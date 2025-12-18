  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Desde la bancada del Frente Amplio cuestionaron a los legisladores del Partido Colorado por no cumplir con su compromiso de acompañar la ley de lavado, mientras estos retrucaron que los cambios introducidos por el oficialismo ameritaban más estudio

    Camara-Diputados-2025
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tanto la conformación de una comisión investigadora para la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) como el análisis del articulado del proyecto de ley sobre lavado de activos serán analizados en febrero. Así se resolvió en la sesión extraordinaria de este miércoles 17 de la Cámara de Representantes.

    Esto último generó molestias en la bancada oficialista, según dijeron legisladores del Frente Amplio a Búsqueda, particularmente con el Partido Colorado, que lo entendía afín a resolver el tema en esta jornada. El proyecto, que logró la media sanción del Senado en octubre, fue aprobado en general. Sin embargo, a través de “un acuerdo entre partidos” de la oposición, se postergó para el 23 de febrero el análisis artículo por artículo, dijo a Búsqueda el diputado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay.

    Leé además

    Liceo Nº 3 Dámaso A. Larrañaga
    Proyecto

    Diputado colorado propone crear observatorio sobre ‘bullying’ en la órbita del MEC

    Por Leonel García
    El diputado Carlos Rydström, del Partido Colorado.
    Agro

    Diputado colorado planteó preocupación por el impacto del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

    Por Yonnatan Santos Preste

    Sebastián Sanguinetti, diputado colorado de Unir para Crecer, dijo, por su lado, que las modificaciones al texto aprobado en el Senado, “incluidas por el propio Poder Ejecutivo”, aún no fueron estudiadas.

    De acuerdo con la bancada colorada, al texto que obtuvo media sanción se le sumaron agregados de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y otras planteadas por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en la comisión especial de Diputados que analizaba este tema. “El propio oficialismo dio el pie para que esto (la postergación) pasara y que el proyecto vuelva al Senado (como tercera cámara); el propio Frente Amplio fue el que generó las modificaciones”, dijo Rodríguez, ante las quejas de los legisladores oficialistas.

    Una de las diferencias mayores es el artículo que le otorga “superpoderes” a la Senaclaft, que, a criterio de Rodríguez, llega a “violentar” el secreto profesional.

    Paralelamente, la instalación de una comisión investigadora que estudie la compra de María Dolores, que iba a ser aprobada luego del análisis de la Ley de Presupuesto, volvió a ser postergada, ahora para febrero del año próximo.

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda