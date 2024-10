Danna Liberman: “Les mando un beso muy grande a los inventores o inventoras del Waze que han mejorado mi vida”

¿Cómo festejó su Bat Mitzvah? Hicimos una fiesta en mi casa. Me puse un vestido que diseñé yo misma. ¿Por qué mi madre me dejó? A los 12 no te pueden dejar diseñar nada. Tenía un vestido que era simple, cortito, y me diseñé una sobrepollera con varias capas, blanca-lila, blanca-lila, blanca-lila. Y esa sobrepollera en un momento me la sacaba y quedaba con el vestido más cortito. Era como un cambio de ropa. ¿Entendés que yo lo dibujé, una señora lo hizo y yo me lo puse? Estaba feliz.

Es muy compinche con su mamá. ¿Cuál es el mejor plan para hacer con ella? Tomar mate. Porque tomar mate es sinónimo de sentarse y conversar. Compartimos una mirada sobre la vida. Ella también está en la búsqueda de lo espiritual, es sanadora, es un ser hermoso. Me encanta hablar con ella. Siempre me gustó. Es una referente importante. Yo siempre le digo a Ari, mi esposo, que ojalá mis hijos puedan venir a hablar conmigo como yo voy a hablar con mi mamá. Saber que alguien te va a escuchar, que no te va a juzgar, o por lo menos va a intentar no juzgarte.

¿Es orientada, geográficamente hablando? Cero. Hace 12 años que trabajo en este espacio y para ir a mi casa pongo el Waze. Primero, por el tema de la distracción. No sé por qué a veces me dan ganas de doblar, y te doblo. En un momento, te doblo. Y segundo, porque si no, estaría girando en círculos, perdiendo muchísimo tiempo de calidad que podría estar compartiendo con personas, tratando de llegar. Les mando un beso muy grande y mis mayores respetos a los inventores o inventoras del Waze que han mejorado mi vida notablemente.

¿Su paso por MasterChef cambió su forma de cocinar? Sí. Yo usaba el cuchillo de sierrita para todo, para mí no existía la cuchilla. Y los diferentes cortes, por ejemplo. Eso de que a igual tamaño­, igual tiempo de cocción es un concepto del Franchute (Laurent Lainé ) y me quedó grabado. Porque, claro, si vos cortás una cosa grande y una cosa chiquita y metés todo al horno, se te carboniza una y la otra no se cocinó. Es una cosa obvia, pero no tan obvia.

¿Y cómo se llevó con la competitividad del concurso? Soy competitiva. El primer día sudé como si hubiese jugado un partido de fútbol 5, que nunca jugué, pero me imagino. Salí muy devastada y muy mal y dije: “No, pará, no me puedo tomar esto así. Esto está mal”. Y aparte perdí (ríe). Así que dije: “No, Danna, no”. Ahí recordé uno de los conceptos que tengo para la vida, que para mí todo es un juego, y me divertí muchísimo. Era una oportunidad de conocer gente nueva, gente muy diferente. Se armó un grupo lindo, el equipo verde. Se comparten muchas horas. Y muchos nervios, y muchos piques, y fuego y cuchillos. O sea, estás en peligro de muerte todo el tiempo (ríe). Con esa gente atravesaste el campo de batalla.