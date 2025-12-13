  • Cotizaciones
    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    La investigación busca determinar si Edgardo Lasalvia mantuvo alguna relación con Fernández Albín; el futbolista Cristian Olivera declaró en una causa sobre lavado de activos y la Fiscalía busca establecer el uso de inmuebles para actividades ilícitas

    Luis Fernando Fernández Albín, durante su detención en Buenos Aires tras un procedimiento conjunto entre la Policía de Uruguay y sus pares argentinos.&nbsp;

    Luis Fernando Fernández Albín, durante su detención en Buenos Aires tras un procedimiento conjunto entre la Policía de Uruguay y sus pares argentinos. 

    FOTO

    Ministerio Público Fiscal de Argentina
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El futbolista Cristian Olivera, asiduo integrante de la selección uruguaya y miembro del Gremio de Porto Alegre, fue citado a declarar en una causa sobre narcotráfico y lavado de activos a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1.° turno. Tras su comparecencia, ayer viernes, desde la Fiscalía General de la Nación se informó que Olivera es testigo y que no es investigado como testaferro de Luis Fernando Fernández Albín, considerado por la Policía Nacional como un protagonista de relieve en el comercio de cocaína a nivel local e internacional.

    Según informó Subrayado, "Olivera tenía propiedades que Fernández Albín alquilaba y la Fiscalía busca determinar qué tipo de vínculo existió entre ambos". Fuentes de la Policía señalaron a Búsqueda que se investigan también las posibles "conexiones" entre Fernández Albín y Edgardo Lasalvia, un representante de jugadores de fútbol que trabajó con Olivera, con el cual hoy se encuentra distanciado profesionalmente.

    Cristian Olivera es un delantero de 23 años que es frecuentemente convocado por Marcelo Bielsa a la selección nacional.

    Parte de la cocaína incautada en agosto en Punta Espinillo, momentos antes de ser quemada por parte de las autoridades.

