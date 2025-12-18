Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

Desde la bancada del Frente Amplio cuestionaron a los legisladores del Partido Colorado por no cumplir con su compromiso de acompañar la ley de lavado, mientras estos retrucaron que los cambios introducidos por el oficialismo ameritaban más estudio

Tanto la conformación de una comisión investigadora para la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) como el análisis del articulado del proyecto de ley sobre lavado de activos serán analizados en febrero. Así se resolvió en la sesión extraordinaria de este miércoles 17 de la Cámara de Representantes.

Esto último generó molestias en la bancada oficialista, según dijeron legisladores del Frente Amplio a Búsqueda, particularmente con el Partido Colorado, que lo entendía afín a resolver el tema en esta jornada. El proyecto, que logró la media sanción del Senado en octubre, fue aprobado en general. Sin embargo, a través de “un acuerdo entre partidos” de la oposición, se postergó para el 23 de febrero el análisis artículo por artículo, dijo a Búsqueda el diputado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay.

Sebastián Sanguinetti, diputado colorado de Unir para Crecer, dijo, por su lado, que las modificaciones al texto aprobado en el Senado, “incluidas por el propio Poder Ejecutivo”, aún no fueron estudiadas.

De acuerdo con la bancada colorada, al texto que obtuvo media sanción se le sumaron agregados de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y otras planteadas por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en la comisión especial de Diputados que analizaba este tema. “El propio oficialismo dio el pie para que esto (la postergación) pasara y que el proyecto vuelva al Senado (como tercera cámara); el propio Frente Amplio fue el que generó las modificaciones”, dijo Rodríguez, ante las quejas de los legisladores oficialistas.

Una de las diferencias mayores es el artículo que le otorga “superpoderes” a la Senaclaft, que, a criterio de Rodríguez, llega a “violentar” el secreto profesional.