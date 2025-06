Cómo llegó el actor chileno Pedro Pascal a ser una estrella del cine y el hombre del momento

Él es la cara de publicidades de marcas millonarias. Desde la española Loewe hasta el gigante de tecnología estadounidense Apple, lo eligieron por su fama y sensualidad. El actor y productor chileno Pedro Pascal protagonizó series recientes de gran éxito. Fue Din Djarin en The Mandalorian (serie de TV de Star Wars estrenada en 2019), y antes encarnó a Oberyn Martell en la aclamada serie Game of Thrones (2011).

Entre sus últimos trabajos está su interpretación de Joel Miller en The Last of Us (serie de HBO estrenada en 2023), que lo consolidó como uno de los actores más famosos y requeridos de la escena actual. La serie, basada en un videojuego popular, trata sobre el amor, la pérdida y la humanidad en el mundo después del apocalipsis. En entrevistas, Pascal comentó que una de las cosas más temibles de su personaje es descubrir lo que las personas pueden hacer ante la pérdida del amor.