de temporada . El arte funciona como motor, pero no como único protagonista: exposiciones, aperturas, intervenciones, cenas y encuentros se piensan en diálogo con el territorio, la gastronomía, la naturaleza y la vida de la comunidad. El pueblo entero se convierte en un escenario expandido donde las calles, los talleres, las casas, las plantas, los restaurantes y los espacios abiertos forman parte de una misma experiencia, pensada para ser recorrida sin mapa ni apuro, entre una visita a Café Carmen, una muestra en una galería o una charla improvisada al caer la tarde.

La iniciativa surge en un contexto concreto. Tras el cierre del ciclo de la organización artística Campo, que durante años fue un fuerte imán cultural para Garzón y concentraba el mayor influjo de visitantes del año durante los últimos días de diciembre, los actores locales decidieron organizarse para dar continuidad al pulso creativo del pueblo. “La idea fue hacer una agenda común para que cuando la gente venga a Garzón haya más de una cosa para hacer y pueda disfrutar un rango más amplio de actividades. Antes pasaba mucho que alguien venía por algo puntual y no encontraba nada más después de haber hecho un viaje largo”, explica Iván Martínez, quien en 2020 abrió el proyecto La Galerilla en el pueblo. La respuesta fue una alianza basada en comunicación, sinergia y coordinación entre quienes ya estaban produciendo contenido cultural, artístico y gastronómico en el lugar.

Latitud Garzón reúne así a galerías como La Galerilla, Galería Pueblo Garzón, Black Gallery, Piero Atchugarry Gallery o Estudio Garzón; a espacios de arquitectura, museos y proyectos artísticos como el Museo Marie Ducat, Estudio Eva Claessens y La Tertulia; y a una escena gastronómica que va desde propuestas de comida al paso hasta experiencias itinerantes como Mesa Garzón, que activa distintas locaciones del pueblo, entre ellas, la antigua estación de tren, Automóviles Garzón y otros espacios que amplían el recorrido y refuerzan la noción de pueblo como escenario compartido. La idea es complementarse, compartir públicos y ampliar el tiempo de permanencia en el pueblo.

El objetivo no es replicar experiencias anteriores ni competir con la lógica de la costa, sino ofrecer una alternativa: un turismo estival ligado al arte, la gastronomía y el paisaje, con una impronta más íntima y exclusiva. “Campo era un motor muy grande para el turismo dentro del pueblo, y con su descontinuación nos organizamos para que quede claro que sigue habiendo una agenda para consumir en Garzón, con actividades, comercios, arte y gastronomía. Lo que queremos es que Garzón se siga consolidando como un polo turístico. Puede ser un turismo bastante VIP si pensás en Mallmann o en el circuito de galerías, que es un circuito bastante de élite, pero sobre todo ofrecemos un turismo alternativo a la playa”, señala Martínez.

La propuesta se identifica con un turismo que no es de playa ni de inmediatez, que requiere desplazamiento y tiempo. Un turismo que invita a ir hasta allí, recorrer, quedarse y recibir a cambio una experiencia cuidada, de escala humana y con identidad propia.

Latitud Garzón se piensa, al menos en esta primera etapa, como un proyecto estrictamente estacional. Desde fines de diciembre hasta Semana de Turismo, cuando la mayoría de los espacios están activos, la plataforma busca descomprimir los picos de público de fin de año y tener un flujo más parejo durante todo el verano. La apuesta es que Garzón funcione con la misma intensidad a comienzos de diciembre que a fines de marzo, y que no sea un lugar que se active solo un par de días al año.

Galería de arte Mauro Arbiza Art Galería de arte Mauro Arbiza Art Cortesía de Mauro Arbiza

Terminar el año en Garzón

La primera acción conjunta de este colectivo será el Festival Latitud Garzón, que se realizará el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre y marcará el inicio formal de la temporada de verano en el pueblo. Durante dos días, todos los espacios que integran la plataforma abrirán sus puertas con propuestas especialmente pensadas para ese fin de semana.

Habrá vernissages, exhibiciones de arte en galerías y espacios independientes, charlas con artistas, open studios, conversatorios, performances, experiencias gastronómicas y de maridaje, música y recorridos al aire libre. El festival no tiene un predio central ni una sede única, sucederá dentro de cada espacio. “Como una gran gallery night extendida a todo el pueblo”, explica Martínez.

Entre las actividades confirmadas se cuentan las aperturas de muestras en La Galerilla, Galería Pueblo Garzón, Black Gallery y Estudio Garzón; open studios y conversatorios en Observatorio Arquitectos; una activación performática de Jonathan Vivacqua en Walden Naturae; un workshop de escultura a cargo de Mauro Arbiza; y un cierre con DJ Hombre Luna en La Casa de las Hermanas. A lo largo de ambas jornadas, Mesa Garzón acompañará con propuestas de comida al paso, bar y música en vivo que refuerzan la idea de recorrido y permanencia.

