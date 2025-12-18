Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

El Juzgado Penal de 31 er turno, a cargo de Emilio Bachelli, resolvió este miércoles 17 imputar por presunto homicidio culposo a los dos cirujanos que operaron de una lobectomía pulmonar endoscópica a un bebé de 13 meses el 8 de abril de 2024 en el Casmu . El niño falleció al día siguiente.

A su vez, también fue formalizada por eventual encubrimiento la médica intensivista de guardia por consignar en la historia clínica, a solicitud de los anteriores, que la intervención transcurrió “sin eventos adversos intraoperatorios”.

El bebé se llamaba Manuel Carreño y el caso se conoció a través de una nota de Búsqueda publicada el 10 de octubre de 2024 , seis meses después del desenlace fatal. Los cirujanos hoy formalizados eran grado 3 y grado 5 de Cirugía Pediátrica.

Según afirmaron los padres del chico, Bibiana Carreño y Eduardo de Oliveira, los médicos intervinientes señalaron que la técnica quirúrgica que pretendían utilizar, una laparascopía, era menos invasiva, requería incisiones más pequeñas y permitía recuperaciones más rápidas. El abogado de la familia, Juan Pablo Decia, dijo entonces que habían averiguado que ninguno de ellos era especializado en cirugía toráxica o laparascopía, pese a que así lo afirmaban.

“A los padres se les mintió. Los doctores les dijeron que tenían una experiencia que no tenían. El Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), en cuyo Centro Pediátrico Pereira Rossell funciona la cátedra de Cirugía Pediátrica, informaron que no tenían ni un solo procedimiento en su haber de este tipo”, dijo Decia.

Según datos del MSP, entre 2015 y 2023 se realizaron solo 10 lobectomías de pulmón en pacientes de entre 0 y 14 años en el país. Una sola de ellas apeló a esta técnica y fue en el subsector privado.

La intervención comenzó a las 11.40 del 8 de abril. Según un análisis del caso a cargo del pediatra neonatólogo José Luis Díaz Rosselló, solicitado por la familia, durante la operación se registraron dos circunstancias que complicaban la visibilidad del campo operatorio y por consiguiente la laparoscopía. Una de ellas era anatómica (una cisura oblicua incompleta, presente en el 8% de los varones) y la otra, la imposibilidad “del colapso del lóbulo superior para acceder al hilio lobar”. A su criterio, estas situaciones “podían justificar la conversión hacia la técnica por toracotomía”, pero “en la insistencia de resolver el acceso por endoscopía” se excedieron “largamente” los tiempos reportados internacionalmente para este abordaje. Si el promedio consignado gira en torno a los 60 minutos, acá recién se cambió el procedimiento a las 15.20, 3 horas y 40 minutos después.

Este cambio se debió, según el informe, a un episodio “gravísimo”: se detectó sangre que fluía por el tubo endotraqueal. Tardíamente se pasó a una técnica operatoria tradicional. Sin embargo, el médico a cargo les dijo a los padres que todo había terminado bien. Esto fue ratificado por la intensivista en los registros clínicos. Al día siguiente Manuel falleció en el CTI del sanatorio.

Como medida cautelar a los imputados —defendidos por Gonzalo Fernández— se les exigió fijación de domicilio hasta el 6 de mayo. La fiscalía tiene un año para presentar su acusación.