ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa sobre la muerte en las últimas horas de un joven de 32 años, Jonatan Núñez, en el CTI del Hospital de Salto, según indicó en un comunicado este miércoles 17.
Si bien ASSE explicó que por motivos “de secreto médico y confidencialidad” no podía brindar detalles de lo ocurrido, aseguró que “el señor Núñez recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas”.
Núñez, apodado Jona, padre de una hija, era conocido en la sociedad salteña por su espíritu solidario y también por su emprendimiento comercial. Tenía un puesto de hamburguesas que promocionaba a través de su cuenta de Instagram. Según se divulgó en la prensa en las últimas horas, padecía un angioma congénito, esta era una acumulación no cancerosa de vasos sanguíneos o linfáticos que había afectado su garganta y lengua.
Desde octubre su situación se agravó. Núñez había apelado recientemente a sus redes para denunciar mala atención en el Hospital de Salto. “Hace más de un mes que estoy con un problema de salud; no me dan pelota en el hospital. Hay un muchacho que hace más de 20 días que está esperando una tomografía para operarse, y nada. Y así muchos casos más”, dijo el hombre, según consignó Montevideo Portal el lunes.
En una rueda de prensa realizada este miércoles, la madre y el hermano de Núñez anunciaron que llevarán el tema a la Justicia por “omisión de asistencia”.