Lucía Soria en Mesa Garzón Lucía Soria en Mesa Garzón William Hereford

Cocinar el encuentro

Dentro de este entramado colectivo, Mesa Garzón ocupa un lugar singular. El proyecto de Lucía Soria y Nicole Tuvi, socias desde hace tres años y cómplices desde su etapa de trabajo junto con Francis Mallmann, propone una experiencia gastronómica que se aleja de los formatos tradicionales. No hay restaurante ni carta fija, sino cenas itinerantes, vegetarianas y cocinadas íntegramente a fuego, que suceden en distintas locaciones del pueblo, tanto bajo techo como al aire libre. Galerías, talleres, la antigua estación de tren o espacios abiertos se convierten, por una noche, en el centro de una mesa compartida.

Mesa Garzón Mesa Garzón William Hereford

Mesa Garzón nace de una decisión consciente de no repetir modelos conocidos. Soria, chef con una larga trayectoria en la escena gastronómica local y colaboradora de Galería, lo resume con claridad: “Queríamos algo que no fuera un restaurante ni algo diario, sino encuentros puntuales, para generar experiencias lindas, relajadas, donde la gente pueda venir al pueblo, disfrutar de la locación, comer rico y compartir mesa con otros”. La idea fue pensar la cocina como un disparador de vínculos y recorridos, en sintonía con el espíritu de Garzón.

La elección del fuego atraviesa todo el proyecto, tanto desde lo técnico como desde lo simbólico. Para Soria, propietaria de Jacinto en Ciudad Vieja y de la pizzería Rosa en Parque Rodó, el fuego no es solo una técnica, sino una forma de organizar el encuentro. “Más allá de lo alucinante que es como método de cocción, el fuego tiene algo visual y es muy convocante”, explica. Portátil y austero, permite adaptarse a distintas locaciones y crear una escena común alrededor de la cual se arma la experiencia.

El menú vegetariano es otra de las decisiones identitarias del proyecto. “Me encanta el uso de los vegetales, y en verano hay muchísimos”, asegura Soria. No lo toman como una consigna restrictiva, sino como una oportunidad creativa para mostrar cómo verduras de estación, huevos, lácteos y productos frescos pueden componer platos abundantes, veraniegos y sorprendentes, pensados para un público amplio. “No vienen solo vegetarianos, ni ahí. Viene mucha gente que come carne, pero ese día se sorprende con todo lo que se puede hacer con vegetales”, señala Soria, habituada a dialogar con públicos diversos tanto desde sus restaurantes como desde su rol de comunicadora gastronómica.

Mesa Garzón Mesa Garzón William Hereford

La dinámica de cada encuentro comienza al atardecer. La llegada está marcada por una mesa de bienvenida con quesos nacionales, escabeches, hummus, vegetales y pequeños bocados que invitan a servirse sin protocolo, a recorrer la locación y a empezar a conversar. Luego, el grupo se sienta en una mesa comunal donde se sirve un plato principal, en general una preparación reconfortante como pasta, y un postre que varía según los frutos del verano. Todo está acompañado por vinos de Bodega Garzón, gin Sacro, cervezas Imperial y café de Culto, aliados del proyecto desde sus inicios.

Mesa Garzón Mesa Garzón William Hereford

Más allá de la comida, Mesa Garzón propone una forma de pasar el tiempo. Llegar con luz del día, ver caer el sol, sentarse alrededor del fuego y compartir mesa con desconocidos que, al final de la noche, ya no lo serán tanto. “Siempre hay una sensación de haber compartido algo, de haber conocido gente nueva”, resume Soria. En ese cruce de visitantes, vecinos, artistas y viajeros, se arma una comunidad efímera que dura lo que dura el encuentro, pero deja huella.

Después de tres años, el proyecto se fue afirmando al ritmo del propio pueblo. “Garzón no es un lugar masivo ni inmediato, y ahí también está su magia”, dice Soria. Mesa Garzón crece sin apuro, acompañando ese timing, generando visitas que se sorprenden, vuelven y encuentran en el pueblo un lugar posible para quedarse. Durante el verano, la agenda de mesas se integra y expande el espíritu de Latitud Garzón, lo que refuerza la idea de que la gastronomía también puede ser una forma de expresión, disfrute y experiencia cultural.

Mesa Garzón Mesa Garzón William Hereford

Mesas de verano

27 y 28 de diciembre, en el Festival Latitud Garzón

3 y 4 de enero, mesas en la antigua Estación Garzón

8 de enero, mesa en La Galerilla

9 de enero, mesa en Automóviles Garzón

15 y 16 de enero, mesas en Black Gallery

24 de enero, mesa en Walden Naturae

29 de enero, mesa en Estudio Garzón

Más información y contacto a través de Instagram: @mesa.garzon