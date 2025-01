Graciela Alfano: “Mi cuerpo tiene mucho trabajo y alguna cirugía estética donde fue necesario”

Produje y actué en La invitación, dirigida por Manuel Antín y basada en un libro de Beatriz Guido. Fue un desafío enorme no solo como actriz, sino como productora. Contraté a grandes figuras como Pepe Soriano, China Zorrilla, Rodolfo Bebán, entre otros. Filmamos en San Martín de los Andes. Yo tenía 26 años. Mi personaje era una chica naíf, hija de un traficante de armas, con ideas totalmente opuestas a las de su padre, en favor de la paz y en contra de la violencia. Fue un desafío actoral y de producción. Otro personaje complejo fue ser jurado en Bailando por un sueño. Tenía que ser “la mala” y resultó todo un personaje que la gente creyó real. Me salió bárbaro, pero fue un trabajo constante.

¿Alguna vez se sintió obligada a hacerse una cirugía estética?

¡Jamás! Yo, como buena sagitario, hago lo que quiero. Mi cuerpo tiene muchísimo trabajo: gimnasio, dieta, disciplina, masajes, bótox y, claro, algunas cirugías donde fue necesario. Soy partidaria de que cada uno haga lo que quiera. Si te sentís mal con algo y se puede arreglar, hacelo.

¿Se tira el tarot?

Me gusta tirarme el tarot sola. Cada carta tiene un mensaje profundo y una filosofía detrás. Mi carta es la Estrella, que representa la belleza externa e interna. Para mí, también simboliza la intuición, representada por el escorpión que aparece en el agua de la carta.

Colecciona arte, ¿por qué?

El arte siempre ha estado presente en mi vida. Mi madre coleccionaba y mi tío era marchant. Vivo rodeada de arte; cada cuadro tiene el espíritu del artista que lo creó. El arte no solo nutre espiritualmente, también es una expresión de belleza.

Tuvo cáncer dos veces, y ahora está sana; ¿qué cambió en su vida?

Me llevó a buscar un camino de autoconocimiento que nunca había explorado: constelaciones, biodecodificación, reiki, ayahuasca, temazcal… Todo esto surgió gracias a la enfermedad. Hoy sigo ese camino espiritual. A quienes atraviesan algo similar les digo: “No se sientan víctimas. Esto puede pasarle a cualquiera, en cualquier momento”.

¿El espectáculo sigue siendo una industria machista?

Sí, aunque la sociedad está cambiando. Las mujeres recién ahora empezamos a hablar, pero la independencia económica es clave. Además, debemos generar redes entre mujeres. Un mundo equilibrado entre lo masculino y lo femenino es fundamental. Fui pionera en muchas cosas: estudié ingeniería cuando había 5.000 hombres y solo tres mujeres; me casé a los 47 con un hombre 25 años menor. Mi hijo me dijo una vez: “Mamá, fuiste una gran transformadora de esta sociedad”. Lo que más deseo es que mis tres nietas crezcan en un mundo mejor para las mujeres.

¿Sus nietas le dicen abuela?

No, me dicen Gace. Son mis tres amores. Después de haber tenido tres hijos varones, verlas a ellas es maravilloso, me siento una mamushka. Mi mayor orgullo no es mi cuerpo ni lo económico, sino la familia que construí y haber superado con fuerza una enfermedad.

¿Cómo es un día suyo en Punta del Este?

Vengo desde que tengo cinco años, disfruto los eventos, caminatas, amaneceres y atardeceres. Me encanta ir a la playa Brava por la mañana, revolcarme en el mar y visitar José Ignacio, donde tengo muchos amigos. También disfruto los atardeceres en Solanas y la Mansa.

¿Hay diferencias entre los hombres uruguayos y los argentinos?

Los hombres son hombres, pero el argentino es más fogoso, más directo. El uruguayo tiene un aire relajado que te hace sentir cómoda.

¿Tiene ganas de volverse a enamorar?

¡Sí! Me encanta el amor. Ahora quiero un amor bueno, tranquilo, con alguien leal, respetuoso y que me valore. Estoy segura de que hay muchos hombres así.

¿Cuáles son sus hobbies hoy?

Últimamente, escribir. Me propusieron hacer una serie para Netflix sobre mi vida, así que empecé a escribir para recordar momentos. Luego hice un curso, y ahora lo disfruto mucho.

¿Las rubias tienen más éxito que las morochas?

Es un mito. También dicen que las rubias no piensan, lo cual no es cierto. Pero ser rubia llama la atención, sos un fuego constante, y para eso hay que tener personalidad.