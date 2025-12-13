La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

La investigación busca determinar si Edgardo Lasalvia mantuvo alguna relación con Fernández Albín; el futbolista Cristian Olivera declaró en una causa sobre lavado de activos y la Fiscalía busca establecer el uso de inmuebles para actividades ilícitas

Luis Fernando Fernández Albín, durante su detención en Buenos Aires tras un procedimiento conjunto entre la Policía de Uruguay y sus pares argentinos.

El futbolista Cristian Olivera, asiduo integrante de la selección uruguaya y miembro del Gremio de Porto Alegre, fue citado a declarar en una causa sobre narcotráfico y lavado de activos a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1.° turno. Tras su comparecencia, ayer viernes, desde la Fiscalía General de la Nación se informó que Olivera es testigo y que no es investigado como testaferro de Luis Fernando Fernández Albín, considerado por la Policía Nacional como un protagonista de relieve en el comercio de cocaína a nivel local e internacional.

Según informó Subrayado, "Olivera tenía propiedades que Fernández Albín alquilaba y la Fiscalía busca determinar qué tipo de vínculo existió entre ambos". Fuentes de la Policía señalaron a Búsqueda que se investigan también las posibles "conexiones" entre Fernández Albín y Edgardo Lasalvia, un representante de jugadores de fútbol que trabajó con Olivera, con el cual hoy se encuentra distanciado profesionalmente.

Información-Cristian Olivera-Uruguay-Grant Halverson-AFP Cristian Olivera es un delantero de 23 años que es frecuentemente convocado por Marcelo Bielsa a la selección nacional. Grant Halverson/AFP En el caso interviene la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), la unidad policial que a fines de noviembre dio con el paradero de Fernández Albín en Buenos Aires. De 38 años, fue detenido en la capital argentina y enviado a prisión para ser extraditado a Uruguay. Es acusado de ser líder de una organización dedicada al lavado de activos y al ingreso, acopio, acondicionamiento y exportación de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero por vía marítima. La Policía cree que el grupo opera junto a Sebastián Marset y pudo estar involucrado en el ataque a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Fernández Albín se encontraba radicado en Argentina desde junio y fue arrestado tras una requisitoria internacional de la Justicia uruguaya.

La investigación sobre Fernández Albín, encabezada por la fiscal Angelita Romano, tuvo un avance significativo en agosto, cuando las autoridades incautaron 1.951 kilogramos de cocaína en una chacra ubicada en la zona de Punta de Espinillo, Montevideo. La droga tenía en el mercado local un valor estimado en alrededor de US$ 15 millones y de más de US$ 50 millones en su destino final europeo.

Entre otros aspectos, Romano procura determinar quién era el propietario de ese establecimiento y de otros inmuebles presuntamente utilizados por el grupo de Fernández Albín. Según indicaron las fuentes, es en ese marco que la Fiscalía y la Policía buscan establecer si existe algún tipo de vínculo entre Fernández Albín y Lasalvia, exintegrante de la barra brava de Peñarol que se reconvirtió en uno de los representantes de futbolistas más exitosos del medio local. Ha intermediado, por ejemplo, en la transferencia al exterior de numerosos jugadores surgidos en Peñarol, entre ellos integrantes de la selección uruguaya como Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Facundo Torres y Federico Valverde.